Сила всего лишь одной эмоции

Отправлено Вчера, 21:16

Не секрет, что одна эмоция меняет биохимию нашей крови. Например, лю-бовь, милосердие, благодарность, увеличивает уровень окситоцина. Злость – меняет количество кортизола и норадреналина в большую сторону. Радость поднимает дофамин. Удовлетворение чем-либо – серотонин и дофамин.

Таким образом, всего лишь одна положительная эмоция, хоть немного, но улучшает наше здоровье. А отрицательная – в маленьком количестве, но ухудшает.

Давайте теперь подумаем – какие эмоции мы испытываем в течение одного дня. Радость, интерес, азарт?... Или недовольство, злость, обиду, вину?..

Какое количество времени мы испытываем положительные или отрицательные эмоции?

Когда день радостный – мир меняется в наших глазах, он дружественный, приятный, вызывает доверие. Мы положительно смотрим в завтрашний день, мы с добрым чувством реагируем на друзей, приятелей, просто незнакомых нам людей… Мы ощущаем вкус жизни. Представьте, что эмоция радости в течение дня у вас ведущая… Или вспомните детство… вероятно, такие дни в этот период жизни были часто. Подумайте сейчас, как бы сложилась ваша жизнь, если бы каждый день ведущая эмоция была положительной?..

Когда день напряженный, тревожный, безрадостный… Давайте не будем углубляться в это переживание, а подумаем – можем ли мы управлять своими эмоциями?

Есть мнение, что эмоции – это нечто спонтанное, от нас независящее, что сама жизненная ситуация диктует нам эмоции… Однако, мы можем быть хозяевами своих эмоций. Речь не идет об их подавлении. Ни в коем случае.

Эмоциями можно управлять с помощью фокуса нашего внимания. Например, если фокус нашего внимания направлен на эмоцию недовольства, то она увеличивает пропорционально силе нашего внимания. Недовольство же может сделать текущий день весьма безрадостным.

Если фокус внимания направлен на эмоции интереса, радости, доброты, удовольствия… то биохимия крови меняется в положительную сторону, и текущий день выглядит весьма удачно.

Если выработать привычку фокусировать свое внимание на положительных эмоциях, то вы сможете проследить на собственном опыте, как жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Я на своем опыте это проверил. Работает.

И в заключение цитата, которую я давно нашел где-то в Интернете: Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу.

Есть также мое видео по этой теме: https://www.youtube....h?v=WhyIAKm3H_M