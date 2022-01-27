Социум vs индивид, диктатура vs демократия…

Отправлено Вчера, 21:22

В комментариях к ролику на тему вакцинации (на канале «Омиконика»), как уже не раз случалось при затрагивании этой темы (вакцинация), снова развернулась дискуссия на тему «социального и индивидуального». Обязан ли индивид вакцинироваться «ради достижения коллективного иммунитета всей популяцией» или же не обязан делать этого, так как вакцинироваться или нет – его личное дело?..



Забавно, но тема противостояния социального и индивидуального – это одна из центральных тем моего романа «Плерома». В центре повествования там оказываются два бандита из 90-х, которые выполняют некое задание своего босса, непрестанно при этом философствуя и дискутируя на самые разные темы (от бытовых, до возвышенных и метафизических). Перед нами разворачивается внутренняя драма противопоставления индивидуального и социального.



Главный герой пытается разобраться в себе, кто же он – винтик в огромном механизме социума или же, напротив, яркая и неповторимая личность, божественная индивидуальность, противостоящая тоталитарному общественному организму? Что первично, социум или индивид, отдельно взятая клетка или весь организм в целом? И не является ли клетка, возомнившая себя «Центром Бытия» – раковой клеткой, несущей смерть всему организму, а в итоге – неизбежно погибающая и сама?!.



Собственно, уже название – «Плерома» – говорит подготовленному читателю о многом. Ведь это термин ортодоксальной (и особенно еретической) христианской мистики, означает множественное единство духовных сущностей, образующих вместе некоторую упорядоченную, внутренне завершенную «целокупность». В более обычном словоупотреблении «Плерома» – это церковь, как всемирная община верующих, «мистическое тело», в котором множество членов образует жизненное единство.



В романе я, как автор, не даю однозначного ответа на данный вопрос – читатель сам волен сделать тот или иной выбор, приняв одну или другую точку зрения. В романе я даю лишь намек, изображая противостояние личного и общественного в виде динамического равновесия: «Социум… поглощает индивидуальность без остатка», – говорит один герой; «Без социума немыслима никакая индивидуальность», – возражает другой. Но окончательный выбор между двумя этими крайностями читатель должен сделать самостоятельно…



И все же, какой точки зрения на данный вопрос придерживаюсь я, как автор? А здесь все одновременно и сложно, и просто. Изначально я придерживался одной крайности, затем – впал в другую крайность, и наконец, как истинный диалектик, сумел эти «тезис» и «антитезис» привести к «синтезу». То есть, к выводу, гораздо более глубокому и содержательному, чем простая сумма «тезиса» и «антитезиса». Сумел найти ту «Золотую Середину», которая и отражает, на мой взгляд, Истину.



Буддийский мудрец Чинь-Юань сказал: «До того, как я тридцать лет изучал Дзэн, я видел горы как горы и реки как реки. Затем, когда я приблизился к пониманию, я научился видеть, что горы — это не горы, а реки — это не реки. Но теперь, когда я постиг саму суть, я спокоен. Просто я снова вижу, что горы — это горы, а реки — это реки». Пожалуй, это высказывание является самым важным для понимания сути Дзен-Буддизма и того состояния, которое называется «сатори» («просветление, понимание»). Нечто подобное произошло и со мной.



Будучи ребенком и подростком, я свято верил в то, что общество – всегда важнее и главнее отдельно взятого индивидуума. Так нас учили в советском детском садике, затем в советской школе. Коллектив в Советском Союзе жестко доминировал над отдельно взятым человеком, который воспринимался всего лишь как винтик в едином великом и могучем организме. Общество – диктовало свою волю индивиду, полностью подчиняя его себе и буквально порабощая его. И это казалось правильным, естественным и само собой разумеющимся.



Став юношей, я впал в другую крайность. Я начал резко отрицать какое-либо значение социума и начал превозносить до небес значение индивидуума. Этому способствовала и окружающая историческая эпоха, когда рушился социализм и в жизнь нашу ворвался капитализм. Этому способствовала и доминировавшая тогда литература (повесть Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» вызывала у меня в то время бурный восторг, доходивший едва ли ни до катарсиса).



И лишь пройдя ужасающий период 90-х, время нищеты, разгула бандитизма и терроризма, время безвластия и бесправия, лишь окончательно повзрослев (когда мне было далеко за 30), я сумел найти свою «Золотую Середину» в этом вопросе. Я понял, что одно – невозможно без другого и что истина, не в противостоянии двух этих начал (общественного и индивидуального), но напротив, истина – в гармоничном динамическом ЕДИНСТВЕ/СОТРУДНИЧЕСТВЕ социума и индивида!



Да, общество в данной связке, категория более фундаментальная, первичная категория. Общество – объективно важнее и больше индивида. Взаимоотношение «индивид-социум» равносильно взаимоотношению «клетка-организм». Как организм – выше, значимее и приоритетнее отдельно взятой клетки, так и социум – выше, значимее и приоритетнее отдельно взятого индивида. Клетка без организма – неизбежно погибает, а вот организм без одной-двух и более клеток, вполне в состоянии выжить и восполнить утраченные клетки, сгенерировав вместо них новые. Клетка, переставшая слушать команды организма и признавать над собой его приоритет – это раковая клетка. А когда клетка становится раковой, она несет смерть не только всему организму, но и себе в том числе (ибо без и вне организма она просто нежизнеспособна).



С другой стороны, в отличие от клетки, индивидуум – это, все же, некая разумная и осознающая себя индивидуальность. Это личность, наделенная свободой выбора и свободой воли. Общество, жестко и тотально подчиняющее своей воле индивидов – тоталитарное общество. Личность в таком обществе, оказывается, по сути – рабом, «винтиком», лишаясь и своей индивидуальности, и свободы воли/выбора. В итоге такое тоталитарное общество оказывается «вещью в себе», начинает загнивать, умирать, разваливаться.



С точки зрения самого индивида – человек важнее, чем какое-либо государство или идея. Индивид всегда объявляет в собственных глазах высшей мировой ценностью именно СЕБЯ. Это естественно. Но вот с точки зрения «стороннего наблюдателя», с точки зрения «объективной реальности» – индивид есть лишь ЧАСТЬ более всеобъемлющего ЦЕЛОГО (индивид – часть социума), а ЧАСТЬ – по определению не может быть больше/важнее ЦЕЛОГО.



В настоящий момент я для себя решаю данную дилемму следующим образом. Я, как индивид, добровольно и вполне осознанно признаю над собой приоритет социума. Я понимаю, что стратегические вопросы социума – важнее и приоритетнее моих сугубо личных интересов. Если мне будет нужно отдать самое дорогое, что у меня есть – мою жизнь – ради того, чтобы спасти жизни сотен, тысяч или миллионов других людей, я без колебаний сделаю это! С другой стороны, я никогда не позволю социуму лишить меня свободы воли и выбора, не позволю ему превратить себя в простой «винтик» гигантского социального механизма.



Когда человек будет богатеть, когда его семья будет богатеть, когда другие семьи будут богатеть, то тогда будет богатеть и государство. Но ведь для того, чтобы могли богатеть индивид и семья, как раз и необходимо СИЛЬНОЕ государство, стоящее на защите прав и интересов этого индивида/семьи. Таким образом, нравится нам то или не нравится, но мы вынуждены признать государство – более важным СОЦИАЛЬНЫМ элементом, тогда как индивида – более важным СМЫСЛОВЫМ элементом!



То есть, в плане социального/политического/экономического развития – приоритет должен находиться в руках государства, именно оно должно направлять, регулировать и контролировать ГЛОБАЛЬНЫЕ социальные/политическое/экономические процессы. Но вот ЦЕЛЬ, ради чего всё это делается – должна ставиться как РАЗВИТИЕ и УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ именно для каждого отдельно взятого индивида данного социума.



Таким образом, гармония (или «Золотая Середина») заключается в том, чтобы социум – не подавлял в своих индивидах присущую им свободу воли и выбора, но с другой стороны и индивид – должен осознавать и добровольно принимать приоритет общественного над собой и своими личными интересами, стараясь мыслями и поступками помогать всеобщему созиданию и развитию (ну или, как минимум, хотя бы не вредить социуму, в угоду исключительно эгоистичным, мелочным и корыстным личным интересам).



Гармония и процветание там, где индивиды – осознанно и добровольно созидают ВСЕОБЩЕЕ благо, тогда как общество – учитывает интересы и заботится о КАЖДОМ своем индивидууме, как о себе самом.



Как можно эти чисто философские, умозрительные выводы применить на практике? Что предпочтительнее для нормальной жизни людей – диктатуры или демократии?



Глупо абсолютизировать что-то одно, как пригодное для всех ситуаций. В одной ситуации, в одних условиях – эффективнее будет диктатура, но в другой ситуации и в других условиях – эффективнее может оказаться что-то иное, пусть даже демократия. Демократии – хороши для масс в периоды процветания, благоденствия, мира. Но вот в трудные, военные, кризисные периоды истории – гораздо более эффективны именно диктатуры!



Еще в Древнем Риме, в периоды «чрезвычайного положения», когда Риму угрожала повышенная опасность, верховным правителем ставился – диктатор. Диктатор назначался консулами, по решению сената, максимум на 6 месяцев, когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица. В большинстве случаев диктатор слагал с себя полномочия сразу же после того, как исполнял задачу, для которой был назначен.



Кстати, есть одна интересная историческая закономерность: чем больше правитель ограничивает свободы над личностью – тем лучше становится жизнь всего социума в целом (тем большего добивается государство), и напротив – чем больше правитель дает свободы отдельной личности, тем тяжелее становится жить всему социуму в целом (тем быстрее государство разваливается и умирает). Достаточно вспомнить наши «лихие 90-е» с их неограниченной свободой для отдельных личностей и ужаснейшим адом для подавляющего большинства простых людей, то есть – социума в целом.



Словом и здесь срабатывает все та же аналогия: пока клетка понимает, что жизнь организма приоритетнее ее собственной, и пока клетка готова пожертвовать собой ради организма – процветает и весь организм, и составляющие его клетки. Организм тут выступает как раз в роли диктатора – решил пожертвовать несколькими клетками-индивидами ради общего блага, и жертвует ими («лес рубят – щепки летят»)! Отдельные клетки приносятся в жертву, зато весь организм и все составляющие его другие клетки – выживают.



Как только клетка становится «либеральной», и начинает считать, что «не она для организма, а организм для нее», как только эта клетка начинает ставить свои личные интересы выше интересов организма – эта клетка превращается в раковую! И если организм-диктатор силен – он все равно уничтожит ее. Если же организм слаб, то есть – НЕ диктатор, а «толерантное чмо», раковые клетки разрастаются, заражают других, а в итоге – дохнет и организм, и сами эти клетки.



Таким образом, как ни крути, но быть «раковой клеткой» плохо и невыгодно при любом раскладе и во всех отношениях. Либо организм тебя все равно прибьет в итоге, либо – ты доконаешь организм, но вместе с ним сдохнешь и сам тоже…



*Собственно, обо всём этом я писал еще в апреле 2013 года - https://razuznaika.l....com/90421.html , но повторение, как известно, мать учения!

