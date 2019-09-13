Юридическая защита сайта (152-ФЗ)

Отправлено Сегодня, 16:05

Состоялся релиз крайне актуального видеокурса под названием "Юридическая защита сайта по ФЗ-152". Удивительно, но релиз этого курса, скорее всего, будет полезен и мне. Назревает необходимость создания сайта визитки-портфолио с приемом платежей от заказчиков. И юридические вопросы меня пугают больше всего. До 17 сентября на курс предоставляется очень вкусная скидка. Собираюсь купить. После изучения поделюсь отзывом. Сам не ожидал, что юридические вопросы могут коснуться и меня.

Кто-то уже решал вопросы адаптации своих сайтов под 152-ФЗ? Поделитесь опытом или материалами по теме. Буду рад если ссылка на новый курс окажется полезной!