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Юридическая защита сайта (152-ФЗ)

Автор темы Герасимов Дмитрий, Сегодня, 16:05
152-фз защита сайта видеокурс скидка юридическая защита сайта

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#1 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 372 сообщений
181
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Саратов
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:05

Состоялся релиз крайне актуального видеокурса под названием "Юридическая защита сайта по ФЗ-152". Удивительно, но релиз этого курса, скорее всего, будет полезен и мне. Назревает необходимость создания сайта визитки-портфолио с приемом платежей от заказчиков. И юридические вопросы меня пугают больше всего. До 17 сентября на курс предоставляется очень вкусная скидка. Собираюсь купить. После изучения поделюсь отзывом. Сам не ожидал, что юридические вопросы могут коснуться и меня.

 

Кто-то уже решал вопросы адаптации своих сайтов под 152-ФЗ? Поделитесь опытом или материалами по теме. Буду рад если ссылка на новый курс окажется полезной!

 

 

 


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Юридическая защита сайта по ФЗ-152

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