Стоит ли устанавливать Windows 10 ? Уже несколько лет сижу на 7- семерке и все устраивает. Слышал что множество игр и программ не заточено под Windows 10. И в чем отличие этих операционных систем ? Разницы ведь по своей сути, наверное, никакой нет ?
Перейти к содержимому
Отправлено Сегодня, 11:51
Стоит ли устанавливать Windows 10 ? Уже несколько лет сижу на 7- семерке и все устраивает. Слышал что множество игр и программ не заточено под Windows 10. И в чем отличие этих операционных систем ? Разницы ведь по своей сути, наверное, никакой нет ?
Отправлено Сегодня, 15:16
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
Отправлено Сегодня, 15:48
да
Лучше чем Windows 7 ?
Отправлено Сегодня, 16:46
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей