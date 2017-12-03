Отправлено Сегодня, 11:51

Стоит ли устанавливать Windows 10 ? Уже несколько лет сижу на 7- семерке и все устраивает. Слышал что множество игр и программ не заточено под Windows 10. И в чем отличие этих операционных систем ? Разницы ведь по своей сути, наверное, никакой нет ?