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Стоит ли устанавливать Windows 10 ?

Автор темы Алексей web, Сегодня, 11:51

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Сообщений в теме: 3

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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Отправлено Сегодня, 11:51

Стоит ли устанавливать Windows 10 ? Уже несколько лет сижу на 7- семерке и все устраивает. Слышал что множество игр и программ не заточено под Windows 10. И в чем отличие этих операционных систем ? Разницы ведь по своей сути, наверное, никакой нет ? 

 


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#2 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Сегодня, 15:16

да
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#3 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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  • 5 593 сообщений
2 263
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
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Отправлено Сегодня, 15:48

да

 

Лучше чем Windows 7 ?


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#4 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 6 832 сообщений
4 113
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:46

Алексей web, да
  • 0

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