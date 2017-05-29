Как правильно оформить сайт, который собирает персональные данные.

Отправлено Сегодня, 13:30

Надеюсь эта статья будет полезна и разъяснит некоторые моменты по сбору персональных данных.

Под каждой формой ввода данных на сайте или в мобильных приложениях необходимо:

дать ссылку на текст согласия на обработку персональных данных и

разместить кнопку с текстом: «Даю согласие на обработку персональных данных».

Смысл в том, чтобы пользователь сайта не мог отправить свои персональные данные без согласия на их обработку.



В согласие нужно включить условия, которые установила часть 4 статьи 9 Закона о персональных данных. Например, наименование и адрес оператора, который получает согласие; цель обработки персональных данных; их перечень.



Лицо вправе отозвать согласие. В этом случае оператор должен прекратить обработку данных в течение 30 дней (ч. 5 ст. 21 Закона о персональных данных).



Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнить, заблокировать или уничтожить персональные данные, если они:

утратили актуальность, неполные, неточные, получены незаконно или

не отвечают заявленной цели обработки персональных данных.

Выполнить эти требования нужно в течение сроков, на которые указала статья 21 Закона о персональных данных. Так, уточнить неточность нужно в течение семи рабочих дней, а прекратить неправомерную обработку – в течение трех дней.



Стоит указать адрес электронной почты, по которому субъект персональных данных может обратиться, чтобы его данные уточнили или удалили.

Если специального адреса нет, то лицо отправит запрос на общую почту, которую указали на сайте в разделе «Контакты». В этом случае нужно контролировать, чтобы такое письмо не потерялось в общей почте;



Сейчас статья 13.11 КоАП РФ состоит из одного общего состава и предусматривает ответственность для лица, которое с нарушением закона:

собирает,

хранит,

использует или

распространяет информацию о гражданах (персональных данных).

Максимальный штраф – 10 тыс. руб.

С 1 июля 2017 года статью 13.11 изложат в новой редакции (Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»). Она будет включать в себя семь составов. Максимальный штраф – 75 тыс. руб.

Сообщение отредактировал Кротов Андрей: Сегодня, 13:31