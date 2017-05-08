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С Днём Победы, друзья!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:01

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Сообщений в теме: 2

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 055 сообщений
7 838
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:01

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Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас.
Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни...
 
Особенно хочется выразить благодарность и низкий поклон нашим ветеранам.
Благодаря им мы живем в мирном государстве и радуемся жизни.
Каждый новый день дарит нам дух гордости за наших ветеранов, которые воевали за то, чтобы приблизить победу!
 
Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего свободного мира! 
И мы должны доказать, что достойны этой победы!

 
Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются!
 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

 

 

 

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 055 сообщений
7 838
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:30



  • 0

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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 055 сообщений
7 838
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:03

 
 

  • 0

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