Отправлено Вчера, 21:02









Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас.

Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни...



Особенно хочется выразить благодарность и низкий поклон нашим ветеранам.

Благодаря им мы живем в мирном государстве и радуемся жизни.

Каждый новый день дарит нам дух гордости за наших ветеранов, которые воевали за то, чтобы приблизить победу!



Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего свободного мира!

И мы должны доказать, что достойны этой победы!





Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются!





С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!