Перейти к содержимому

Фотография

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:02

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 055 сообщений
7 838
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:02

Image201705090058411494277122.png
 
 
 
Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. 
Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни...
 
Особенно хочется выразить благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. 
Благодаря им мы живем в мирном государстве и радуемся жизни. 
Каждый новый день дарит нам дух гордости за наших ветеранов, которые воевали за то, чтобы приблизить победу!
 
Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего свободного мира! 
И мы должны доказать, что достойны этой победы!

 
Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются!
 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

 

 

 

 


  • 1

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 055 сообщений
7 838
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:27



  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 055 сообщений
7 838
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:03

 

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

#4 Максим (zateh)

Максим (zateh)

    Свой человек

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 2 207 сообщений
2 337
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, Ессентуки
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:18

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ КОГО УЖЕ НЕТ

И ОГРОМНОГО ЗДОРОВЬЯ ТЕМ КТО ЕЩЕ ЖИВ И МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАМ ПРО ЭТОТ ПОДВИГ!

 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!


Сообщение отредактировал Максим (zateh): Вчера, 22:19

  • 1

<< Подари жизнь деткам >>

<< СРОЧНО!!! Поможем малышке после операции >>

Обратно в Ролики, стихи, песни, афоризмы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. За Родину!
  3. Ролики, стихи, песни, афоризмы
  4. Правила форума