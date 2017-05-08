Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас.
Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни...
Особенно хочется выразить благодарность и низкий поклон нашим ветеранам.
Благодаря им мы живем в мирном государстве и радуемся жизни.
Каждый новый день дарит нам дух гордости за наших ветеранов, которые воевали за то, чтобы приблизить победу!
Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего свободного мира!
И мы должны доказать, что достойны этой победы!
Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!