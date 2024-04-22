Как добавить в наушники звук с микрофона и музыку?

Отправлено 23 Апрель 2024 - 07:15

Вот вроде есть гнездо стереовхода №2, вроде там написано что туда нужно звуковое оборудование вставить, получается звуковым оборудованием будет ПК? И тогда звук с ПК ретранслируется в наушники? Ведь я их подключил к гнезду для наушников

Нет. Подключить ПК можно только по USB. И Подключать наушники к выходу на наушники №15 или №16 как на другой инструкции, которую нашел.

Вроде еще сзади нужно кнопку питания ПК нажать, должен загореться индикатор.

Вы для каких целей купили эту штуку?

Сообщение отредактировал Обществовед: 23 Апрель 2024 - 07:17