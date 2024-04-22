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Как добавить в наушники звук с микрофона и музыку?

Автор темы 4everdude1123, 22 апр 2024 08:51

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Сообщений в теме: 5

#1 4everdude1123

4everdude1123

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Обычный

Отправлено 22 Апрель 2024 - 08:51

В микшерном пульте есть специальное отверстие под наушники, но не понимаю как передать в наушники сразу же и звук(музыку) с ПК. В наушниках прекрасно слышится микро, но музыка с ПК полностью отсутствует :( Как решить проблему? Может нужны какие-то доп переходники?

 

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#2 Алексей web

Алексей web

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Отправлено 22 Апрель 2024 - 12:03

В наушниках прекрасно слышится микро, но музыка с ПК полностью отсутствует

 

Что значит слышится "микро" ?


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#3 Обществовед

Обществовед

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Отправлено 22 Апрель 2024 - 19:26

Напишите название микшера и я скажу, можно ли так сделать и как. 


Сообщение отредактировал Обществовед: 22 Апрель 2024 - 19:26

  • 0

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#4 4everdude1123

4everdude1123

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Обычный

Отправлено 22 Апрель 2024 - 19:43

Обществовед,  LaudioB4 live, заранее спасибо 

Алексей web, в наушниках слышится звук с  микрофона, но не с ПК :(


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#5 4everdude1123

4everdude1123

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Обычный

Отправлено 22 Апрель 2024 - 20:23

Обществовед, Вот вроде есть гнездо стереовхода №2, вроде там написано что туда нужно звуковое оборудование вставить, получается звуковым оборудованием будет ПК? И тогда звук с ПК ретранслируется в наушники? Ведь я их подключил к гнезду для наушников 


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#6 Обществовед

Обществовед

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Очень хороший
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Отправлено 23 Апрель 2024 - 07:15

Вот вроде есть гнездо стереовхода №2, вроде там написано что туда нужно звуковое оборудование вставить, получается звуковым оборудованием будет ПК? И тогда звук с ПК ретранслируется в наушники? Ведь я их подключил к гнезду для наушников 

 

Нет. Подключить ПК можно только по USB. И Подключать наушники к выходу на наушники №15 или №16 как на другой инструкции, которую нашел. 

Вроде еще сзади нужно кнопку питания ПК нажать, должен загореться индикатор. 

 

Вы для каких целей купили эту штуку? 


Сообщение отредактировал Обществовед: 23 Апрель 2024 - 07:17

  • 1

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