12 законов жизни, которые работают, даже если вы не верите в них

Отправлено Вчера, 22:03

Третий закон Ньютона гласит: если одно тело действует с некоторой силой на другое тело, то на него со стороны последнего также действует сила, равная первой по величине, но противоположная по направлению. Таким образом, силы действуют всегда парами, то есть носят характер взаимодействия. Но это касается не только физики. На самом деле этот закон касается каждого дня нашей жизни. Когда мы что-то говорим, думаем или предпринимаем какие-то действия, то приводим в действие силу, которая ответит нам тем же.

1. То, что мы посылаем во Вселенную, так или иначе, возвращается . Поэтому, если мы хотим любви, дружбы и счастья, то сначала должны полюбить тех, кто нас окружает, быть хорошими друзьями и стараться сделать других людей хоть немного счастливее.

2. Ключ к гармонии с собой – это независимость от чужих слов, мнений и пересудов . Для этого просто надо оставаться собой, окружать себя теми людьми и вещами, которые вы любите и в которых нуждается ваша душа.

3. Мы не сможем ничего изменить в своей жизни, пока не примем этого . Если мы будем видеть в других людях только зло – навредим, прежде всего, только себе.

4. Главное задание для нас на этой Земле – это расти и развиваться как личностям . И в этом нам не поможет множество людей, с которыми мы будем сталкиваться, или то, что мы всю жизнь проживем в одном месте, или современные гаджеты и технологии. Только наша жизнь и отведенное нам время – это все, что у нас есть.

5. Жизнь похожа на зеркало. Когда что-то в жизни идет не так, знайте – значит у нас внутри что-то не так . Поэтому есть только один выход – это взять ответственность за свою жизнь, а не искать виноватых вокруг.

6. Даже если вам кажется, что, то ваши действия не имеют никакого значения, это неправда . Абсолютно все, что мы делаем в этом мире, очень важно, потому что взаимосвязано невидимыми для нас нитями. Первый шаг не менее важен, чем последний, и – наоборот. Потому что все наши шаги ведут нас вперед – к мечте.

7. Вы не можете думать одновременно о двух вещах . Если вы заняты чем-то действительно важным и значимым, то в вашей душе не остается места для гнева или зависти.

8. Мы по-настоящему осознаем и принимаем только то, что пережили и прочувствовали . Если же верим во что-то, но не готовы доказать, это означает всего лишь мнение или убеждение, но не истинные знания.

9. Копание в прошлом и навязчивые мысли будут всегда отвлекать нас от самого главного – того, что происходит Здесь и Сейчас . Старые шаблоны поведения, впрочем, как и старые мечты, могут помешать чему-то новому, что уже сегодня стучится в дверь вашей жизни.

10. Ваша жизнь будет идти по кругу, и все будет повторяться бесчисленное количество раз, пока мы не извлечем уроки, которые преподносит нам жизнь . Нельзя жить по-старому и ожидать, что жизнь волшебным образом изменится.

11. Ничто и никому в этой жизни не дается просто так . Абсолютно все требует громадных усилий. И истинная радость в жизни – это осознание того, что рано или поздно мы, трудясь, достигнем своих целей.

12. Мы получаем только то, что заслуживаем . Истинная ценность всего измеряется затраченными нами энергией и силой, а отнюдь не деньгами. И самое главное: только тот, кто умеет отдавать другим – получает в ответ от Вселенной то, о чем мечтает сам.



