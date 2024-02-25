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Когда уходят близкие…

Автор темы Анатолий Белоусов, 25 фев 2024 22:39

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Сообщений в теме: 3

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 25 Февраль 2024 - 22:39

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Время летит, в этом году мне исполнится 50. И к текущему моменту я стал ощущать, как пустеет мой мир. Объективный внешний мир – остается прежним, а мой, внутренний – неуклонно пустеет…
        
Уходят родные, уходят близкие и друзья. Двадцать три года назад, в мае 2000 года умерла моя бабушка. Человек, который был мне близок, как мама! Да она, по сути, и являлась для меня второй мамой. Заслуженный педагог РСФСР пожертвовала в 1974 году своей карьерой, бросила работу только для того, чтобы полностью посвятить свои силы и время мне – родившемуся в тот год малышу. Родители были вынуждены временно уехать по работе на крайний север, а ребенка брать туда с собой было нельзя. Бабушка меня вырастила и воспитала.
      
В 1985 году мы переехали из Бузулука (маленький городок в Оренбургской области) в Ижевск. Но все мои подростковые годы, всю юность и даже позже – меня неизменно тянуло обратно, в Бузулук. «На Родину», «к друзьям детства», как я думал долгое время. Каждое лето я ездил туда! Но вот, в 2000 году умерла моя бабушка и… Как отрезало! С тех пор, после ее похорон, я не был в Бузулуке больше ни разу. За прошедшие 23 года – ни одного разу!
     
Оказалось, все время раньше меня тянуло не к друзьям детства и не на Родину, а именно к бабушке! Умерла она, рухнула целая вселенная. Оборвалась та ниточка, которая, как оказалось, и связывала меня с Бузулуком. Не стало бабушки и меня с того самого момента больше не тянет ни «к друзьям детства», ни «на Родину». Это была первая в моей жизни смерть, которую я не просто осознал, но и почувствовал! Ощутил всю боль и необратимость ухода близкого человека...
      
В декабре 2016 года скоропостижно скончался мой отец. Это было так неожиданно и стало для меня таким шоком, что я и представить не мог! До того самого момента я и не представлял, как люблю его, как многое он для меня значил в жизни.
 
Оборвалась еще одни ниточка. Раньше я знал, что папа есть, что где-то он существует, живет. Я знал, что какая бы неприятность ни случилась в моей жизни, всегда есть место, куда я могу вернуться и где меня примут, выслушают, поймут и помогут! Я чувствовал, как невидимая светящаяся ниточка тянется от меня к моему отцу. Я ощущал его присутствие, как бы далеко не находился от него. И вот, этой ниточки не стало. Образовалась на ее месте пустота…
      
В январе  2021 умер один из моих близких друзей – Курников Юра. Мы дружили со школы. Он, Верховцев Эмиль и я. Мы были, как три мушкетера. Мы прошли вместе огонь, воду и медные трубы! Спали под оной шинелью, хлебали из одной миски, делились последним друг с другом. И вот, три года назад Юры не стало! Еще одна светящая ниточка оборвалась, еще одно пятно зияющей пустоты образовалось в моей вселенной…
     
А 22-го февраля этого, 2024 года ушел из жизни Эмиль Верховцев – второй «мушкетер». Теперь из нашей троицы остался я один! Оборвалась еще одна ниточка, возникло еще одно пятно пустоты…
        
Гулял сегодня по зимнему лесу, остановился послушать тишину и вдруг… И вдруг ощутил, что я остался почти совсем один! Если раньше, когда я вот точно так же останавливался в одиночестве в лесу, я ощущал незримое присутствие друзей, папы, бабушки, то теперь вдруг я ощутил звенящую пустоту! Никаких ниточек из моего сердца никуда больше не тянулось. Я был по-настоящему один. В звенящей пустоте! Их, моих близких и родных людей, в объективном мире просто нет. Вообще! Нет ниточек, связывавших меня с ними…
      
В детстве я боялся умереть, так как казалось жутким: как это так, всё останется, всё будет как прежде, а меня не будет?!. И вот, я – остался, я – есть, а вокруг – как будто бы ничего нет! Звенящая пустота… И та же самая жуть, как в детстве, от осознания собственной конечности…
      
К счастью, не все светящиеся ниточки еще оборваны.  Еще жива моя мама, есть жена и дети! Осталось целых четыре ниточки, целых четыре дружественных вселенных! И ценность их для меня только возросла, стала больше! Но… само это ощущение, что уже ПОЛОВИНА прежних связей утрачена навсегда, половина дружественных вселенных уже погасли, наполняют душу какой-то неизъяснимой грустью! Словно половина меня умерло...
     
К чему я всё это? Цените ваших друзей и близких, пока они еще здесь с вами! Цените их здесь и сейчас, каждый миг вашего настоящего! Не ждите, пока они уйдут. И не думайте, что всё это будет вечно, а у вас впереди – еще целая жизнь…

 

     

      


  • 3

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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
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    Москва
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Отправлено 26 Февраль 2024 - 16:56

И та же самая жуть, как в детстве, от осознания собственной конечности…

 

Толь, ты больше не веришь в реинкарнацию и вечную душу?

 

Осталось целых четыре ниточки, целых четыре дружественных вселенных! И ценность их для меня только возросла, стала больше!

 

Да очень важно любить и беречь друг друга.


  • 1

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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 329 сообщений
8 753
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Февраль 2024 - 20:06

Толь, ты больше не веришь в реинкарнацию и вечную душу?

 

Конечно же верю!

Более того - ЗНАЮ, что так и есть!  :)

Здесь речь именно об эмоции, о том, что я - все еще здесь (в этом мире и в этом теле), а они - уже ушли отсюда и я их больше никогда не увижу (не увижу именно здесь в этом мире, в их "посюсторонней" ипостаси).

Ну, это представь, как если бы твой друг улетел на космическом корабле к другой звезде. Ты знаешь, что он жив, но ты, так же, и понимаешь, что ты, вот лично ты, его больше никогда не увидишь. Ты будешь осознавать, что вот он летит где-то там, между звездами, но ты не сможешь поговорить с ним вживую, взять за руку, вместе отправиться в лес или на реку...

Вот здесь - то же самое чувство...

Да, я прекрасно понимаю, что их Души - бессмертны, что те, кто умер достаточно давно (бабушка, папа), вполне вероятно уже где-то здесь, на этой планете, в новых телах...

Но ведь теперь они - это совсем другие личности! Даже если бы мы встретились - я не узнал бы их, а они - меня...

Именно моя бабушка и мой папа, именно Юрка и Эмиль (именно их личности из нашей совместной жизни) - для меня ушли навсегда!

 

Нужно учиться отпускать и учиться ни к чему не привязываться, учится самодостаточности, беспристрастности и безжалостности (к себе, в первую очередь)...  ;)


 

 

Толь, ты больше не веришь в реинкарнацию и вечную душу?

 

 

Кстати, возможно, я не так понял твой вопрос, а ты - не так понял мою фразу: "И та же самая жуть, как в детстве, от осознания собственной конечности…"

 

Здесь я имел ввиду не то, что я сейчас вдруг осознал, что я, типа конечен...   :laugh:   НЕТ!!!

Я имел в виду, что сейчас ощутил ту же жуть, как тогда, когда В ДЕТСТВЕ думал, что я конечен!..  ;)

То есть, здесь я хотел передать совершенно иное. Если в детстве была жуть от того, что я смертен и исчезну, то здесь, все с точностью до наоборот - та же самая жуть, но уже от ощущения того, что - бессмертен...  :unsure:

Они все - умерли, а я - продолжаю жить... И именно от этого жутко!!!

Этакий "синдром Горца" (бессмертного), когда ты видишь, как один за другим умирают твои близкие, а ты - продолжаешь жить, один...

Как-то так...

 

Коряво я написал просто в заметке, коряво мысль/чувство выразил...  :blush:


Да очень важно любить и беречь друг друга.

 

И еще важнее - ничего не откладывать на "потом", так как этого потом может просто и не наступить...

Съездить на рыбалку с сыном? - немедленно это делай, сейчас!!!  А не когда-то потом... Завтра тебя может сбить машина и вы так никогда и не сходите вместе на рыбалку!

Сказать что-то хорошее, доброе ласковое дочери или жене? - немедленно это сделай, прямо сейчас, а не откладывай на "когда-нибудь позже", этого позже может просто и не быть уже... Завтра тебя инфаркт может трахнуть и ты уйдешь, оставив близких без этих нужных и важных для них слов...

 

Проживать каждый день, как будто это последний день твоей жизни - на полную катушку, с максимальной самоотдачей!

Так, будто никакого "завтра"  не будет вовсе, а все что хочешь сделать и сказать, нужно уложить именно "в сегодня"...

 

И помнить, что Смерть - всегда рядом с тобой, она стоит сзади тебя, чуть слева, и в любое мгновение может хлопнуть тебя по левому плечу и это будет твой конец здесь... ;)


  • 1

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Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

#4 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 732 сообщений
6 709
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Февраль 2024 - 22:14

Здесь речь именно об эмоции

 

Ясно, Толь. А то правда неправильно тебя понял.

 

Прочитал весь твой последний пост. Спасибо, что поделился своими мыслями.


  • 1

Для всех, кто страдает от долгов и кредитов
 

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