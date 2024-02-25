Отправлено Сегодня, 02:51





Медитация - (лат. "meditatio", от "meditor" - размышляю, обдумываю), это умственное действие, направленное на приведение психики человека в состояние углубленной сосредоточенности, с последующим отрешением от всего, что составляет основу чувствования, восприятия и мышления. В разных медитативных практиках данный процесс, как правило, состоящий из нескольких последовательных этапов, осуществляется по-разному. Однако тот факт, что медитация (пусть и в разных вариациях) присутствует практически во всех сколь-нибудь значимых религиозных, мистических, оккультных и даже философских учениях, говорит о многом!



Свое наивысшее развитие практика медитации получила в индийской и буддистской йоге. Очень широко она использовалась в античном "философском экстазе" платоников и неоплатоников, в православном "умном делании" (т.н. "логос-медитация" или "Иисусова молитва"), в экзерцициях иезуитов, в учении о "Пути" мусульман-суфиев и т.д., и т.п. Не чуждаются медитативных практик и некоторые школы современного психоанализа (к примеру, школа Юнга).



Переживание состояния медитации коренным образом изменяет представление человека о Вселенной, ее законах и о себе самом. Это переживание может полностью изменить и вашу жизнь, преобразив ее, наделив высшим смыслом и открыв перед вами новые перспективы. И хотя цель медитации, прежде всего, сама медитация, она поможет решить вам целый ряд проблем.



Освоив данную практику, вы сможете укрепить здоровье, избавиться от хронических заболеваний, значительно повысить работоспособность, обрести гармонию духа и тела, раскрыть свои способности и таланты, испытать Просветление, слияние с Абсолютом и многое, многое другое…



Описывать то, что переживает человек, находящийся в состоянии медитации, занятие не только неблагодарное, но и бессмысленное. Вы сами должны испытать это! Любые, даже самые точные и скрупулезные описания в лучшем случае окажутся "абстрактной зарисовкой", но не отразят того, что человек обретает и чувствует. В качестве примера можно привести описание, даваемое известным российским психотерапевтом Э. А. Цветковым:



"…По мере углубления медитационного процесса, "Я" расширяется все больше и больше, и наступает момент, когда "Я", как таковое, перестает существовать. Его границы растворяются, личность теряет очертания, и появляются новые и качественно иные - трансперсональные - переживания. Идет выход за пределы собственного существования. Человек приобретает новый опыт, новые знания. В интуитивном потоке ему открываются новые перспективы, новая панорама Бытия. Разрываются оковы собственных амбиций, и существо получает ощущение абсолютной внутренней свободы…".



Как видите, несмотря на все старания автора, несмотря на то, что он знаком с предметом не понаслышке, а на личном опыте (Эрнест Цветков занимался изучением медитации в Индии, США, Таиланде, в горах Ямайки и пр.), всё его описание сводится к сухой констатации фактов. Научившись правильно медитировать, вы поймете, насколько подобные описания далеки от истинных переживаний медитирующего!



Большинство медитативных методов начинаются с принятия соответствующей позы. Как правило, это "Поза Лотоса" или позы, близкие к ней. Важно, чтобы голова, шея и спина образовывали строго вертикальную линию. Абсолютная неподвижность, бездействие, постепенное погашение телесных ощущений - все это экономит энергию ("Кундалини"), которая сконцентрирована в области крестца, в самом основании спины, и которая, по мере углубления в процесс, начинает подниматься вдоль позвоночного столба...



Чаще всего выделяют два типа медитации: "концентрирующую" и "раскрывающую". Методы первой сводятся к тому, чтобы сконцентрировать внимание на определенном предмете или явлении. Это может быть точка на стене, звезда на небе или какое-либо телесное ощущение, например, дыхание. Если в процессе сосредоточения внимание отклоняется от выбранного объекта, его необходимо плавно вернуть на место. Внутренний монолог в голове должен быть прекращен. Сознание необходимо полностью очистить от мыслей, непосредственно не касающихся объекта концентрации. Ничто постороннее не должно мешать. В противном случае вся работа может пойти насмарку.



Методы "раскрывающей" медитации прямо противоположны. Человек стремится достичь максимальной чувствительности и открытости сознанию всего происходящего снаружи и внутри него. Однако, осознавая, а точнее фиксируя происходящее, медитирующий не мыслит о нем, но лишь отмечает феномены своей психики. Таким образом, сознание наблюдает, но не реагирует.



Суть метода заключается в следующем: человек должен созерцать все происходящее с ним или его окружением, не отвергая ничего, как недостойного внимания, но и не уделяя ничему преимущественного внимания. Осознавая опустошенность сознания, медитирующий не должен пытаться восполнить его. Мелькающие в сознании мысли и образы, следуют в общем потоке легко и свободно, не оставляя никаких следов, "подобно птицам, легко пролетающим по небу и бесшумно исчезающим вдали"...



И в том, и в другом случае, медитирующий, по сути дела, стремится к одному и тому же: к полной(!) остановке внутреннего монолога. Если вы поймете это сейчас, то впоследствии вам не придется испытать разочарования от бесполезного сидения лицом к стене. Неподвижная поза, концентрация или рассеивание внимания, еще далеко не самое важное. Самое важное именно внутреннее молчание!



В подготовленном специально для вас комплексе (см. ниже по тексту), я попытался, насколько это было возможно, сочетать лучшие стороны как "раскрывающего", так и "концентрирующего" типов медитации. Кроме того, метод максимально упрощен и адаптирован для только-только начинающих осваивать это нелегкое, но полезное во всех отношениях искусство. При правильном выполнении приведенных здесь упражнений, занимаясь каждый день(!) не менее 15-20 минут, вы сможете добиться ощутимых результатов уже через несколько месяцев, а то и недель. Здесь, как и в любом другом деле, главное - регулярность...







МЕДИТАЦИЯ (для начинающих)



Этап - 1.



Первый этап можно назвать подготовительным. Его цель - научить вас умению концентрировать внимание на выбранном объекте. Продолжительность занятий 2-4 недели (при условии, что упражнение выполняется ежедневно).



Возьмите чистый альбомный лист и разрежьте его на четыре равные части. У вас должны получиться карточки размером 105 х 148 мм. В центре первой карточки нарисуйте жирную черную точку. В центре второй - две точки, третьей - три, а четвертой, соответственно - четыре.



Теперь установите таймер на пять минут, возьмите первую карточку и, выбрав наиболее удобное для вас положение, внимательно посмотрите на изображение. Отгоняйте все посторонние мысли. Ваше внимание должно быть полностью приковано к точке.



Когда прозвучит сигнал таймера, отложите карточку в сторону, закройте глаза и мысленно представьте образ только что созерцаемой вами точки. Постарайтесь, чтобы образ казался как можно более "живым" и естественным. Ваша цель - удерживать в сознании образ точки столько времени, сколько вы сможете. (Ориентировочно, можно избрать все те же пять минут). Научившись визуализировать точку в совершенстве, переходите ко второй карточке, затем к третьей и четвертой, пока не научитесь легко и естественно удерживать перед внутренним взором четыре точки одновременно.



Работа с карточками может занять от пары недель, до месяца. И, несмотря на кажущуюся легкость выполнения упражнения, отнеситесь к нему серьезно. От того, насколько хорошо вы научитесь его выполнять, зависит успех в освоении следующего этапа.





Этап - 2.



Переходить к нему следует только после того, как в полной мере отработан этап №1. Не раньше!



Сядьте, приняв удобною позу, расслабьтесь. Ваша спина и шея должны быть прямыми, сохраняя по отношению к плоскости земли угол ровно в 90 . Расфокусируйте взгляд, предоставив ему возможность свободно блуждать. Через несколько минут закройте глаза.



Предоставьте своим мыслям полную свободу. Пусть они текут так, как хотят. Не прикрепляйтесь вниманием ни к одной из них. Просто созерцайте. Ваше внимание должно быть подобно зеркалу, отражающему движение мыслей и образов, но самому не участвующему в этом движении.



Очень скоро у вас могут возникнуть определенные желания и эмоции, но и они не должны оказывать на вас никакого действия. Пусть они проходят сквозь вас, словно солнечный луч через оконное стекло. Вы остаетесь абсолютно безучастным ко всему происходящему.



Оставайтесь в этом состоянии так долго, как сможете. Ориентировочное время на выполнение упражнения 15-20 минут. Выполнять его следует ежедневно. Начав заниматься, вы очень скоро войдете во вкус, и упражнение будет не только не в тягость, но станет для вас чем-то приятным.





Этап -3.



Третий этап является логическим продолжением предыдущего. Как только вы погрузитесь в состояние невосприятия ("состояние зеркала" или "оконного стекла"), когда мысли, образы, эмоции и переживания проходят сквозь вас, не оказывая на вас никакого действия, попытайтесь представить перед внутренним взором черную точку из первого упражнения.



Сконцентрируйте на ней внимание. Все прочие мысли и образы должны исчезнуть сами собой. Некоторое время созерцайте ее (сознание должно оставаться абсолютно пустым!), затем представьте, как точка начинает расти, увеличиваясь в размерах.



Вот она стала размером с обеденную тарелку, затем размером с таз… Черная, как смола, точка… Наконец, она разрастается до таких размеров, что полностью накрывает вас. Вы словно проваливаетесь в темную бездну. Вокруг вас нет ничего! Нет звуков, нет визуальных и кинестетических ощущений. Нет мыслей. Нет эмоций. Нет переживаний.

Нет ничего! Нет даже Вас самих…





Этап - 4.



Как только Пустота поглотит вас, попытайтесь увидеть себя, а точнее, свою телесную оболочку, как бы со стороны. Вы словно выходите за пределы собственного тела! Вы видите себя, сосредоточенно медитирующим, видите комнату, в которой в данный момент находитесь. Если у вас возникнет такое желание, мягко "ощупайте" находящиеся в комнате предметы, стены, пол, потолок.



Вы можете без труда "пройти" сквозь них и выйти на улицу. Чувствуйте себя легко и свободно. Наращивая скорость, поднимитесь над домом, затем еще выше. Вас ничто не должно сковывать. Наконец вы выходите за пределы стратосферы и оказываетесь в открытом космическом пространстве. Вы видите земной шар, который все уменьшается и уменьшается в размерах, по мере вашего удаления от него.



Ничего не бойтесь. То, что вас окружает, не есть физический космос. В данный момент вы путешествуете по тонкоматериальной субстанции вашего сознания. Это место, где энергия и информация представляют единое целое. Не беспокойтесь относительно времени вашего пребывания здесь. Вы можете управлять им, давая себе соответствующие установки. Начните с пяти-семи минут. Постепенно вы сможете довести это время до часа и более.



То, что может открыться вам во время такого "путешествия" может быть известно лишь вам и никому другому. Возможно, вы будете черпать новые знания или творческие идеи. Возможно, вы попытаетесь воздействовать на тонком уровне на предметы и события материального уровня, с целью улучшить свое положение в мире физическом. Решать вам...



Для того чтобы закончить "путешествие", вам будет достаточно пожелать очнуться, и в то же мгновение вы окажетесь в своем плотном теле, откроете глаза и… улыбнетесь. В вашей душе воцарятся мир и покой...







* * *



Ну, и для особо интересующихся, могу раскрыть схему своей собственной системы медитации. Это, так сказать, более продвинутый вариант медитации (по сравнению с версией, описанной выше). Я практикую именно этот вариант - каждый день, на протяжении вот уже почти 30 лет…



МЕДИТАЦИЯ (для продвинутых)



1. Сажусь в позу "лотоса". Позвоночник - прямой! Руки ложатся на колени, обхватывают ладонями коленные чашечки, но лежат свободно...

2. Глаза закрыты. Дыхание - медленное, низом живота. Поток мыслей в голове - останавливается...

3. Изначально - внимание сосредоточенно именно на дыхании. Затем, когда дыхание нормализовано, внимание переводится в область пространства над макушкой головы (Сахасрара)...

4. Над головой визуализируется и ощущается мощное яркое свечение. Большой, размером с мяч, шар ослепительного белого света. Все внимание сконцентрировано на нем...

5. Из бесконечности вверху НАД шаром - нисходит такой же ослепительно-белый световой луч и пронзает шар и мое тело сверху вниз, уходя вниз в бесконечность...

6. Из бесконечности с левой стороны от меня - возникает такой же ослепительно-белый световой луч и пронзает мое тело на уровне плечей-сердца-груди слева направо и уходит в бесконечно с правой стороны...

7. Из бесконечности передо мной возникает такой же ослепительно-белый световой луч и пронзает меня спереди, на уровне груди, точно в то перекрестие, что образовано двумя предыдущими лучами, и уходит в бесконечность позади меня...

8. Т.о., я оказываюсь в центре трехмерного креста, образованного тремя бесконечными ярко-белыми световыми лучами, в области над моей макушкой сияет яркий огненно-белый шар Сахасрары… Пространства комнаты вокруг меня нет! Я словно подвешен в черном вакууме... Есть только это бесконечное черное пространство, лучи и Сахасрара... Тело становится призрачным и прозрачным, словно сотканным из световых волокон...

9. Перевожу внимание в область крестца (Муладхара). Дыхание замирает. Из области Муладхары выползает светящаяся лента и начинает меня обвивать снизу вверх, по часовой стрелке, как марля мумию. Идет ВДОХ. На вдохе эта светящаяся лента обвивает всё мое тело, превращая меня в некий "кокон", и вливается в Сахасрару...

10. Затем идет ВЫДОХ, при котором светящаяся энергия выливается из Сахасрары, как фонтан, окутывая все мое тело сверху вниз. Все струи этого фонтана внизу вливаются в Муладхару. Выдох закончен. Меня как бы окутывает светящийся шар...

11. Снова перехожу к п. 9. И так делается 5-7 циклов (при желании - можно больше). На вдохе энергия из Муладхары обвивает меня по часовой стрелке лентой, как мумию. На выдохе - энергия фонтанирует из Сахасрары...

12. По завершении 5-7 циклов: я нахожусь в черном вакууме, пронзен тремя светящимися лучами, над головой сияет Сахасрара, ВМЕСТО ОБЫЧНОГО ТЕЛА - СВЕТЯЩИЙСЯ ПУЗЫРЬ!!! Тела больше нет! Я - светящийся энергетический пузырь! Нет пространства вокруг! Нет ощущения тела! Нет эмоций! Нет мыслей! Есть исключительно восприятие этого светящегося пузыря и световых лучей!.. Дыхание почти остановилось, оно еле-еле заметное, низом живота...

13. Данное состояние может продолжать от 1-2 минут до часа и более!.. Как уж "попрет"... У меня это обычно около 20-30 минут...

14. Когда снова начинают возникать мысли, я делаю несколько медленных глубоких вдохов (5-7) в течение которых световая конструкция как бы растворяется и на месте нее снова медленно проступает обычное физическое тело и комната, в которой я начинал медитацию...

15. Еще пару минут я сижу в прежней позе с закрытыми глазами, но визуализирую свое тело при этом и комнату вокруг себя...



Затем открываю глаза и встаю...





* * *



Медитируя, вы не только меняетесь физически, избавляясь от самых разных болезней и недугов, вы так же преображаетесь духовно!

Как верно заметил всё тот же Эрнест Цветков, "…ваше Я, которое до того представляло собой мусорную яму, очистится, станет хладнокровным, спокойным и созерцательным. А чем вы созерцательнее, тем лучше и эффективнее действуете...".



Следующим шагом должна стать работа с чакрами. Но об этом я расскажу вам в следующий раз… ;-)



