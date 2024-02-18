И снова про карму...

Причинно-следственная связь

Причинно-следственная связь

Карму никто не создавал. Ни будды, ни кто-либо другой. Карма — это то, что проявляется в силу взаимозависимости, причинно-следственной связи.

Причинно-следственная связь проявляется в том, что любой феномен (под этим словом мы понимаем как что-то материальное, так и абстрактные вещи) обладает определенным потенциалом, являющимся причиной. И этот потенциал закономерно приводит к тем или иным результатам.

Мы с вами видим вокруг проявления множества различных результатов в самых разных сферах. Это говорит о том, что у этих результатов были разные причины.

Возьмем, к примеру, урожай гороха. Почему из горошины вырастает именно горох, а не рис? Потому что в горошине присутствует потенциал гороха, определенная энергия, которая приводит только к такому результату и ни к какому другому.

То же самое происходит с нашими поступками — в них присутствует потенциал, который ведет к совершенно конкретному результату.

Если человек засеял поле рисом, то как результат он получит именно рис — ошибки в причинно-следственной связи быть не может (если только он сам не напутал что-то с семенами). То есть — карма безошибочна.

Однако на результат могут влиять добавленные к причине различные условия. Вроде бы причина та же самая, зерно риса, но если его не поливать или если почва будет слишком холодной, то оно просто не взойдет, результата не будет.

Совершая действия под влиянием пяти омрачений, человек накапливает недобродетель и получает страдания в виде результата. Все наши страдания мы испытываем из-за наших собственных действий. Это тоже — безошибочный процесс. Его можно сравнить с тем, что если мы посеяли горох в Сибири, то взойдет он тоже в Сибири. На каком-нибудь поле под Санкт-Петербургом посаженный в Сибири горох взойти не может ни при каких условиях.

Точно так же, если человек совершает благие поступки, то благой результат от этих деяний тоже будет испытывать он сам. Результат придет именно к нему.

Однако, поскольку люди (и живые существа вообще) между собой взаимосвязаны, то косвенно, как условие, наши поступки могут влиять и на других. Но они влияют уже именно как условие, а не как причина и результат.

Например, может быть так, что в прошлых жизнях нами уже накоплена какая-то серьезная причина для перерождения в адах. В этой жизни мы идем куда-то со своим знакомым, и он по пути ввязывается в драку и убивает человека. Хотя убили не мы сами, этот поступок знакомого может стать условием для проявления того старого неблагого отпечатка из нашей прошлой жизни. Аналогично этому, если наш знакомый, напротив, делает что-то хорошее, то его благой поступок может стать условием для проявления наших благих кармических отпечатков. Это происходит из-за взаимозависимости, взаимосвязи. И, разумеется, когда мы сами делаем в этой жизни что-то хорошее, то это также приводит к поднятию наших прошлых благих отпечатков, а если нехорошее, то неблагих.

То есть наши собственные поступки влияют на нас как причины, а поступки других людей могут влиять на нас, как условия.

В наши дни бывает так, что если рождается не совсем здоровый ребенок или ребенок-инвалид, то его родители могут начать думать, что это их недобродетели так проявились на ребенке, что это не вина ребенка. Но на самом деле ребенок рождается неполноценным только потому, что он сам накопил соответствующую карму. Он сам совершил что-то, из-за чего пришлось принять именно такое рождение и именно в таком теле. «Грехи» родителей на ребенка не переходят, это невозможно.

Однако, опять же, так как между живыми существами существует сильная взаимосвязь, то у родителей, скорее всего, есть кармический долг перед этим ребенком. И вот уже тот факт, что такой ребенок рождается именно в их семье, принося страдания — это результат накопленной кармы родителей.

Геше Ринчен Тензин Ринпоче