Большие ставки для кликов в Я.Директ. Как удешевить?

Отправлено 17 Февраль 2024 - 21:15

Создал рекламные компании на Поиске и РСЯ на несколько фраз.

Большие ставки для кликов в Я.Директ для ключевых фраз, из-за этого при низкой ставке даже показов нет.

На охват для Поиска 75% и РСЯ 50% в рублях для фраз:

"project менеджер" на поиске 87р., РСЯ 46р.

"проджект менеджмент" на поиске 75р., РСЯ 55р.

"руководитель проекта" на поиске 112р., РСЯ 73р.

У меня подписная страница с обучением it профессии, только запустил.

Если клики по 100р. то боюсь представить сколько будут стоить далее по воронке подписки, заявки, продажи.

Как удешевить? Добавить больше ключевых фраз и распарсить каждую маску чтобы цены снизились по ключам?