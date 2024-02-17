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Большие ставки для кликов в Я.Директ. Как удешевить?

Автор темы rownong27, 17 фев 2024 21:15

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Сообщений в теме: 4

#1 rownong27

rownong27

    Стажер

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    Екатеринбург
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Отправлено 17 Февраль 2024 - 21:15

Создал рекламные компании на Поиске и РСЯ на несколько фраз.

Большие ставки для кликов в Я.Директ для ключевых фраз, из-за этого при низкой ставке даже показов нет.

 

На охват для Поиска 75% и РСЯ 50% в рублях для фраз:

"project менеджер" на поиске 87р., РСЯ 46р.

"проджект менеджмент" на поиске 75р., РСЯ 55р.

"руководитель проекта" на поиске 112р., РСЯ 73р.

 

У меня подписная страница с обучением it профессии, только запустил.

Если клики по 100р. то боюсь представить сколько будут стоить далее по воронке подписки, заявки, продажи.

 

Как удешевить? Добавить больше ключевых фраз и распарсить каждую маску чтобы цены снизились по ключам?

 

 

 


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#2 Обществовед

Обществовед

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Очень хороший
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    Петербург
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Отправлено 18 Февраль 2024 - 11:30

Есть стратегии с фиксированной оплатой за конверсию. 

Используйте их.  


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#3 rownong27

rownong27

    Стажер

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  • 77 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Февраль 2024 - 16:57

Есть стратегии с фиксированной оплатой за конверсию.  Используйте их.  

Правильно понял, что пока не будет конверсии, сколько бы кликов не было, за клики я платить не буду?


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#4 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 8 469 сообщений
4 578
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Февраль 2024 - 17:43

Правильно понял, что пока не будет конверсии, сколько бы кликов не было, за клики я платить не буду?

 

Есть и такая стратегия, да. 


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#5 rownong27

rownong27

    Стажер

  • Киберсанты
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  • 77 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Февраль 2024 - 19:21

Отлично. Попробую. Спасибо!


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