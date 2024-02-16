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Как в Яндекс.Директ задать для компании дневное ограничение бюджета?

Автор темы rownong27, Сегодня, 12:19

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В теме одно сообщение

#1 rownong27

rownong27

    Стажер

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2
Обычный
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:19

Здравствуйте.
Как в Яндекс.Директ задать для компании дневное ограничение бюджета?

 


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#2 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Настраиваю Яндекс Директ

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Очень хороший
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    Г. Тамбов
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Отправлено Сегодня, 20:36

Здравствуйте. Как в Яндекс.Директ задать для компании дневное ограничение бюджета?

 

Дневное ограничение бюджета можно выставить только для рекламных кампаний с ручной стратегией, для автоматических стратегией "Максимум кликов, максимум конверсий и прочее" задается только недельный бюджет.


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