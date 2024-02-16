Здравствуйте.
Как в Яндекс.Директ задать для компании дневное ограничение бюджета?
Как в Яндекс.Директ задать для компании дневное ограничение бюджета?
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Отправлено Сегодня, 20:36
Здравствуйте. Как в Яндекс.Директ задать для компании дневное ограничение бюджета?
Дневное ограничение бюджета можно выставить только для рекламных кампаний с ручной стратегией, для автоматических стратегией "Максимум кликов, максимум конверсий и прочее" задается только недельный бюджет.
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