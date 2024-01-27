У кого лучше взять обучение по крипте?

Заинтересовала эта тема. Хочу обучиться. Только нужна качественная школа, от настоящих спецов )
Подскажите
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Отправлено 27 Январь 2024 - 11:04
Заинтересовала эта тема. Хочу обучиться. Только нужна качественная школа, от настоящих спецов )
Подскажите
Отправлено 27 Январь 2024 - 12:44
Припозднились вы чего-то, батенька. Припозднились)
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Отправлено 27 Январь 2024 - 13:36
Иван, мне надо )
Вы лучше скажите у кого учиться ) Если знаете, конечно
Отправлено 27 Январь 2024 - 16:06
Вы лучше скажите у кого учиться ) Если знаете, конечно
Так чему именно? Майнинг или спекуляции?
Если майнинг, то он сейчас на уровне самоокупаемости.
Если спекуляции, то это крайне волатильный и рискованный способ инвестирования.
С маленькими средствами там нечего делать.
Сообщение отредактировал Обществовед: 27 Январь 2024 - 16:06
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Отправлено 27 Январь 2024 - 16:10
Так чему именно? Майнинг или спекуляции?
Иван, у вас есть опыт пользования криптой? Или просто теоретические знания?
Отправлено 27 Январь 2024 - 21:34
Лёш, привет!
Иван во многом прав: прежде, чем рекомендовать тебе кого-либо, в качестве учителя, нужно понять - что именно ты подразумеваешь под "пользованием криптой"?..
Ну, майнинг мы сразу отбрасываем, я так понимаю, майнить крипту ты не собираешься, как и не собираешься эмитировать новые токены. Ведь верно?
Остаются еще два направления:
1) Использовать крпиту в качестве платежного средства - для приема оплат из-за границы и перевода денег за границу. В условиях санкций это сейчас очень актуально. Если тебя интересует именно это направление, там ничего сложного нет и практическую сторону всех этих процессов даже я смогу тебе объяснить. Здесь достаточно будет освоить работу с биржей binance.com или (еще лучше) ее дочкой, заточенной именно под Россию - commex.com.
2) Спекуляция криптовалютой, с целью получения прибыли. Говоря проще - криптовалютный трейдинг. Тут я могу порекомендовать кого-либо из наших авторов из Инфоклуба - https://www.infoclub.info. Но опять же, хотелось бы понять, почему тебя заинтересовал трейдинг именно криптой? Есть ведь и более традиционные инструменты для этого - акции, фьючерсы, валютный рынок...
Кстати, (это касается и пункта 1 и пункта 2) при работе с криптой есть очень высокие риски при переводе криптовалюты обратно в фиат (то есть, при выводе крипты и превращении ее в обычные рубли). Законодательство у нас в этой области весьма туманное и могут проблемы возникнуть. То есть, приобретать и хранить крипту ты можешь ничего не опасаясь и ни перед кем не отчитываясь, а вот если ты зарабатываешь на ней и получаешь прибыль, то должен отчитываться за это в ФНС и платить все соответствующие налоги...
Как-то так...
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Отправлено Вчера, 10:29
Лёш, привет! Иван во многом прав: прежде, чем рекомендовать тебе кого-либо, в качестве учителя, нужно понять - что именно ты подразумеваешь под "пользованием криптой"?.. Ну, майнинг мы сразу отбрасываем, я так понимаю, майнить крипту ты не собираешься, как и не собираешься эмитировать новые токены. Ведь верно?
Привет, Толь!
Я хотел просто научиться хранить крипту и оплачивать ей сервисы в интернете. Я там уже смотреть по ситуации.
На данный момент я вообще в крипте не разбираюсь )
Отправлено Вчера, 13:53
Я хотел просто научиться хранить крипту и оплачивать ей сервисы в интернете.
А!.. Ну, в этом случае тебе и учитель никакой не нужен.
Регистрируйся на https://www.commex.com , вводи небольшую сумму и начинай осваивать, экспериментировать. Бесплатных материалов в Сети море!
Например - https://vc.ru/u/1629...-dlya-novichkov
Или - https://bytwork.com/markets/commex
Ввести рубли, конвертировать их в USDT или другие криптовалюты, совершать покупки на тех площадках, которые принимают в качестве оплаты крипту - всё это там интуитивно понятно (да и справочных материалов в интернете очень много, если что).
Так же, советую еще посмотреть бесплатный курс Евгения Стрижа - https://www.infoclub...oup/cryptostart
Там тоже есть базовые уроки по обращению с криптой:
Ну и конечно же, если будут возникать какие-либо вопросы или потребуется помощь, отписывайся здесь.
Чем смогу - помогу.
Что знаю и умею сам - всегда подскажу!
Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
Отправлено Вчера, 15:07
А!.. Ну, в этом случае тебе и учитель никакой не нужен.
...
Спасибо, Толя!!! Понял )
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