У кого лучше взять обучение по крипте?

Отправлено 27 Январь 2024 - 21:34

Лёш, привет!

Иван во многом прав: прежде, чем рекомендовать тебе кого-либо, в качестве учителя, нужно понять - что именно ты подразумеваешь под "пользованием криптой"?..

Ну, майнинг мы сразу отбрасываем, я так понимаю, майнить крипту ты не собираешься, как и не собираешься эмитировать новые токены. Ведь верно?

Остаются еще два направления:

1) Использовать крпиту в качестве платежного средства - для приема оплат из-за границы и перевода денег за границу. В условиях санкций это сейчас очень актуально. Если тебя интересует именно это направление, там ничего сложного нет и практическую сторону всех этих процессов даже я смогу тебе объяснить. Здесь достаточно будет освоить работу с биржей binance.com или (еще лучше) ее дочкой, заточенной именно под Россию - commex.com.

2) Спекуляция криптовалютой, с целью получения прибыли. Говоря проще - криптовалютный трейдинг. Тут я могу порекомендовать кого-либо из наших авторов из Инфоклуба - https://www.infoclub.info. Но опять же, хотелось бы понять, почему тебя заинтересовал трейдинг именно криптой? Есть ведь и более традиционные инструменты для этого - акции, фьючерсы, валютный рынок...

Кстати, (это касается и пункта 1 и пункта 2) при работе с криптой есть очень высокие риски при переводе криптовалюты обратно в фиат (то есть, при выводе крипты и превращении ее в обычные рубли). Законодательство у нас в этой области весьма туманное и могут проблемы возникнуть. То есть, приобретать и хранить крипту ты можешь ничего не опасаясь и ни перед кем не отчитываясь, а вот если ты зарабатываешь на ней и получаешь прибыль, то должен отчитываться за это в ФНС и платить все соответствующие налоги...

Как-то так...