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У кого лучше взять обучение по крипте?

Автор темы Алексей Шемшурин, 27 янв 2024 11:04

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Сообщений в теме: 8

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

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Отправлено 27 Январь 2024 - 11:04

Заинтересовала эта тема. Хочу обучиться. Только нужна качественная школа, от настоящих спецов )

 

Подскажите ;)


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#2 Обществовед

Обществовед

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Отправлено 27 Январь 2024 - 12:44

Припозднились вы чего-то, батенька. Припозднились) 


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#3 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

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Отправлено 27 Январь 2024 - 13:36

Иван, мне надо )


Вы лучше скажите у кого учиться ) Если знаете, конечно


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#4 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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4 577
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Отправлено 27 Январь 2024 - 16:06

Вы лучше скажите у кого учиться ) Если знаете, конечно

 

Так чему именно? Майнинг или спекуляции? 

Если майнинг, то он сейчас на уровне самоокупаемости. 

Если спекуляции, то это крайне волатильный и рискованный способ инвестирования. 

С маленькими средствами там нечего делать.  


Сообщение отредактировал Обществовед: 27 Январь 2024 - 16:06

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#5 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 27 Январь 2024 - 16:10

Так чему именно? Майнинг или спекуляции?

 

Иван, у вас есть опыт пользования криптой? Или просто теоретические знания?


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#6 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 27 Январь 2024 - 21:34

Лёш, привет!

 

Иван во многом прав: прежде, чем рекомендовать тебе кого-либо, в качестве учителя, нужно понять - что именно ты подразумеваешь под "пользованием криптой"?..

 

Ну, майнинг мы сразу отбрасываем, я так понимаю, майнить крипту ты не собираешься, как и не собираешься эмитировать новые токены. Ведь верно?  ;)

 

Остаются еще два направления: 

 

1) Использовать крпиту в качестве платежного средства - для приема оплат из-за границы и перевода денег за границу. В условиях санкций это сейчас очень актуально. Если тебя интересует именно это направление, там ничего сложного нет и практическую сторону всех этих процессов даже я смогу тебе объяснить. Здесь достаточно будет освоить работу с биржей binance.com  или (еще лучше) ее дочкой, заточенной именно под Россию - commex.com. 

 

2) Спекуляция криптовалютой, с целью получения прибыли. Говоря проще - криптовалютный трейдинг. Тут я могу порекомендовать кого-либо из наших авторов из Инфоклуба - https://www.infoclub.info. Но опять же, хотелось бы понять, почему тебя заинтересовал трейдинг именно криптой? Есть ведь и более традиционные инструменты для этого - акции, фьючерсы, валютный рынок...

 

Кстати,  (это касается и пункта 1 и пункта 2) при работе с криптой есть очень высокие риски при переводе криптовалюты обратно в фиат (то есть, при выводе крипты и превращении ее в обычные рубли). Законодательство у нас в этой области весьма туманное и могут проблемы возникнуть. То есть, приобретать и хранить крипту ты можешь ничего не опасаясь и ни перед кем не отчитываясь, а вот если ты зарабатываешь на ней и получаешь прибыль, то должен отчитываться за это в ФНС и платить все соответствующие налоги...

 

Как-то так... :)


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#7 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
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Отправлено Вчера, 10:29

Лёш, привет! Иван во многом прав: прежде, чем рекомендовать тебе кого-либо, в качестве учителя, нужно понять - что именно ты подразумеваешь под "пользованием криптой"?.. Ну, майнинг мы сразу отбрасываем, я так понимаю, майнить крипту ты не собираешься, как и не собираешься эмитировать новые токены. Ведь верно? ;)

 

Привет, Толь!

 

Я хотел просто научиться хранить крипту и оплачивать ей сервисы в интернете. Я там уже смотреть по ситуации.

 

На данный момент я вообще в крипте не разбираюсь )


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#8 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 27 301 сообщений
8 740
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 13:53

Я хотел просто научиться хранить крипту и оплачивать ей сервисы в интернете.

 

А!.. Ну, в этом случае тебе и учитель никакой не нужен. :)

Регистрируйся на https://www.commex.com , вводи небольшую сумму и начинай осваивать, экспериментировать. Бесплатных материалов в Сети море!

Например - https://vc.ru/u/1629...-dlya-novichkov

Или - https://bytwork.com/markets/commex

Ввести рубли, конвертировать их в USDT или другие криптовалюты, совершать покупки на тех площадках, которые принимают в качестве оплаты крипту - всё это там интуитивно понятно (да и справочных материалов в интернете очень много, если что).

 

Так же, советую еще посмотреть бесплатный курс Евгения Стрижа - https://www.infoclub...oup/cryptostart

Там тоже есть базовые уроки по обращению с криптой:

 

Image202401281752041706449924.png

 

 

 

Ну и конечно же, если будут возникать какие-либо вопросы или потребуется помощь, отписывайся здесь.

Чем смогу - помогу.

Что знаю и умею сам - всегда подскажу!  :)


  • 1

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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

#9 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 724 сообщений
6 703
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 15:07

А!.. Ну, в этом случае тебе и учитель никакой не нужен. :)

...

 

Спасибо, Толя!!! Понял )


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