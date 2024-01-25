Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика (старт инфобизне

Перейти к содержимому
Отправлено 25 Январь 2024 - 18:19
Отправлено 25 Январь 2024 - 18:30
Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика, чтобы я мог начать.
Бесплатного сейчас уже и нет, наверное.
Недорогой - это понятие относительное.
ВК, другие соц. сети, Директ. Можно настроить на получение заявки\скачивания от 100р.
PS: Если будет нужна помощь в разработке, могу помочь. Пишите.
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
Отправлено 25 Январь 2024 - 19:20
А SEO и REELS?
А где тут бесплатное? Если самому делать, то условно бесплатно. Но и эффективность близкая к нулю, если вы не специалист.
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей