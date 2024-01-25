Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика (старт инфобизне

Здравствуйте.

Есть опыт работы в it.

Хочу запустить 2 проекта

- it для бизнеса (курсы и услуги по разработке / созданию дашбордов)

- работа в it (курс по своей специалности)

Планирую создать сайт под каждый проект и подписные страницы.

После подписки и отправки бесплатного продукта, предлагать дешевый продукт и далее продукт дороже.

Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика, чтобы я мог начать.