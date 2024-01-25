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Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика (старт инфобизне

Автор темы rownong27, 25 янв 2024 18:19

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Сообщений в теме: 3

#1 rownong27

rownong27

    Стажер

  • Киберсанты
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  • 70 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Январь 2024 - 18:19

Здравствуйте.
 
Есть опыт работы в it.
Хочу запустить 2 проекта
- it для бизнеса (курсы и услуги по разработке / созданию дашбордов)
- работа в it (курс по своей специалности)
 
Планирую создать сайт под каждый проект и подписные страницы.
После подписки и отправки бесплатного продукта, предлагать дешевый продукт и далее продукт дороже.
 
Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика, чтобы я мог начать.
 

 

 


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Январь 2024 - 18:30

Подскажите источники бесплатного и недорогого трафика, чтобы я мог начать.

 

Бесплатного сейчас уже и нет, наверное. 

Недорогой - это понятие относительное. 

ВК, другие соц. сети, Директ. Можно настроить на получение заявки\скачивания от 100р. 

 

PS: Если будет нужна помощь в разработке, могу помочь. Пишите.  


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#3 rownong27

rownong27

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Январь 2024 - 19:15

Бесплатного сейчас уже и нет, наверное. 

 

А SEO и REELS?


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#4 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 8 450 сообщений
4 577
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Январь 2024 - 19:20

А SEO и REELS?

 

А где тут бесплатное? Если самому делать, то условно бесплатно. Но и эффективность близкая к нулю, если вы не специалист. 


  • 0

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Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/

Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/

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