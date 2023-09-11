Отправлено Вчера, 20:38

Как полностью удалить свой аккаунт с этого сайта?

Никак!

«...дабы дурь каждого видна была».

А чем же Вас наш Форум так расстроил?

Тем, что мы не поддержали Вашу русофобию и преклонение Ваше перед Западом?..

А опцию "полностью удалить профиль" мы специально убрали.

А то - сталкивались уже с подобным. Человек затевает дискуссию. Затем, в процессе этой дискуссии, полностью сливается, проигрывает в споре. После чего - тупо удаляет свой аккаунт и все свои посты. И получается, что его оппоненты, люди, потратившие свое время и нервы на спор с этим человеком, остаются в дураках.

Нет, уж! Что написано пером, не вырубишь топором...