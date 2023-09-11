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Как полностью удалить свой аккаунт с этого сайта?

Автор темы iamilya, Вчера, 19:11

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Сообщений в теме: 2

#1 iamilya

iamilya

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 131 сообщений
20
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:11

Как полностью удалить свой аккаунт с этого сайта? Так и не нашёл эту кнопку

 


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 8 403 сообщений
4 561
Очень хороший
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    Петербург
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Отправлено Вчера, 19:18

Вроде нельзя. 

Так не пишите и все. Че удалять. 


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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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8 720
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 20:38

Как полностью удалить свой аккаунт с этого сайта?

 

Никак!   :rolleyes: 

«...дабы дурь каждого видна была».

 

А чем же Вас наш Форум так расстроил?

Тем, что мы не поддержали Вашу русофобию и преклонение Ваше перед Западом?..  :laugh:  :laugh:  :laugh:

 

А опцию "полностью удалить профиль" мы специально убрали.

А то - сталкивались уже с подобным. Человек затевает дискуссию. Затем, в процессе этой дискуссии, полностью сливается, проигрывает в споре. После чего - тупо удаляет свой аккаунт и все свои посты. И получается, что его оппоненты, люди, потратившие свое время и нервы на спор с этим человеком, остаются в дураках.

Нет, уж! Что написано пером, не вырубишь топором...  ;)


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