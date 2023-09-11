Как полностью удалить свой аккаунт с этого сайта? Так и не нашёл эту кнопку
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Отправлено Вчера, 19:18
Вроде нельзя.
Так не пишите и все. Че удалять.
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Отправлено Вчера, 20:38
Как полностью удалить свой аккаунт с этого сайта?
Никак!
«...дабы дурь каждого видна была».
А чем же Вас наш Форум так расстроил?
Тем, что мы не поддержали Вашу русофобию и преклонение Ваше перед Западом?..
А опцию "полностью удалить профиль" мы специально убрали.
А то - сталкивались уже с подобным. Человек затевает дискуссию. Затем, в процессе этой дискуссии, полностью сливается, проигрывает в споре. После чего - тупо удаляет свой аккаунт и все свои посты. И получается, что его оппоненты, люди, потратившие свое время и нервы на спор с этим человеком, остаются в дураках.
Нет, уж! Что написано пером, не вырубишь топором...
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