Куда стремится Россия, как общество?

Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 14:13

По-вашему Эпл имеет что-то лично против вас?

Против простых россиян!

ПО-вашему Эпл было бы не выгодно продавать свою технику в России?

Очень выгодно! Но дано указание сверху и вопреки своим коммерческим интересам Эппл, как и тысячи других западных фирм, гробят свой бизнес в угоду ПОЛИТИКЕ!

Просто, вы путаете причину и следствие.

Ничуть не бывало!

Причина: западные хищные политики.

Следствие: приказ бизнесу гадить России (чтобы ухудшить жизнь простых россиян и подтолкнуть их к бунтам и беспорядкам), даже в ущерб коммерческим интересам этого бизнеса.

Вот вам и "свободный рынок", вот вам и "честная конкуренция".

Западная цивилизация - самая лживая, подлая, двуличная и циничная!!!

Как может продажа устройств, созданных на безе высоких технологий, быть связано с нацеленностью против кого-либо?

Элементарно: сначала подсаживаем людей на эти гаджеты, заем резко лишаем их этих привычных вещей, провоцируя тем самым недовольство против собственных властей, беспорядки и пр. Что ослабляет страну-конкурента и дает преимущества хищному Западу.

У них даже сама доктрина так и называется: сдерживание развития России и Китая! Через все свои продажные СМИ они трубят о "честной конкуренции", а на деле - тупо гадят конкуренту, сдерживают его развитие, суют палки в колеса!

Ведь все высокие технологии, пользователем коих вы являетесь, созданы на западе.

Ничуть не бывало! Запад просто нагло присваивает себе интеллектуальный труд мозгов со всего мира, самопиарится, лжет!

А создано все это мозгами из Индии, Китая, России и пр. стран.

Ну и сам Запад, конечно же, тоже участвует в этих разработках. Вот только заслуга самого Запада во всем этом - процентов 20, не больше. А остальные 80% - он нагло присваивает себе и внушает это таким политически не подкованным людям, как Вы!

По вашей же логике получается, что вы, до определённого момента времени, беспроблемно пользовались продуктами Эпл по причине благосклонности Эпл лично к вам.

Нет, это Ваша "логика" пытается сейчас судорожно придумать подобный софизм.

По моей логике: пока Россия подчинялась Западу, Запад позволял пользоваться России ее ништяками. Как только Россия проявила характер и заявила о своем суверенитете, Запад тут же, как капризный ребенок, начал пытаться отобрать у непокорных россиян свои игрушки!

Вот Вам совсем свеженький, СЕГОДНЯШНИЙ пример того, как Запад по мелкому гадит простым россиянам: https://www.rbc.ru/e...a79471818cd2333

"Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки..."

И подобное дерьмо, подобные мелкие пакости столь обожаемый Вами Запад делает чуть ли ни ежедневно!!!

Но вы же патриот, так пользуйтесь российскими технологиями, если они есть.

Пользуюсь! Пользуюсь и российскими, и китайскими, и западными. В современном глобальном мире ни одна страна не производит что-либо исключительно сама. В любом производстве волей-неволей участвует весь мир!

И патриотизм здесь - совершенно не причем! Патриотизм - это любовь к своей стране, а не ненависть к другим странам!

Пользоваться Эпл не патриотично, если вы являетесь патриотом в высоком смысле этого слова

Ничуть не бывало!

Как я Вам уже объяснил: патриотизм - это любовь к своей стране, а не ненависть к другим странам!

А Запад, кстати, задолжал всему миру за грабеж всей планеты на протяжении многих веков. Пришло время раскулачивания.

И уж тем более - высшей доблестью является бить врага его же трофейным оружием!

По этому я буду мочить Запад, используя их же смартфоны, планшеты, машины и пр.

А мы (Россия), тем временем постепенно наладим и собственное производство всего нам необходимого (в кооперации с другими дружественными нам странами)!