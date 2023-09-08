Куда стремится Россия, как общество, если основная её идеология зиждется на существовании какого-то внешнего врага?
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Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 19:56
Не "какого-то", а вполне объективного, подлого и коварного!
Врага, пытающегося нас уничтожить уже несколько последних столетий - минимум!
Только не идеология это наша, а именно - "объективная данность".
А стремится Россия туда же, куда и всегда: к построению СПРАВЕДЛИВОГО общества, в котором люди - творцы и созидатели, а не "квалифицированные потребители".
В этом и заключается идеология России!
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Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 14:28
просто никто не говорит, что это за враг такой.
Этот враг - коллективный Запад, во главе которого сейчас стоят США (ранее - Англия).
должны быть объективные признаки, по которым этот враг определяется.
Ну, признаков таких огромное количество!
Более того, в доктринальных документах США Россия ОТКРЫТО и НЕДВУСМЫСЛЕННО обозначена как военный противник, как враг. (Чего не было даже во время холодной войны. Война идет на наше цивилизационное уничтожение.)
Коллективный Запад ввел против России такое количество санкций, какое не было введено в истории планеты Земля никогда ни против одной страны! (вопрекисобственым же заявлениям о свободном рынке, честной конкуренции и т.д. и т.п.)
Западная пропаганда беззастенчиво врет своему населению через подконтрольные им СМИ, расчеловечивая тем самым Россию и русских.
Западная пропаганда отрыто вещает и на нашу аудиторию, пытаясь дезориентировать людей и направить их против собственных властей.
США подмяли под себя такие организации, как МОК, ВОЗ, ВАДА и открыто вставляют палки в колеса России по всем возможным направлениям!
И т.д. и т.п.
Подобных признаков можно привести ТЫСЯЧИ!!!
То есть что это за враг?
Этот враг - коллективный Запад, во главе которого сейчас стоят США (ранее - Англия).
Как он "уничтожает" нас?
Через пропаганду, через "пятую колонну" внутри России, через окружение нас военными базами, через навязывание нам чуждых нам деструктивных ценностей, а теперь - и в прямом военном столкновении НАТО с Россией руками украинцев (война идет, если Вы не в курсе).
И зачем он это делает?
Затем, что Россия отказалась стать колонией Запада.
Более того, отстаиванием собственного суверенитета, Россия подает пример и другим странам, которые так же начинают выходить из-под контроля Запада! А для Запада это - подобно смерти, так как все их благополучие поставлено исключительно через грабеж всей остальной планеты (сначала открыто - колониализм, затем опосредованно - неоколониализм).
Как открыто заявляет сам Вашингтон - Россия представляет экзистенциальную угрозу для США и всего Запада в целом.
Именно Россия мешает Западу нагнуть под себя всю планету, стать единственным гегемоном и диктатором на Земле.
Как-то так, если очень коротко и сжато...
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Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 18:50
В СССР - да. Сейчас - нет.
к построению СПРАВЕДЛИВОГО общества
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Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 20:58
не против россии, а против конкретных лиц и организаций
А уход западных брендов с рынка, а попытки вызвать в стране голод, а всё то, что должно сделать на взгляд Запада жизнь простого россиянина невыносимой и мрачной - это тоже против "конкретных лиц и организаций"?!
А то что Эппл заблокировало мне (лично мне!!!) кучу программ в Эп-Стори, отрубило возможность покупать фильмы в Эппл-ТВ - это тоже против "конкретных лиц и организаций"?!
А что Ютуб отрубил монетизацию всем российским блогерам - - это тоже против "конкретных лиц и организаций"?!
А отмена русской культуры на Западе?!.
Именно против России!!!
Против сильной и суверенной России!!!
Против тех лиц и организаций, которые олицетворяют и строят сильную и независимую Россию.
А вот мразям типа Горбачева и Ельцина, которые сдавали суверенитет наш Западу, которые разваливали и ослабляли нашу Родину - Запад аплодировал стоя.
В СССР - да. Сейчас - нет.
И сейчас - да, и в СССР - да, и в Российской империи - да.
Это метафизическое предназначение России.
На коротеньких исторических отрезках на нас может находить морок и мы забываем об этом, но очень быстро приходим в себя и снова возвращаемся на путь Истины!
В последний раз этот морок начался на излете СССР и закончился 24 февраля 2022 года. Далее, я надеюсь, предстоит бурный и длительный период восстановления и возвращение к своей истинной Духовной исторической миссии!..
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Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 06:38
А то что Эппл заблокировало мне (лично мне!!!) кучу программ в Эп-Стори, отрубило возможность покупать фильмы в Эппл-ТВ - это тоже против "конкретных лиц и организаций"?!. По-вашему Эпл имеет что-то лично против вас? ПО-вашему Эпл было бы не выгодно продавать свою технику в России? Просто, вы путаете причину и следствие. Как может продажа устройств, созданных на безе высоких технологий, быть связано с нацеленностью против кого-либо? Ведь все высокие технологии, пользователем коих вы являетесь, созданы на западе. По вашей же логике получается, что вы, до определённого момента времени, беспроблемно пользовались продуктами Эпл по причине благосклонности Эпл лично к вам. Но вы же патриот, так пользуйтесь российскими технологиями, если они есть. Пользоваться Эпл не патриотично, если вы являетесь патриотом в высоком смысле этого слова
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 14:13
По-вашему Эпл имеет что-то лично против вас?
Против простых россиян!
ПО-вашему Эпл было бы не выгодно продавать свою технику в России?
Очень выгодно! Но дано указание сверху и вопреки своим коммерческим интересам Эппл, как и тысячи других западных фирм, гробят свой бизнес в угоду ПОЛИТИКЕ!
Просто, вы путаете причину и следствие.
Ничуть не бывало!
Причина: западные хищные политики.
Следствие: приказ бизнесу гадить России (чтобы ухудшить жизнь простых россиян и подтолкнуть их к бунтам и беспорядкам), даже в ущерб коммерческим интересам этого бизнеса.
Вот вам и "свободный рынок", вот вам и "честная конкуренция".
Западная цивилизация - самая лживая, подлая, двуличная и циничная!!!
Как может продажа устройств, созданных на безе высоких технологий, быть связано с нацеленностью против кого-либо?
Элементарно: сначала подсаживаем людей на эти гаджеты, заем резко лишаем их этих привычных вещей, провоцируя тем самым недовольство против собственных властей, беспорядки и пр. Что ослабляет страну-конкурента и дает преимущества хищному Западу.
У них даже сама доктрина так и называется: сдерживание развития России и Китая! Через все свои продажные СМИ они трубят о "честной конкуренции", а на деле - тупо гадят конкуренту, сдерживают его развитие, суют палки в колеса!
Ведь все высокие технологии, пользователем коих вы являетесь, созданы на западе.
Ничуть не бывало! Запад просто нагло присваивает себе интеллектуальный труд мозгов со всего мира, самопиарится, лжет!
А создано все это мозгами из Индии, Китая, России и пр. стран.
Ну и сам Запад, конечно же, тоже участвует в этих разработках. Вот только заслуга самого Запада во всем этом - процентов 20, не больше. А остальные 80% - он нагло присваивает себе и внушает это таким политически не подкованным людям, как Вы!
По вашей же логике получается, что вы, до определённого момента времени, беспроблемно пользовались продуктами Эпл по причине благосклонности Эпл лично к вам.
Нет, это Ваша "логика" пытается сейчас судорожно придумать подобный софизм.
По моей логике: пока Россия подчинялась Западу, Запад позволял пользоваться России ее ништяками. Как только Россия проявила характер и заявила о своем суверенитете, Запад тут же, как капризный ребенок, начал пытаться отобрать у непокорных россиян свои игрушки!
Вот Вам совсем свеженький, СЕГОДНЯШНИЙ пример того, как Запад по мелкому гадит простым россиянам: https://www.rbc.ru/e...a79471818cd2333
"Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки..."
И подобное дерьмо, подобные мелкие пакости столь обожаемый Вами Запад делает чуть ли ни ежедневно!!!
Но вы же патриот, так пользуйтесь российскими технологиями, если они есть.
Пользуюсь! Пользуюсь и российскими, и китайскими, и западными. В современном глобальном мире ни одна страна не производит что-либо исключительно сама. В любом производстве волей-неволей участвует весь мир!
И патриотизм здесь - совершенно не причем! Патриотизм - это любовь к своей стране, а не ненависть к другим странам!
Пользоваться Эпл не патриотично, если вы являетесь патриотом в высоком смысле этого слова
Ничуть не бывало!
Как я Вам уже объяснил: патриотизм - это любовь к своей стране, а не ненависть к другим странам!
А Запад, кстати, задолжал всему миру за грабеж всей планеты на протяжении многих веков. Пришло время раскулачивания.
И уж тем более - высшей доблестью является бить врага его же трофейным оружием!
По этому я буду мочить Запад, используя их же смартфоны, планшеты, машины и пр.
А мы (Россия), тем временем постепенно наладим и собственное производство всего нам необходимого (в кооперации с другими дружественными нам странами)!
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Отправлено Вчера, 12:36
На коротеньких исторических отрезках на нас может находить морок и мы забываем об этом, но очень быстро приходим в себя и снова возвращаемся на путь Истины! В последний раз этот морок начался на излете СССР и закончился 24 февраля 2022 года. Далее, я надеюсь, предстоит бурный и длительный период восстановления и возвращение к своей истинной Духовной исторической миссии!..
Пока все это разговоры.
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Отправлено Вчера, 14:10
Вы писали о том, что на западе существует пропаганда. То есть вы исключаете возможность того, что пропаганда существует в России?
Нет, конечно же, одно другого не исключает. Более того, в самой пропаганде - ничего плохого нет. Пропаганда, это всего лишь один из способов продвижения тех или иных идей.
Разница в том, что западная пропаганда сейчас скатилась до откровенных фейков и целенаправленного вранья!
Тогда как российская пропаганда - не опускается до прямой лжи, не подтасовывает факты и продвигает свои идеи "белыми" методами.
Вы исключаете возможность того, что ваши взгляды, касаемо России и запада, сформированы воздействием на вас пропаганды российской?
Да, это я исключаю ПОЛНОСТЬЮ. Так как прекрасно знаком с методами как западной, так и отечественной пропаганды и умею им противостоять, формируя свое собственное мнение, опираясь на ФАКТЫ.
Я внимательно изучаю точки зрения с обеих сторон и мое мнение о Западе и России формируется именно на основе фактов, анализа, знания истории...
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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
Отправлено Вчера, 20:23
Вы писали о том, что на западе существует пропаганда. То есть вы исключаете возможность того, что пропаганда существует в России? Вы исключаете возможность того, что ваши взгляды, касаемо России и запада, сформированы воздействием на вас пропаганды российской?
Чем более человек осознан, тем труднее на него воздействовать пропагандой - хоть западной, хоть российской, хоть любой.
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