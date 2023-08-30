Хотел бы пригласить к обсуждению темы субъективности реальности

Отправлено Вчера, 20:31

Ну, Вы в данном случае просто заново открываете велосипед.

Об этом философы рассуждали еще сотни лет назад. Гегель, Кант, Юм и пр.

Рассуждал об этом и я сам на этом форуме - https://www.info-for...o-dogovoritsia/

В частности: "...у каждого из нас – своя собственная КАРТИНА МИРА. Уже устоявшаяся, сформировавшаяся, кажущаяся нам незыблемой и абсолютно истинной. У каждого из нас в голове, по сути, своя собственная мини-вселенная! Каждый из нас – живет в своей собственной, совершенно уникальной реальности. Да, где-то и в чем-то такие реальности могут пересекаться с другими, и тогда мы прекрасно понимаем нашего оппонента, соглашаемся с ним, горячо его поддерживаем и испытываем к нему самые положительные эмоции. Но куда чаще получается так, что одни и те же внешние факты, события и явления – трактуются нашими внутренними системами по-разному.



Итак, всю информацию о внешнем мире мы получаем через пять органов чувств: мы видим – газами, слышим – ушами, воспринимаем запахи – носом, а вкус – языком; кроме того, мы испытываем те или иные тактильные ощущения от прикосновения к различным предметам. Все это – наши сенсорные датчики, данные от которых переводятся затем в электрические импульсы и по проводам-нервам поступают в наш центральный процессор – головной мозг. Именно там, в мозгу, и выстраивается «виртуальная копия» внешнего мира.



Более того, эта копия не просто пассивно копирует и отражает внешний мир, она окрашивается в те или иные этические, эстетические, моральные и прочие тона. Различные элементы этой виртуальной копии наделяются теми или иными смыслами, трактовками и толкованиями. Словом, как я уже упомянул чуть ранее, в нашем субъективном сознании формируется совершенно уникальная, не имеющая аналогов виртуальная вселенная.



Таким образом, взаимодействие между людьми, это НЕ взаимодействие в рамках объективной, единой для всех реальности. Взаимодействие между людьми, это взаимодействие совершенно не похожих друг на друга субъективных реальностей. Взаимодействие различных по своей природе и сути миров, различных вселенных .



Самое смешное, что непосредственно через органы чувств мы получаем лишь ничтожно малый процент от всей, имеющейся у нас в голове информации. В отличие от животных, наделенных лишь первой (сенсорной) сигнальной системой, человек имеет и активно использует еще и вторую сигнальную систему – понятийную. Где условным раздражителем является слово, речь, а основой оказывается абстрактно-логическое мышление. Говоря проще, 99% того, что мы «знаем» (и на основе чего выстраивается наша внутренняя виртуальная модель мира), мы получаем не через органы чувств из внешнего мира, а от других людей – через книги, рассказы, истории, фильмы и т.д. и т.п. "...

И еще ранее в романе "Евангелие от Морфея" (с последующем цитированием данного фрагмента в "Омикроне"):

"…Любое знание, доступное человеку, всегда относительно! Большая часть наших знаний есть истолковывание чувственных восприятий при помощи разума (использование приборов, в данном случае, есть лишь расширение диапазона действия наших органов чувств). Однако одни и те же чувственные восприятия (результаты опыта) могут быть истолкованы сотней различных способов. Указать же, которое из всех возможных толкований наиболее точно отражает действительность, мы не в состоянии, ибо снова сталкиваемся с проблемой толкования (перетолковывания). Насколько разум служит для нас орудием познания, настолько же он может явиться средством, вводящим нас в заблуждение. Общественная практика в данном случае критерием истинности знания служить не может: истолкованное по-разному, на практике может действовать (или не действовать) одинаково, и напротив – действующее (или недействующее) одинаково, может быть истолковано разными способами. Практика – критерий относительной истинности наших знаний.

Абсолютное знание о внешнем мире подразумевает полное теоретическое и эмпирическое знание о нем в прошлом, настоящем и будущем. Но в силу ограниченности, в силу специфики своих качеств, человек может лишь приближаться к абсолютному теоретическому пониманию мира и в еще меньшей степени к знанию эмпирическому, полному и всеобъемлющему, охватывающему всю Вселенную. Более того, непрестанное развитие Вселенной всегда будет опережать человеческое знание о ней (и никакая способность предвидения, никакие расчеты не могут выступать здесь критерием абсолютности), а это – еще один аргумент в пользу того, что любое наше знание относительно.

Построение любой концепции начинается с принятия некоторых первичных фактов в качестве аксиом, то есть бездоказательно, произвольно. Но может ли у нас быть абсолютная уверенность в том, что истинны (абсолютно истинны) именно данные аксиомы? Все, что мы знаем, в значительной степени принимается нами "на веру", а потому говорить: "я знаю!" следовало бы как можно реже. Честнее и правильнее будет: "а верю!", или же: "я верю, что знаю!.."

Какие из данной теории можно сделать выводы? Ну, во-первых, это относительная приемлемость любых(!) точек зрения, любых концепций, с той оговоркой, что каждая из них несет в себе лишь частицу абсолютной истины, но несет ее непременно! Терпимость и уважение к другим точкам зрения, другим концепциям, отличным от данной, ибо в силу относительности нашего знания мы не можем абсолютно точно знать, кто из нас более прав, а кто более заблуждается. Нет никакого противоречия между самыми различными и антагонистичными концепциями. Такое противоречие всегда является лишь кажущимся, ибо исходит не из Сущности предмета, а из его Формы. В своей же сути всё в этом мире совместимо и все только взаимодополняет одно другое. Во-вторых, это отказ от абсолютизации (равно как и возведения в догму) любого, даже самого "достоверного" и "абсолютно истинного" на первый взгляд знания. Ибо любая абсолютизация подразумевает неизменность и завершенность, но одно из основных свойств мироздания – динамическое развитие и совершенствование. В-третьих, ценность преимущественно индивидуального знания для каждого отдельного индивида, перед знанием общечеловеческим, имеющим первостепенную значимость для всего человеческого сообщества (но ни в коем случае не отрицание последнего!). Поиск каждым индивидом "своего знания" без отрыва от "знания общего". И, наконец, в-четвертых, осознание того факта, что любое наше знание, в такой же точно мере является незнанием (заблуждением). Отказ от стремления, на данном этапе развития, к абсолютной истине, как таковой, как к объективной величине. Понимание того, что относительность нашего знания проистекает именно из сопоставления его с абсолютной истиной, и что для нас наше относительное знание является знанием "абсолютным"…"

Как-то так...