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Снялся в интервью про покер для популярного Youtube-канала

Автор темы pavlentiypro, 24 авг 2023 19:39

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Сообщений в теме: 2

#1 pavlentiypro

pavlentiypro

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено 24 Август 2023 - 19:39

Привет, киберсанты! Порадуйтесь за форумчанина - снялся в интервью для популярного Youtube-канала. 

https://www.youtube....h?v=B58T9fyjErc

f09f838f.png ГЕНИЙ ПОКЕРА: ПРО ЛУДОМАНИЮ, ОГРОМНЫЕ ВЫИГРЫШИ, ЛЕГАЛЬНЫЙ И ПОДПОЛЬНЫЙ ПОКЕР | Мультичел №44

В сорок четвертом выпуске Мультичел поговорил с Павлом, профессиональным игроком в покер.

Как попал в покер, сколько лет и денег ушло на то чтобы стать профессионалом, сколько сейчас зарабатывает на этом, как посетил более 50-ти стран благодаря покеру, стоит ли молодому человеку идти в покер – об этом и многом другом в видео. e29aa1.png

Подписывайтесь на мой канал - https://t.me/pokereagle , будет интересно! 


Сообщение отредактировал pavlentiypro: 24 Август 2023 - 19:40

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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено 24 Август 2023 - 20:29

Поздравляем, Павел!  :)

Рады за Вас!  :thumbsup:


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#3 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Skype - aleksejus.belovas

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Отправлено 25 Август 2023 - 10:00

ГЕНИЙ ПОКЕРА: ПРО ЛУДОМАНИЮ, ОГРОМНЫЕ ВЫИГРЫШИ, ЛЕГАЛЬНЫЙ И ПОДПОЛЬНЫЙ ПОКЕР

 

Интересно  :ph34r:


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