Снялся в интервью про покер для популярного Youtube-канала

Отправлено 24 Август 2023 - 19:39

Привет, киберсанты! Порадуйтесь за форумчанина - снялся в интервью для популярного Youtube-канала.



https://www.youtube....h?v=B58T9fyjErc



ГЕНИЙ ПОКЕРА: ПРО ЛУДОМАНИЮ, ОГРОМНЫЕ ВЫИГРЫШИ, ЛЕГАЛЬНЫЙ И ПОДПОЛЬНЫЙ ПОКЕР | Мультичел №44



В сорок четвертом выпуске Мультичел поговорил с Павлом, профессиональным игроком в покер.



Как попал в покер, сколько лет и денег ушло на то чтобы стать профессионалом, сколько сейчас зарабатывает на этом, как посетил более 50-ти стран благодаря покеру, стоит ли молодому человеку идти в покер – об этом и многом другом в видео.



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Сообщение отредактировал pavlentiypro: 24 Август 2023 - 19:40