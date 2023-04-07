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Допускаете ли вы, что субъективное ощущение человеком собственного сча

Автор темы iamilya, Вчера, 11:57
счастье ощущение счастья как стать счастливым

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В теме одно сообщение

#1 iamilya

iamilya

    Коммерсант

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Хороший
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    Санкт-Петербург
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Отправлено Вчера, 11:57

Допускаете ли вы, что субъективное ощущение человеком собственного счастья не нуждается ни в каких внешних условиях?

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Вчера, 15:02

Счастье - это ГАРМОНИЯ между внутренним миром ("субъективное ощущение человеком") и внешним ("внешние условия").

Одно без другого, на мой взгляд, не существует.

Внешнее невозможно просто игнорировать. Внешнее нужно принимать и переосмысливать.

 

Подробно излагал свою точку зрения на данный вопрос здесь - https://www.info-for...astia/?p=270840


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