Допускаете ли вы, что субъективное ощущение человеком собственного сча
Автор темы iamilya, Вчера, 11:57счастье ощущение счастья как стать счастливым
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#2
Отправлено Вчера, 15:02
Счастье - это ГАРМОНИЯ между внутренним миром ("субъективное ощущение человеком") и внешним ("внешние условия").
Одно без другого, на мой взгляд, не существует.
Внешнее невозможно просто игнорировать. Внешнее нужно принимать и переосмысливать.
Подробно излагал свою точку зрения на данный вопрос здесь - https://www.info-for...astia/?p=270840
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