Допускаете ли вы, что субъективное ощущение человеком собственного сча

Отправлено Вчера, 15:02

Счастье - это ГАРМОНИЯ между внутренним миром ("субъективное ощущение человеком") и внешним ("внешние условия").

Одно без другого, на мой взгляд, не существует.

Внешнее невозможно просто игнорировать. Внешнее нужно принимать и переосмысливать.

Подробно излагал свою точку зрения на данный вопрос здесь - https://www.info-for...astia/?p=270840