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Как продавать свою электронную книгу на Amazon?

Автор темы iamilya, Вчера, 08:56
электронная книга как продавать amazon

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Сообщений в теме: 3

#1 iamilya

iamilya

    Коммерсант

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Хороший
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Отправлено Вчера, 08:56

Как продавать свою электронную книгу на Amazon? И могут ли быть какие-либо проблемы с этим из-за санкций?

 


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На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 14:03

Amazon запретил регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии.

А вообще, зачем Вам эта американская помойка?

Если уж на то пошло, есть же наши площадки - https://www.litres.ru и пр. - https://partnerkin.c...de_prodat_knigu

 

Но вообще, сразу хотелось бы предупредить: не рассчитывайте на многое. Если Вы думаете, что достаточно разместить книгу на Амазоне или любой другой площадке и продажи сразу попрут, забудьте!!!

Сегодня в Интернете ЕЖЕДНЕВНО выходят сотни новых книг! В год их выходят МИЛЛИОНЫ!!!

Пробиться среди такой дичайшей конкуренции без очень серьезных вложений в рекламу, раскрутку и продвижение - просто нереально, увы...


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#3 iamilya

iamilya

    Коммерсант

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Отправлено Вчера, 16:18

Спасибо 


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#4 iamilya

iamilya

    Коммерсант

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Хороший
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    Санкт-Петербург
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Отправлено Сегодня, 07:14

А вообще, зачем Вам эта американская помойка?

Дело не в "американской помойке", как вы говорите, а в распространении своих трудов в англоязычной аудитории


Сообщение отредактировал iamilya: Сегодня, 07:14

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