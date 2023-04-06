Как продавать свою электронную книгу на Amazon?

Отправлено Вчера, 14:03

Amazon запретил регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии.

А вообще, зачем Вам эта американская помойка?

Если уж на то пошло, есть же наши площадки - https://www.litres.ru и пр. - https://partnerkin.c...de_prodat_knigu

Но вообще, сразу хотелось бы предупредить: не рассчитывайте на многое. Если Вы думаете, что достаточно разместить книгу на Амазоне или любой другой площадке и продажи сразу попрут, забудьте!!!

Сегодня в Интернете ЕЖЕДНЕВНО выходят сотни новых книг! В год их выходят МИЛЛИОНЫ!!!

Пробиться среди такой дичайшей конкуренции без очень серьезных вложений в рекламу, раскрутку и продвижение - просто нереально, увы...