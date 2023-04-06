Как продавать свою электронную книгу на Amazon? И могут ли быть какие-либо проблемы с этим из-за санкций?
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Отправлено Вчера, 14:03
Amazon запретил регистрацию новых клиентов из России и Белоруссии.
А вообще, зачем Вам эта американская помойка?
Если уж на то пошло, есть же наши площадки - https://www.litres.ru и пр. - https://partnerkin.c...de_prodat_knigu
Но вообще, сразу хотелось бы предупредить: не рассчитывайте на многое. Если Вы думаете, что достаточно разместить книгу на Амазоне или любой другой площадке и продажи сразу попрут, забудьте!!!
Сегодня в Интернете ЕЖЕДНЕВНО выходят сотни новых книг! В год их выходят МИЛЛИОНЫ!!!
Пробиться среди такой дичайшей конкуренции без очень серьезных вложений в рекламу, раскрутку и продвижение - просто нереально, увы...
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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
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Автор МихаилН, 05 мар 2015 электронная книга, продажи и 1 еще...
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