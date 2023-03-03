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Нейросети оставят всех нас без работы!

Автор темы Обществовед, Вчера, 08:28

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Сообщений в теме: 4

#1 Обществовед

Обществовед

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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

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Отправлено Вчера, 11:30

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#3 Обществовед

Обществовед

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#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Сегодня, 13:10

Иван для себя (и для всех нас) новую страшилку нашёл?..  ;) :)


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#5 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Сегодня, 13:28

Иван для себя (и для всех нас) новую страшилку нашёл?..

 

Нет, почему.

Объективно какие-то специальности убьют нейросети.

В цифровом пространстве. 

Может, и в целом, рынок труда поменяют. 


Сообщение отредактировал Обществовед: Сегодня, 13:28

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