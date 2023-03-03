Нейросети оставят всех нас без работы!
#1
Отправлено Вчера, 08:28
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#2
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#3
Отправлено Сегодня, 07:34
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#4
Отправлено Сегодня, 13:10
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#5
Отправлено Сегодня, 13:28
Иван для себя (и для всех нас) новую страшилку нашёл?..
Нет, почему.
Объективно какие-то специальности убьют нейросети.
В цифровом пространстве.
Может, и в целом, рынок труда поменяют.
Сообщение отредактировал Обществовед: Сегодня, 13:28
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