Алексей, с Днем Рождения!

Отправлено Вчера, 20:54

Сегодня поздравляем АЛЕКСЕЯ ШЕМШУРИНА с его 45-летием!!!

Значение имени Алексей: «божий человек» (старослав.), «оберегающий» (древнегреч.)

Дорогой Алексей, поздравляю тебя с Днюхой!

Желаю быть добрым, светлым, открытым человеком и в то же время твердым, смелым и уверенным мужчиной.

Алексей, пусть всегда имеются перспективы и возможности для успеха, удача и поддержка дорогих людей для победы!

Желаю тебе крепкого здоровья, сильного нрава и мужества сердца.

Желаю, чтобы всё в жизни тебя устраивало, чтобы каждый день был интересен и хорош!

А еще хочу пожелать, чтобы в твоей жизни было всё самое лучшее, чтобы все планы и мечты осуществились.

Желаю настоящих и верных друзей, которые в любую минуту придут тебе на помощь.

Желаю, чтобы твоя жизнь была полна хорошими и веселыми приключениями, настоящей и крепкой любовью и безграничным счастьем!..