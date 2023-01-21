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Алексей, с Днем Рождения!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 20:54

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 20:54

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Сегодня поздравляем АЛЕКСЕЯ ШЕМШУРИНА с его 45-летием!!!  :)

 

Значение имени Алексей: «божий человек» (старослав.), «оберегающий» (древнегреч.)
 
Дорогой Алексей, поздравляю тебя с Днюхой!
Желаю быть добрым, светлым, открытым человеком и в то же время твердым, смелым и уверенным мужчиной.
 
Алексей, пусть всегда имеются перспективы и возможности для успеха, удача и поддержка дорогих людей для победы!
Желаю тебе крепкого здоровья, сильного нрава и мужества сердца.
 
Желаю, чтобы всё в жизни тебя устраивало, чтобы каждый день был интересен и хорош!
 
А еще хочу пожелать, чтобы в твоей жизни было всё самое лучшее, чтобы все планы и мечты осуществились.
Желаю настоящих и верных друзей, которые в любую минуту придут тебе на помощь.
Желаю, чтобы твоя жизнь была полна хорошими и веселыми приключениями, настоящей и крепкой любовью и безграничным счастьем!..  :)
 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
 

 

 

 

 

 


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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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#2 Morion

Morion

    Коммерсант

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Очень хороший
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 02:12


Сегодня поздравляем АЛЕКСЕЯ ШЕМШУРИНА с его 45-летием!!!

 

:thumbsup: Алексей! К сказанному Анатолием и добавить то нечего ... ... :unsure:

От всей души присоединяюсь(!) к сказанному, и пусть "госпожа Удача" будет Вашим постоянным спутником! С Днём Рождения! :)

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