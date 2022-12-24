Собственно вопрос Где найти крякнутый Adobe Acrobat Reader на русском ? Сейчас когда под санкциями запада, то пусть не ропщут, что крякнутые качаем.
Дайте ссылку на нормальный вариант пожалуйста.
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Отправлено Вчера, 20:23
крякнутый Adobe Acrobat Reader на русском
А зачем крякнутый?
Она ж и так бесплатная - https://get.adobe.com/ru/reader/
Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
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