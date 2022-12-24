Отправлено Вчера, 20:01

Собственно вопрос Где найти крякнутый Adobe Acrobat Reader на русском ? Сейчас когда под санкциями запада, то пусть не ропщут, что крякнутые качаем.

Дайте ссылку на нормальный вариант пожалуйста.