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Где найти крякнутый Adobe Acrobat Reader на русском ?

Автор темы Алексей web, Вчера, 20:01

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В теме одно сообщение

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Skype - aleksejus.belovas

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 20:01

Собственно вопрос Где найти крякнутый Adobe Acrobat Reader на русском ? Сейчас когда под санкциями запада, то пусть не ропщут, что крякнутые качаем. 

 

Дайте ссылку на нормальный вариант пожалуйста.


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 20:23

крякнутый Adobe Acrobat Reader на русском

 

А зачем крякнутый?

Она ж и так бесплатная - https://get.adobe.com/ru/reader/


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