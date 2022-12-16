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Мне интересно, продают Windows 10 под санкциями в РФ или нет ?

Автор темы Алексей web, Сегодня, 11:22

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Сообщений в теме: 2

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Skype - aleksejus.belovas

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Отправлено Сегодня, 11:22

Мне интересно, продают Windows 10 под санкциями в РФ или нет ? Или раздают всем желающим ?


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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Сегодня, 12:51

Продают. И не только винду.


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#3 Morion

Morion

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Отправлено Сегодня, 13:41

Мне интересно, продают Windows 10 под санкциями в РФ или нет ? Или раздают всем желающим?

 

:thumbsup: Да, Алексей, продают. "Раздавать", конечно, не раздают, но продают, и причём, по совершенно разным (очень разным!) ценам.

Буквально дней 10 тому назад я покупал для ноутбука приятеля лицензионные Windows 10 и MS Office 10. Так вот цены на программы, причём в одинаковом исполнении (физический носитель/образ) и одинаковых версий на разных площадках отличаются в 10(!) раз. :blink:

Но, тем не менее всё есть, и всё работает. :)

 

Правда, устанавливать на его совершенно "голый" ноутбук Windows 10 из образа мне пришлось с "шаманскими плясками". :unsure:

 

Образ был записан со структурой разделов "MBR", а BIOS понимает только структуру "GPT".  Вот и пришлось сначала на своём рабочем ноутбуке сделать из 16-ти гигабайтной флешки загрузочную. Кстати, делал это тоже с помощью Майкрософтовской же утилиты "Media Creation Tool". Ну да всё прошло нормально. Теперь всё у него работает. :)

 

И тоже кстати! 

Мне мой "компьютерный крёстный", как я его называю, советовал на Али Экспресс покупать. Посмотрел - там всё есть, и гораздо дешевле, но чего-то поостерёгся там брать Не доверяю я этому "Али", да и потом - служба поддержки в наших магазинах работает. Какая разница?

 

Тут получился один казус. 

Покупал "MS Office 10" ещё для одних целей, и вводил для получения ключа тот же самый свой почтовый адрес. 

Смотрю, - а мне прислали снова предыдущий ключ. Позвонил ребятам из поддержки, и они тут же исправили этот "глюк". 

Всё нормально, короче! :)


Сообщение отредактировал Morion: Сегодня, 13:54

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