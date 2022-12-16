Мне интересно, продают Windows 10 под санкциями в РФ или нет ? Или раздают всем желающим ?
Мне интересно, продают Windows 10 под санкциями в РФ или нет ?
#2
Отправлено Сегодня, 12:51
Продают. И не только винду.
- 1
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#3
Отправлено Сегодня, 13:41
Мне интересно, продают Windows 10 под санкциями в РФ или нет ? Или раздают всем желающим?
Да, Алексей, продают. "Раздавать", конечно, не раздают, но продают, и причём, по совершенно разным (очень разным!) ценам.
Буквально дней 10 тому назад я покупал для ноутбука приятеля лицензионные Windows 10 и MS Office 10. Так вот цены на программы, причём в одинаковом исполнении (физический носитель/образ) и одинаковых версий на разных площадках отличаются в 10(!) раз.
Но, тем не менее всё есть, и всё работает.
Правда, устанавливать на его совершенно "голый" ноутбук Windows 10 из образа мне пришлось с "шаманскими плясками".
Образ был записан со структурой разделов "MBR", а BIOS понимает только структуру "GPT". Вот и пришлось сначала на своём рабочем ноутбуке сделать из 16-ти гигабайтной флешки загрузочную. Кстати, делал это тоже с помощью Майкрософтовской же утилиты "Media Creation Tool". Ну да всё прошло нормально. Теперь всё у него работает.
И тоже кстати!
Мне мой "компьютерный крёстный", как я его называю, советовал на Али Экспресс покупать. Посмотрел - там всё есть, и гораздо дешевле, но чего-то поостерёгся там брать Не доверяю я этому "Али", да и потом - служба поддержки в наших магазинах работает. Какая разница?
Тут получился один казус.
Покупал "MS Office 10" ещё для одних целей, и вводил для получения ключа тот же самый свой почтовый адрес.
Смотрю, - а мне прислали снова предыдущий ключ. Позвонил ребятам из поддержки, и они тут же исправили этот "глюк".
Всё нормально, короче!
Сообщение отредактировал Morion: Сегодня, 13:54
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Сделать можно всё!
Нужно желание, настойчивость и время.
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