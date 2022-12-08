Слив бюджета в Яндекс Директ на оптимизаторе конверсий

Примеры:
Стратегия максимум конверсий оплата за клики
Нейтросеть рада сливать трафик покерного приложения с конверсией в 50% (Хорошо выученная су..)
Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 09:51
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Отправлено Сегодня, 09:34
Примеры:
Стратегия максимум конверсий оплата за клики
Нейтросеть рада сливать трафик покерного приложения с конверсией в 50% (Хорошо выученная су..)
Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 09:51
Отправлено Сегодня, 09:40
А в чем слив? Пустые конверсии, мусор идет?
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
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Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
Отправлено Сегодня, 09:47
Пример:
1 клик = 1300 руб из приложения xз-что.piratetreasures
Службу поддержки ценник не смутил. Написали, что всё хорошо. Это премиум площадка.
1 клик = 425 руб
Средняя cpc в 26 руб. На ручных стратегиях 9 руб
Стратегия: Максимум конверсий, оплата за клики.
Запустилась. Ничего не меняли. Работала. Бюджет закончился. Человек выздоровел через 30 дней. Пополнил и хрясть
..
>>> А в чем слив? Пустые конверсии, мусор идет?
Обществовед, кончено, пустые. каждый второй делает конверсию.
Вон скачок на скриншоте. Ставка прыгнула, конвертация
Ещё по этим площадкам:
Время на сайте, среднее. То есть отказ яндекс не видит, а конверсию делают за 30s
Наегоривают систему и не игрой в покер, а ботом.
И ничего не докажешь. Гугл ушёл и делаем, что хотим.
(что-то сообщения у меня расползаются, навык флуда потерял)
Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 10:02
Отправлено Сегодня, 10:18
Другой аккаунт, знакомые площадки
Сделал бота. Обозвал. И запустил. Яндекс не видит? Или он доле?
Гугл честно кажет часть трафика из Вьетнама. Яндекс --- не, не, это РФ
Отправлено Сегодня, 10:19
И ничего не докажешь. Гугл ушёл и делаем, что хотим.
Так и Яндекс скоро уйдет. Компания расползается, что дальше будет - не понятно.
знакомые площадки
Так забань их.
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Отправлено Сегодня, 10:23
Первый раз слышу. Откуда сплетни?
Так и Яндекс скоро уйдет. Компания расползается, что дальше будет - не понятно.
Забанил. Но мне, что делать больше нечего. Я физически не могу по всем аккаунтах ходить и банить каждый высер.
Так забань их.
Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 10:23
Отправлено Сегодня, 11:22
Первый раз слышу. Откуда сплетни?
Никаких сплетен.
yandex.ru и дзен продали ВК.
Менеджмент побежал.
Сейчас компанию делят.
Бог его знает, что выйдет из этого.
Я физически не могу по всем аккаунтах ходить и банить каждый высер.
А поддержкой не занимаешься кампаний?
Сообщение отредактировал Обществовед: Сегодня, 11:21
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Отправлено Сегодня, 11:47
Никаких сплетен. yandex.ru и дзен продали ВК. Менеджмент побежал. Сейчас компанию делят. Бог его знает, что выйдет из этого.Поделят, коль начали. Про побег не слышал.
А поддержкой не занимаешься кампаний?Занимаюсь. Вот нашёл слив.
А поддержкой не занимаешься кампаний?ммм ... может о разных вещах говорим. Что имеешь ввиду?
Отправлено Сегодня, 11:54
Ручное управление ставками в РСЯ будет отключено весной 2023 года
https://yandex.ru/ad...stavkami-v-rsya
Скоро останутся только алгоритмы.
Занимаюсь. Вот нашёл слив.
А че жалуешься тогда?
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Отправлено Сегодня, 11:59
Скоро останутся только алгоритмы.и алиса
А че жалуешься тогда?деньги жалько, развела нейтросеть, управы нет
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