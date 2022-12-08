Слив бюджета в Яндекс Директ на оптимизаторе конверсий

Отправлено Сегодня, 09:47

Пример:



1 клик = 1300 руб из приложения xз-что.piratetreasures



Службу поддержки ценник не смутил. Написали, что всё хорошо. Это премиум площадка.



1 клик = 425 руб



Средняя cpc в 26 руб. На ручных стратегиях 9 руб





Стратегия: Максимум конверсий, оплата за клики.



Запустилась. Ничего не меняли. Работала. Бюджет закончился. Человек выздоровел через 30 дней. Пополнил и хрясть











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>>> А в чем слив? Пустые конверсии, мусор идет?

Обществовед, кончено, пустые. каждый второй делает конверсию.



Вон скачок на скриншоте. Ставка прыгнула, конвертация



Ещё по этим площадкам:



Время на сайте, среднее. То есть отказ яндекс не видит, а конверсию делают за 30s



Наегоривают систему и не игрой в покер, а ботом.



И ничего не докажешь. Гугл ушёл и делаем, что хотим.









(что-то сообщения у меня расползаются, навык флуда потерял)





Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 10:02