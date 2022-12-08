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Слив бюджета в Яндекс Директ на оптимизаторе конверсий

Автор темы Билли Бонс, Сегодня, 09:34

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Сообщений в теме: 9

#1 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено Сегодня, 09:34

Примеры:

 

Стратегия максимум конверсий оплата за клики

 

Нейтросеть рада сливать трафик покерного приложения с конверсией в 50% (Хорошо выученная су..)

 

 

Снимок.JPG


Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 09:51

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#2 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Сегодня, 09:40

А в чем слив? Пустые конверсии, мусор идет? 


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#3 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено Сегодня, 09:47

Пример:
 
1 клик = 1300 руб из приложения xз-что.piratetreasures
 
Службу поддержки ценник не смутил. Написали, что всё хорошо. Это премиум площадка.
 
1 клик = 425 руб
 
Средняя cpc в 26 руб. На ручных стратегиях 9 руб
 
 
Стратегия: Максимум конверсий, оплата за клики.
 
Запустилась. Ничего не меняли. Работала. Бюджет закончился. Человек выздоровел через 30 дней. Пополнил и хрясть
 
image_2022_11_28T05_38_51_853Z.png



..
 

>>> А в чем слив? Пустые конверсии, мусор идет?

 

Обществовед, кончено, пустые. каждый второй делает конверсию.
 
Вон скачок на скриншоте. Ставка прыгнула, конвертация
Снимок 2.JPG

 

 

Ещё по этим площадкам:

Время на сайте, среднее. То есть отказ яндекс не видит, а конверсию делают за 30s

Наегоривают систему и не игрой в покер, а ботом.

И ничего не докажешь. Гугл ушёл и делаем, что хотим.

Снимок 3.JPG


(что-то сообщения у меня расползаются, навык флуда потерял)

 


Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 10:02

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#4 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено Сегодня, 10:18

Другой аккаунт, знакомые площадки

 

 

image_2022_12_08T10_12_49_569Z.png

 

 

Сделал бота. Обозвал. И запустил. Яндекс не видит? Или он доле?


Гугл честно кажет часть трафика из Вьетнама. Яндекс --- не, не, это РФ


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#5 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Сегодня, 10:19

И ничего не докажешь. Гугл ушёл и делаем, что хотим.

 

Так и Яндекс скоро уйдет. Компания расползается, что дальше будет - не понятно. 


знакомые площадки

 

Так забань их. 


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#6 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено Сегодня, 10:23

Так и Яндекс скоро уйдет. Компания расползается, что дальше будет - не понятно.

Первый раз слышу. Откуда сплетни?
 
 
 

Так забань их.

Забанил. Но мне, что делать больше нечего. Я физически не могу по всем аккаунтах ходить и банить каждый высер.

Сообщение отредактировал Билли Бонс: Сегодня, 10:23

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#7 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Сегодня, 11:22

Первый раз слышу. Откуда сплетни?

 

Никаких сплетен. 

yandex.ru и дзен продали ВК. 

Менеджмент побежал. 

Сейчас компанию делят. 

Бог его знает, что выйдет из этого.  


Я физически не могу по всем аккаунтах ходить и банить каждый высер.

 

А поддержкой не занимаешься кампаний? 


Сообщение отредактировал Обществовед: Сегодня, 11:21

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#8 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено Сегодня, 11:47

Никаких сплетен. yandex.ru и дзен продали ВК. Менеджмент побежал. Сейчас компанию делят. Бог его знает, что выйдет из этого.
Поделят, коль начали. Про побег не слышал.

 

А поддержкой не занимаешься кампаний?
Занимаюсь. Вот нашёл слив.

А поддержкой не занимаешься кампаний?
ммм ... может о разных вещах говорим. Что имеешь ввиду?
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#9 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Сегодня, 11:54

Ручное управление ставками в РСЯ будет отключено весной 2023 года
 
https://yandex.ru/ad...stavkami-v-rsya


Скоро останутся только алгоритмы. :) 

 

Занимаюсь. Вот нашёл слив.

 

А че жалуешься тогда? 


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#10 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено Сегодня, 11:59

Скоро останутся только алгоритмы. :)
и алиса

 

А че жалуешься тогда?
деньги жалько, развела нейтросеть, управы нет
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