Приходиться каждый день перезагружать роутер.Пропадает интернет.Почему

Отправлено Вчера, 19:59

У меня стоит роутер. К нему подключен компьютер и телевизор. Компьютер подключен по кабелю из роутера. Телевизор подключен по Wi-Fi из роутера. Так вот каждый день пропадает интернет. Приходиться выключить роутер из розетки и включить его обратно, чтобы интернет появился.

Алексей, вполне возможно, что дело не в Вашем роутере, а у поставщика услуг проводятся какие-то работы.

У меня буквально дней 10 назад были подобные проблемы. Расскажу чуть подробнее.

Началось с того, что где-то часов в 10 вечера вдруг пропал интернет и отключился городской телефон. Услуги предоставляет МГТС (Московская городская телефонная сеть).

Перезагрузил роутер, но толку чуть. Телефон, естественно, тоже не работал. С мобильного связался со службой поддержки, но там включился робот, и сообщил, что они проводят какие-то технологические работы, и что скоро всё будет нормально. Ещё робот извинился за временные неудобства.

Ну, думаю, подождём ... ... .

Минут через 40 телефон заработал, а вот интернета всё не было.

Да! Забыл сказать, что мы интернетом пользуемся только через Wi-Fi (хотя от роутера и кабель есть) и только на ноутбуках.

Утром узнал у соседей - у них всё нормально.

Позвонил в МГТС, и вызвал их спеца. Он открыл блок, и что-то там сделал. Правда, когда он, вскрыв блок, спросил мой пароль от интернета, я сказал, что не помню. Ну ... ... были на то причины из прошлого опыта (когда нам эти блочки раздавали и настраивали).

Он сбросил логин и пароль, и дал новые . Сказал: "Проверяйте.".

Проверил с новыми на смартфоне - нормально. На всё ушло где-то минут 15. Не больше.

После его ухода я тут же зашёл в свой личный кабинет на сайте МГТС, и заменил данные мне логин/пароль на свои - к которым привык. И вот после этого начались странности.

Компьютер (ноутбук) видел интернет только если к нему кабель подключить от роутера. Неудобно!

Настраивал ноутбук, настраивал, настраивал, но толку чуть. Видимо, я там чего-то "понатыкал" не то, что было нужно ... ... .

Пришлось мне полностью переустанавливать О.С. (благо, у меня есть лицензионный диск Windows 10). И вот только после этого всё вернулось "на круги своя".

Да! Ещё забыл сказать, что ноутбук жены обо всех прошедших манипуляциях с интернетом ничего не знал, т.к. просто не включался во время всех этих настроек/перестроек, и поэтому, когда ей понадобилось что-то посмотреть в интернете, он включился как обычно.

Сообщение отредактировал Morion: Вчера, 20:03