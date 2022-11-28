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Приходиться каждый день перезагружать роутер.Пропадает интернет.Почему

Автор темы Алексей web, Вчера, 15:05

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Сообщений в теме: 4

#1 Алексей web

Алексей web

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Отправлено Вчера, 15:05

У меня стоит роутер. К нему подключен компьютер и телевизор. Компьютер подключен по кабелю из роутера. Телевизор подключен по Wi-Fi из роутера. Так вот каждый день пропадает интернет. Приходиться выключить роутер из розетки и включить его обратно, чтобы интернет появился.

 

Почему так происходит ?

И что делать, чтобы не надо было бы так часто перезагружать роутер ?

А то он стоит под столом и нужно постоянно лазить под стол. Там провода и розетка. По другому никак.


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#2 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Вчера, 15:18

Сбросить. Перепрошить. Купить новый.  

Роутер можно и через браузер перезагрузить. 


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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 18:41

ИМХО, просто купить новый и не париться.

У меня роутера, в среднем, хватает на 2-3 года - потом начинает глючить (так же как у Алексея), выкидываю и просто покупаю новый.


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#4 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Вчера, 19:30

У меня роутера, в среднем, хватает на 2-3 года - потом начинает глючить (так же как у Алексея), выкидываю и просто покупаю новый.

 

10 лет один роутер. 

Живее всех живых.

День и ночь работает. 


Сообщение отредактировал Обществовед: Вчера, 19:30

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#5 Morion

Morion

    Коммерсант

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Отправлено Вчера, 19:59

У меня стоит роутер. К нему подключен компьютер и телевизор. Компьютер подключен по кабелю из роутера. Телевизор подключен по Wi-Fi из роутера. Так вот каждый день пропадает интернет. Приходиться выключить роутер из розетки и включить его обратно, чтобы интернет появился.

 

:thumbsup: Алексей, вполне возможно, что дело не в Вашем роутере, а у поставщика услуг проводятся какие-то работы. 

У меня буквально дней 10 назад были подобные проблемы. Расскажу чуть подробнее. 

 

Началось с того, что где-то часов в 10 вечера вдруг пропал интернет и отключился городской телефон. Услуги предоставляет МГТС (Московская городская телефонная сеть). 

Перезагрузил роутер, но толку чуть. Телефон, естественно, тоже не работал. С мобильного связался со службой поддержки, но там включился робот, и сообщил, что они проводят какие-то технологические работы, и что скоро всё будет нормально. Ещё робот извинился за временные неудобства. :laugh:

Ну, думаю, подождём ... ... . 

Минут через 40 телефон заработал, а вот интернета всё не было. :mad:

Да! Забыл сказать, что мы интернетом пользуемся только через Wi-Fi (хотя от роутера и кабель есть) и только на ноутбуках. 

 

Утром узнал у соседей - у них всё нормально.  

 

Позвонил в МГТС, и вызвал их спеца. Он открыл блок, и что-то там сделал. Правда, когда он, вскрыв блок, спросил мой пароль от интернета, я сказал, что не помню. Ну ... ... были на то причины из прошлого опыта (когда нам эти блочки раздавали и настраивали). 

 

Он сбросил логин и пароль, и дал новые. Сказал: "Проверяйте.". 

Проверил с новыми на смартфоне - нормально. На всё ушло где-то минут 15. Не больше. 

 

После его ухода я тут же зашёл в свой личный кабинет на сайте МГТС, и заменил данные мне логин/пароль на свои - к которым привык. И вот после этого начались странности.

Компьютер (ноутбук) видел интернет только если к нему кабель подключить от роутера. Неудобно!

 

Настраивал ноутбук, настраивал, настраивал, но толку чуть. Видимо, я там чего-то "понатыкал" не то, что было нужно ... ... . :mad:

 

Пришлось мне полностью переустанавливать О.С. (благо, у меня есть лицензионный диск Windows 10). И вот только после этого всё вернулось "на круги своя". 

Да! Ещё забыл сказать, что ноутбук жены обо всех прошедших манипуляциях с интернетом ничего не знал, т.к. просто не включался во время всех этих настроек/перестроек, и поэтому, когда ей понадобилось что-то посмотреть в интернете, он включился как обычно. :)


Сообщение отредактировал Morion: Вчера, 20:03

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