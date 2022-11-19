Этическая задачка

Отправлено Вчера, 21:13





Наткнулся на Яндекс-Дзене на интересный блог, автор которого предложил своим читателям весьма занятную этическую задачку.

Суть задачи :

Будет рассказана история, разумеется, выдуманная. И в ней есть пять персонажей. Необходимо будет расположить этих персонажей в порядке благопристойности их поступков - от одного, до пяти. Сделать своеобразный рейтинг, где на первом месте будет "агнец божий", за ним - человек, с моральной точки зрения, немного похуже, потом - еще хуже, и на последнем - месте абсолютная законченная сволочь.

История :

Есть два острова посреди океана. Их соединяет мостик. На одном острове живет семья пастухов: муж Борис, жена Мария и теща Матрёна.

На другом острове бухает от скуки одинокий монах Василий.

От большого мира они отрезаны, других людей знать не знают, разве что, раз в месяц к ним приезжает торговец Федор на своей яхте - привозит какие-то товары и меняет на мясо и молоко.

Каждое утро Борис уводит свой скот пастись на другой остров, а дома его терпеливо ждет супруга.

Но вот, случилось несчастье. Буря в океане сломала мост.

Мария с Матреной остались на одном острове, а Борис и Василий - на другом.

Когда приплыл Федор, Мария стала умолять его, переправить к мужу, но Федор поставил условие: "Мол, одна ночь, проведенная со мной - и поплывем, куда захочешь. Других вариантов оплаты не принимаю".

Других кораблей нет. Восстановить мостик - нельзя. Переплыть каким-либо другим образом по условиям задачи - тоже невозможно.

Мария думала и страдала, обратилась за советом к матери, но та сказала: "Ты уже взрослая, дочь, принимай решение самостоятельно. Это - не мое дело, а твое".

И вот, настрадавшись целый год, победив депрессию и фрустрацию, Мария все же решилась отдаться Федору!

Как только она оказалась на другом острове, её встретил Василий, который заявил, что муж ее скоро вернется с пастбища и предложил по этому поводу на радостях выпить. Мария с Василием изрядно набрались, а, когда Борис пришел, то очень расстроился, что его жена, которую он не видел целый год, бухает с первым встречным мужиком (а возможно, предположил он, и не только бухает). Между мужчинами завязалась перепалка и в результате глупого конфликта, Борис ткнул Василия ножом и тот скончался на месте.

История на этом заканчивается. Как они будут жить дальше - проблемы не наши.

Теперь, собственно, вопрос : требуется расположить этих персонажей в рейтинг от самого положительного, с этической/нравственной точки зрения персонажа, до самого отрицательного, проанализировав их поступки и немного аргументировать свою точку зрения.

Скажу сразу, в комментариях на Яндекс-Дзене под этим постом разверзся портал в Адъ!

Мнений было несколько десятков и все - самые разные. Причем часто люди расходились в оценке персонажей на 180 градусов, то есть - кардинально!

Интересно, а как вы, дорогие форумчане, построили бы свой этический рейтинг, решая эту задачку?..





