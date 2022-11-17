Сколько яиц можно есть в день?

Отправлено Вчера, 14:42

Яйцо, особенно белок, называют идеальным продуктом. Яичный белок снабжает наш организм всеми незаменимыми аминокислотами, которые наш организм не способен вырабатывать самостоятельно.

Куриные яйца: польза и вред



Польза куриных яиц – в большом количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые легко усваиваются организмом.



Полезно ли есть яйца? Некоторые относятся к ним критически и считают, что употребление яиц нужно ограничивать. Причина тревоги - большое количество насыщенных жиров и холестерина в составе, что может привести к ухудшению состояния сосудов.



Однако в результате исследований было доказано, что употребление яиц не связано с повышением холестерина в крови. Более того, яйца помогают снизить риск возникновения инсультов, сердечно-сосудистых болезней и других проблем со здоровьем. Медики считают, что куриные яйца вредны только в случаях аллергии или индивидуальной непереносимости.

Польза яиц для мужчин



Куриные яйца – отличный источник качественных белков и аминокислот, который помогает наращивать мышцы, поэтому яйца должны присутствовать в рационе мужчин, занимающихся спортом. Кроме того, употребление яиц помогает сохранять целостность тканей, активизировать функции головного мозга, снизить кровяное давление и поддержать здоровье глаз.

Польза яиц для женщин



От яиц худеют или толстеют? Благодаря невероятной питательности и относительно небольшой калорийности яиц их употребление помогает избавиться от лишнего веса. Согласно исследованиям, от яиц действительно худеют: снижая выработку гормона голода, завтрак из куриных яиц оставляет чувство сытости в течение долгого времени, не вызывая желания перекусить. Так что если вы придерживаетесь диеты, можете без опаски есть яйца и не переживать за фигуру.



Польза вареных яиц – в положительном влиянии на работу нервной системы, они помогают бороться с депрессией, нервным истощением, хронической усталостью.



Активные компоненты яиц восстанавливают здоровое состояние волос и кожи. Кроме того, яйца способны значительно снижать риск опухолей молочных желез.

Сколько можно есть яиц детям



Яйца очень полезны для растущего организма. В состав яичного белка входят аминокислоты, полезные для роста клеток, улучшения деятельности мозга, формирования крепкого иммунитета. В желтке содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют росту ребёнка и укреплению волос и ногтей. Лецитин нормализует обмен веществ, холин улучшает память, витамин D поддерживает здоровье костей. Врачи рекомендуют вводить куриные яйца в рацион детей с 6-7 месяцев.



Как часто можно яйца детям? Если у ребенка нет аллергии на яйца, дневная норма потребления – 2-3 штуки в день.

Сколько можно съедать яиц в день



Сколько можно яиц в день взрослому человеку? Диетологи уверены, что съедать два куриных яйца в день на завтрак считается нормой.



Сколько можно съесть яиц в неделю? 20-30 штук - без всякого вреда для организма.



Что будет, если есть много яиц? Слишком частое употребление яиц (например, ежедневно по десятку) в течение длительного времени может нарушить работу почек, печени или поджелудочной железы, особенно у людей с заболеваниями этих органов.

Органические яйца



Все ли яйца одинаковы? Безопасность яиц и состав питательных веществ варьируется в зависимости от того, как кормили и выращивали кур. Правильный выбор – это фермерские, а лучше - органические яйца. Рацион питания органических несушек состоит из зерновых биокультур и свежей травы. Куры содержатся в просторных, хорошо проветриваемых вольерах, с большими окнами, с постоянным доступом к свежему воздуху.



Яйца, полученные от органических кур свободного выгула, имеют более высокое содержание витаминов A, E, D и омега-3 жирных кислот, и кроме того, полностью безопасны.

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