Стивен Лаберж, «Осознанное сновидение».

Отправлено Вчера, 23:50





Сегодня мне хотелось бы представить вашему вниманию лучшую книгу на тему ОСОЗНАННЫХ СНОВИДЕНИЙ. Это - книга американского психофизиолога Стивена Лабержа, «Осознанное сновидение».

Почему я считаю данную книгу лучшей, на тему ОС (осознанного сновидения)? Более того, не просто лучшей, но базовой, фундаментальной, обязательной к прочтению всеми, кто уже практикует ОС или только собирается это делать!

Прежде всего, потому, что Стивен Лаберж - ученый, а его книга - это своего рода отчет о проделанной НАУЧНОЙ работе по всестороннему исследованию феномена ОС.

Здесь вы найдете подробный отчет об истоках ОС, историю и настоящее научных исследований - сна, сновидений и непосредственно ОС. Лаберж в деталях рассказывает, как и по каким принципам строились их лабораторные исследования ОС. Он дает четкие, работающие, проверенные практикой методы вхождения в ОС.

Стивен Лаберж был вдохновлен своими открытиями. По его мнению, ОС расширяет границы деятельности человека. Люди с ограниченными возможностями могут с помощью ОС восполнить недостающие ощущения, либо испытать их вновь, если конечность была потеряна или ухудшились органы чувств. ОС может открыть новые возможности для психотерапии, для борьбы со страхами. Что уж говорить об освоении новых видов деятельности...

Однако главной задачей исследователь считал осознание себя в реальности с помощью осознания себя во сне. И эту миссию он считал настолько важной для человечества, что решил посвятить всю свою жизнь изучению и популяризации изучения ОС.

Поэтому, в 1987 году, он основал Институт Осознанных Сновидений (Lucidity Institute). Деятельность данного института направлена на продолжение исследования ОС, популяризацию исследований этого явления и сбора практической информации в одном доступном для всех месте. Деятельность этого института ведется и на сегодняшний день.

Одной из ключевых особенностей Стивена Лабержа в исследованиях является его прагматичность и отсутствие иррационализма. Это именно взгляд УЧЕНОГО на проблему ОС, а его книга - строгий НАУЧНЫЙ отчет о проведенных исследованиях и размышления о дальнейших НАУЧНЫХ исследованиях в данной области.

В данной книге вы не найдете эзотерики, мистики, магии или чего-то подобного в чистом виде. У Лабержа – исключительно НАУЧНЫЙ взгляд, и НАУЧНЫЙ подход, даже когда он описывает взгляды на ОС все тех же эзотериков, мистиков, философов.

В этом и состоит основная ценность данной книги для нас – эзотериков-практиков. Изучив эту книгу, мы имеем возможность узнать, что именно открыла НАУКА в области ОС, узнать использованную методологию ученых, их опыты, концепции взгляды…





Вот сама книга (полностью) в формате PDF.

И как обычно, мой краткий конспект книги (для тех, кому совсем уж лень читать длинные тексты) - так сказать, квинтэссенция.

P.S. Есть еще одна книга Лабержа - " Есть еще одна книга Лабержа - " Практика осознанного сновидения ".

Но это - уже исключительно для практиков! Первая же книга - "Осознанное сновидение" - обязательна для изучения всеми, кто хочет считать себя "образованным человеком".







