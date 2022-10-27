Отсутствие - можно ли в него верить и его доказать?

Отправлено Сегодня, 23:07

Можно ли ВЕРИТЬ в отсутствие чего-либо? Можно ли ДОКАЗАТЬ отсутствие чего-либо?





После вчерашнего диспута в комментариях о Боге и атеизме, весь вечер сегодня зависал на форумах атеистов. Читал, наслаждался, ржал аки конь...

Наткнулся там на два весьма распространенных "постулата", о которых и хотелось бы подискутировать сегодня с вами, дорогие читатели.

Итак, постулат номер один: "Невозможно верить в отсутствие чего-либо. Верить можно только в присутствие, либо не верить в него."

Это так атеисты пытаются отмазаться от утверждения, что атеизм - это такая же точно разновидность ВЕРЫ и что атеисты именно ВЕРЯТ в отсутствие Бога.

Ну, во-первых, исходное утверждение можно ведь сформулировать и иными словами, совершенно не поменяв его смысла. ;-)

Так, например, можно сказать, что атеизм, это вера в то, в мире не существует ничего, кроме вечно движущейся материи, а все духовные проявления, есть лишь производные от этой материи.

Как видим, суть определения атеизма от этого не поменялась, а верить в "отсутствие" чего-либо вроде как и не требуется.

А во-вторых, с чего атеисты вообще взяли, будто "Невозможно верить в отсутствие чего-либо"?!.

Возможно, да еще как!

Простой пример:

Пришли как-то алкоголики Вася и Петя к своему другу Ивану. Стоят перед дверью его квартиры, стучатся, названивают, но квартира упорно молчит.

Вася говорит: я верю, что Иван там, просто не открывает, сука!

Петя возражает: а я верю, что Ивана там нет, ушел он куда-то.

Как видим, Петя именно ВЕРИТ, и верит он именно в ОТСУТСТВИЕ Ивана внутри квартиры.

Другой пример:



Андрей вдруг задумался - а нет ли у меня СПИДа?

Пойти и сдать анализы он боится. Но он ВЕРИТ! Верит в то, что СПИДа у него нет. Он не ЗНАЕТ - есть у него СПИД или нет, а именно ВЕРИТ в то, что его у него нет - то есть, верит в ОТСУТСТВИЕ в его организме вируса СПИДа.

Помучившись, он пошел-таки в больницу и сдал анализ. Анализ подтвердил - "Вы чисты, Андрюша, нет в Вас вируса СПИДа".

Теперь Андрей уже ЗНАЕТ, что СПИД в нем отсутствует.

Но ведь ничто не мешало ему еще до похода в больницу просто ВЕРИТЬ. Верить именно в ОТСУТСТВИЕ вируса в его организме!

Как видим, постулат - "Невозможно верить в отсутствие чего-либо" - оказался ложным.

Можно верить в отсутствие! Еще как можно!

Постулат номер два: "Атеистам не надо доказывать отсутствие Бога, поскольку доказать отсутствие чего либо невозможно".

Такая же точно бредятина, произвольно взятая "с потолка" и так же легко опровергаемая.

Вернемся все к тем же алкоголикам.

Пришли как-то алкоголики Вася и Петя к своему другу Ивану. Стоят перед дверью его квартиры, стучатся, названивают, но квартира упорно молчит.

Вася говорит: я верю, что Иван там, просто не открывает, сука!

Петя возражает: а я не верю, что Иван дома. Нет его там, ушел он куда-то.

Вася: докажи! Докажи мне отсутствие Ивана в квартире!

Петя: выбивает дверь с ноги, оба вламываются в квартиру, переворачивают там все вверх дном и никакого Ивана не находят.

Так Петя ДОКАЗАЛ Васе то, что Ивана дома нет, то есть, он доказал ему ОТСУТСТВИЕ Ивана в квартире!

Как видим, постулат - "Невозможно доказать отсутствие чего либо" - тоже оказался ложным.

Можно доказать отсутствие! Еще как можно!





