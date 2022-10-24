Чарльз Тарт – «Пробуждение»

Отправлено Вчера, 23:01





Сегодня я хочу рассказать всем тем из вас, кто стремится к повышению осознанности и занят самосовершенствованием, о книге американского психолога (и парапсихолога) Чарльза Тарта – «Пробуждение».



Еще лет двадцать назад я с огромным интересом и удовольствием прочел такие работы Тарта, как: «Измененные состояния сознания» и «Практика внимательности в повседневной жизни», поэтому за чтение книги «Пробуждение» я взялся с огромным энтузиазмом.



Книга основана на идее русского философа и мистика – Георгия Ивановича Гурджиева о том, что большинство людей являются спящими с духовной точки зрения, погруженными в транс автоматами, которые управляются своими механическими привычками мышления, восприятия и поведения.



Помимо обширной теоретической базы, в своей книге Тарт, так же, дает упражнения и духовные практики, которые призваны повысить уровень осознанности практикующего.



Вообще, в «Пробуждении» я обнаружил очень много общего с моими собственными книгами (в частности, с «Плеромой» и «Омикроном»). Основная идея книги Тарта состоит в том, что большинство людей, которых вы видите на улице, на самом деле – «спят». И что большая часть их «личной энергии» – похищена, а ложная личность стала настолько автоматизированной и механической, что у этих несчастных нет никакой реальной надежды на перемены. Все эти люди стали механическими вещами, они живут механической жизнью, и им предопределено умереть столь же механической смертью. В своей книге Тарт рассказывает, КАК можно преодолеть этот порочный круг и вырваться на свободу.





«…Навстречу им текли люди. Если бы улочка, по которой они вышагивали, не была такой грязной и узкой, можно было бы предположить, что они оказались на одной из центральных улиц Города. Всматриваясь в лица прохожих, Юрий Алексеевич с удивлением обнаружил, что все они были мертвецки пьяны. Люди шли, пошатываясь, цепляясь за стены домов и друг за друга. Некоторые падали и, будучи не в состоянии подняться, оставались лежать на дороге, совершенно не обращая внимания на то, что о них запинаются и по ним идут. <…>

“Невероятно, — думал Плотник, двигаясь среди пьяных горожан, словно лодка в бурном потоке, — похоже, мы с Максом единственные трезвые люди в этом Содоме. У них что, сегодня праздник виноградной лозы, что ли? Да будь хоть десять праздников, не могли же все поголовно нарезаться до такого скотского состояния! Нелепица какая-то…”

— Они не пьяны, они спят, — пояснил Макс, словно прочитав его мысли.

— Что значит — спят?!. — растерялся Юрий Алексеевич.

— То и значит. И не думай, что там, за пределами Города, ты был чем-то лучше них. Когда вернешься, обязательно понаблюдай за людьми, которые тебя окружают, и вспомни, что я тебе говорил…».







«…Каждое утро мы просыпаемся, завтракаем и к девяти ноль-ноль спешим на работу. Восемь часов монотонного, не вызывающего ничего, кроме желания отдохнуть, труда. Затем ужин, пара часов перед телевизором, еще более окрепшее желание забыться и, наконец, долгожданный сон, в котором мы благополучно проводим приблизительно одну треть своей драгоценной, единственной и неповторимой жизни. Снова утро, снова работа, телевизор, сон. Утро, работа, сон… Месяц за месяцем, год за годом.

Многие из нас умирают, не достигнув и сорока лет. Большинство благополучно доживает до пенсии, а кое-кому удается перевалить за отметку семьдесят, восемьдесят, девяносто лет. Но сколько бы ты ни прожил, жизнь твоя почти никогда не выходит за рамки описанной выше схемы: «…утро, работа, сон…» (…рождение, работа, смерть…)

Стороннему наблюдателю наша цивилизация должна казаться цивилизацией муравьев, в которой каждая индивидуальность существует только ради удовлетворения интересов всего муравейника. По своей внутренней сути мы роботы, запрограммированные и действующие в строгом соответствии с этой программой...».

Словом, мне книга Чарльза Тарта «Пробуждение» оказалась очень близка и понятна. И не смотря на то, что написана она довольно сухим и нудным языком (пожалуй, это единственный минус, который я могу назвать в отношении книги), что-то срезонировало в самой глубине моей души, и я заглотил книгу на одном дыхании, буквально за три дня.



Рекомендую к изучению (и применению на практике) всем, кто занят самосовершенствованием, кто стремится к осознанности и идет по пути духовного прогресса. Особенно (и весьма настоятельно!) советую прочесть Тарта тем, кто уже прочитал/ Рекомендую к изучению (и применению на практике) всем, кто занят самосовершенствованием, кто стремится к осознанности и идет по пути духовного прогресса. Особенно (и весьма настоятельно!) советую прочесть Тарта тем, кто уже прочитал/ послушал мою книгу «Омикрон». Для вас, дорогие читатели, «Пробуждение» Тарта станет расширением и углублением всего того, что Александр Тагес раскрыл вам в «Омикроне».

Вот сама книга (полностью), в формате PDF.

И как обычно, мой краткий конспект книги (для тех, кому совсем уж лень читать длинные тексты) – так сказать, квинтэссенция.





