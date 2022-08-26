Где отдохнуть айтишнику в этом году

Как думаете, куда в этом году ехать отдыхать лучше всего и почему, плюсы и минусы?
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Отправлено Вчера, 20:27
Как думаете, куда в этом году ехать отдыхать лучше всего и почему, плюсы и минусы?
Лучше отдыхать где-то в России.
За ее пределами - полный бардак и жесть!!!
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