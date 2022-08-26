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Где отдохнуть айтишнику в этом году

Автор темы glavprofit, Вчера, 20:02

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В теме одно сообщение

#1 glavprofit

glavprofit

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 45 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 20:02

 

 
 
Как думаете, куда в этом году ехать отдыхать лучше всего и почему, плюсы и минусы?

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 954 сообщений
8 631
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 20:27

Как думаете, куда в этом году ехать отдыхать лучше всего и почему, плюсы и минусы?

 

Лучше отдыхать где-то в России. 

За ее пределами - полный бардак и жесть!!!


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