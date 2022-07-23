Проверить зеркала сайтов

Отправлено Вчера, 18:00

Возник интересный вопрос. Я иногда делал ставки на спорт. Сейчас хочу снова поиграть. В данный момент не могу зайти на сайт. VPN мне не помог. Я узнал, что у сайта зеркала есть. Но существует ли какой – либо сервис, чтобы была возможно проверить кому принадлежат зеркала сайтов ? В интернете пишут, что можно столкнуться с поддельным web ресурсом. А это уже мои личные данные и деньги.