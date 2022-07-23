Перейти к содержимому

Фотография

Проверить зеркала сайтов

Автор темы Valenntin101 , Вчера, 18:00

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Valenntin101

Valenntin101

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:00

Возник интересный вопрос. Я иногда делал ставки на спорт. Сейчас хочу снова поиграть. В данный момент не могу зайти на сайт. VPN мне не помог. Я узнал, что у сайта зеркала есть. Но существует ли какой – либо сервис, чтобы была возможно проверить кому принадлежат зеркала сайтов ? В интернете пишут, что можно столкнуться с поддельным web ресурсом. А это уже мои личные данные и деньги.


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума