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Как бороться с такими неадекватами?

Автор темы krotovroman, Сегодня, 06:46

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#1 krotovroman

krotovroman

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Отправлено Сегодня, 06:46

Тут объявился интересный персонаж который мне уже стабильно раз в месяц с анонимных Email наяривает с угрозами.

Самое странное что ни имени, ни ссылки на сайт назвать отказывается. Тупо гнет свое - ты воевать хочешь со мной, я тебе отомщу и тд. Хотя бы понять кто это и чо ему надо.

Видимо какой то конкурент, у которого чо то не идет с заказами и он не знает чем занятся.
К слову - любые накрутки, скликивания и тд. системы контекстной рекламы не засчитывают, потому что у них весьма развитый ИИ который это отсекает. Но походу об этом чувак не знает и пишет всем подряд и просит "прекратить несуществующие" скликивания.

Вот так бывает)) Ощущение как будто в дурку провели интернет. Что делать с такими идиотами?

P.S. Делаю только чат-ботов для мессенджеров, всякие накрутчики и спамеры - не ко мне. Таким не занимаюсь и не связываюсь с этим.

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Могу выложить всю переписку с ним если кому интересно с чего все начиналось.

Может какой то новый развод и попытка шантажа?


Сообщение отредактировал krotovroman: Сегодня, 06:49

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