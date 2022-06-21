Как бороться с такими неадекватами?

Отправлено Сегодня, 06:46

Тут объявился интересный персонаж который мне уже стабильно раз в месяц с анонимных Email наяривает с угрозами.

Самое странное что ни имени, ни ссылки на сайт назвать отказывается. Тупо гнет свое - ты воевать хочешь со мной, я тебе отомщу и тд. Хотя бы понять кто это и чо ему надо.

Видимо какой то конкурент, у которого чо то не идет с заказами и он не знает чем занятся.

К слову - любые накрутки, скликивания и тд. системы контекстной рекламы не засчитывают, потому что у них весьма развитый ИИ который это отсекает. Но походу об этом чувак не знает и пишет всем подряд и просит "прекратить несуществующие" скликивания.



Вот так бывает)) Ощущение как будто в дурку провели интернет. Что делать с такими идиотами?



P.S. Делаю только чат-ботов для мессенджеров, всякие накрутчики и спамеры - не ко мне. Таким не занимаюсь и не связываюсь с этим.

Могу выложить всю переписку с ним если кому интересно с чего все начиналось.

Может какой то новый развод и попытка шантажа?

Сообщение отредактировал krotovroman: Сегодня, 06:49