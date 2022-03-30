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не можем принимать оплату за уроки из-за границы

Автор темы Маша Иванова, Сегодня, 04:32
оплата платежи инфобизнес swift

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#1 Маша Иванова

Маша Иванова

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 131 сообщений
21
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, Санкт петербург
  • Пол:Не определился

Отправлено Сегодня, 04:32

Добрый день. У нас онлайн школа. Наши ученики не могут оплатить обучение, если они не в РФ. Отключили SWIFT, закрыли пайпал и т.д. Может кто знает альтернативные способы оплаты? Заранее благодарим за ответы


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