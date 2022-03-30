не можем принимать оплату за уроки из-за границы

Отправлено Сегодня, 04:32

Добрый день. У нас онлайн школа. Наши ученики не могут оплатить обучение, если они не в РФ. Отключили SWIFT, закрыли пайпал и т.д. Может кто знает альтернативные способы оплаты? Заранее благодарим за ответы