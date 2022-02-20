Конец инфобизнеса или «новые хунвейбины» на марше?!.

Отправлено Вчера, 01:18

Я долго терпел и старался просто игнорировать эту тему. Но сегодня, когда вдруг увидел, насколько далеко зашел процесс и чем все это может в итоге закончится, терпение мое лопнуло. Я понял, что хватит отмалчиваться, пора открыто и прямо высказать свое мнение на весь творящийся беспредел и попытаться консолидировать всех неравнодушных, разумных людей, пока еще ситуация не зашла непоправимо далеко, а сюжеты «1984» Оруэла и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери не стали нашей новой реальностью.



Когда несколько лет назад по Сети начал гулять странный термин «инфоцыгане» – я просто пожал плечами. Ну, мало ли кто чего выдумает. Я сам в нулевых выдумал новый термин – «киберсантинг», ничего необычного. Затем, когда пошел хайп на всевозможных интернет-разоблачениях и в топы Ютуба массово полезли видео-блоггеры, якобы разоблачающие этих загадочных «инфоцыган», я тоже просто отмахнулся от этого явления. Ну, подумаешь, люди пиарятся на том, что льют потоки помоев на других людей. С самого начала было ясно, что все эти «разоблачения» яйца выеденного не стоят и штампуются их авторами, как под копирку, исключительно на потеху публике и ради собственного пиара.



Когда несколько месяцев назад «инфоцыганами» вдруг озаботились журнашлюшки, типа Ксюши Собчак, а на федеральных каналах вдруг пошли передачки, уже на профессиональном уровне перепевающие весь тот шлак, что несколько лет назад несли «блогеры-разоблачители», я уже серьезно призадумался. Становилось понятно, что это «ж-ж-ж» – явно неспроста! Что кто-то лоббирует эту тему уже в самых верхах, и сейчас начата лишь информационная «арт-подготовка» к чему-то более серьезному и масштабному. К какой-то очередной волне запрещений, ужесточений, новых поборов, закручивания гаек и т.п.



И вот, несколько дней назад, читаю в «Ведомостях», что депутаты Госдумы (это не фейк и не прикол! это на полном серьезе!) начали обсуждать возможность регулирования «так называемых инфоцыган». Народные избранники и законотворцы (конечно же – кристально чистые и честные перед законом и народом люди, не берущие взяток, не лгущие и не ворующие), вдруг осознали, что все прочие проблемы многострадальной России они уже давно решили. Теперь пришла пора заняться интернетом – создать реестры онлайн-коучей и ввести их лицензирование!



Не вру! Я дважды перечитал эту заметку в газете и понял, что терпение мое лопнуло, что предел достигнут и я просто не могу дольше оставаться безучастным молчаливым наблюдателем! Для начала я просто углубился в фактаж, прошерстил вдоль и поперек Интернет, детально изучив всю эту подозрительную «движуху» вокруг так называемых «инфоцыган». И только после этого сел, собственно, за написание этой статьи.



Вы снова можете смеяться, но как выяснилось, основным заводилой, лоббистом и главным проталкивателем темы «изничтожения инфоцыганства», как явления, а самих «инфоцыган», как класса, является российский миллиардер(!) – Андрей Ковалёв. Еще раз – миллиардер! Человек, сколотивший свое первое состояние еще в конце 80-х (у кого-то есть сомнения – КАК и за счет чего, если «честного бизнеса» в тот период времени не было и быть не могло по определению?!).



Бывший в 90-х заместителем министра лесной промышленности, а в нулевых – нехило повеселившийся в роли депутата Московской гордумы. Человек, открыто рассказывающий, как в лихие 90-е он затаривался "калашами" и гранатометами, дабы было с чем ездить на «разборки и стрелки». Великий махинатор, который пользуясь связями, во всё те же нулевые, брал огромные даже по тем временам кредиты, скупал разоренные и умышленно обанкроченные заводы за бесценок, а на их месте выстраивал крупные бизнес-центры, на чем, собственно, вырастил свое нынешнее многомиллиардное состояние. И т.д., и т.п.



Словом, натура очень деятельная и экспрессивная. Человек – запредельно богатый и мегасостоятельный! Настоящая акула капитализма! И вдруг… Озаботился темой «инфоцыганства»?!. С головой окунулся в «разоблачение» разной мелкой шушеры вроде каких-то ставочников, каперов, брачных аферистов и т.п.? Но главное – решивший полностью, под корень уничтожить в России такое перспективное направление в современном предпринимательстве, как «инфобизнес»?!. Да с чего бы это было нужно миллиардеру, у которого и серьезных дел должно быть по горло?..



Ладно, решил я, пусть все это выглядит странным, но ведь, казалось бы, человек занят хорошим делом – борется с мошенниками. Ведь кто такие эти пресловутые «инфоцыгане»? Люди, которые кичатся своим богатством, выставляют его напоказ, обещая всех желающих научить тому, как добиться такого же уровня материального благосостояния (за денежку, разумеется). Пройдохи, сами не имеющие никакого бизнеса, но обещающие научить бизнесу других (опять же, за денежку). Шоумены, устраивающие массовые тренинги и семинары, на которых людей ничему не учат, а только накачивают их эмоционально (за денежку!). Да я сам всегда горячо выступал против такого рода мошенников! А значит, должен радоваться приходу в эту сферу деятельности г-на Ковалёва!?.



Увы, на деле все оказалось совсем не так. Оказывается, «инфоцыганами» г-н Ковалёв считает не только откровенных мошенников, по которым плачет 159-я статья УК РФ. К мошенникам и «инфоцыганам» он относит абсолютно всех, кто за деньги продает информацию! Абсолютно весь инфобизнес, без разбора и исключений! Написал человек свой обучающий курс на ту или иную тему и смеет продавать его – по Ковалёву он «инфоцыган» и должен сидеть в тюрьме. Является человек профессиональным трейдером или инвестором, решившим вдруг поделиться своим опытом и знаниями с другими, через проведение платного мастер-класса или вебинара – он тоже «инфоцыган» и место его на нарах. И т.д. и т.п. Любая попытка продажи информации, по Ковалёву, есть злостное мошенничество, обман, преступление и должно караться по всей строгости закона.



– Позвольте, – пытался я робко возразить в комментариях на его Телеграм-каналах, – но ведь под Ваше определение «инфоцыганства» подходят даже гуманитарные ВУЗы, обучающие таким специальностям как маркетинг, менеджмент, юриспруденция и т.п. Во-первых, большинство преподавателей там являются чистейшими теоретиками («девственниками, обучающими сексу», в терминологии Ковалёва), а во-вторых, подавляющее большинство выпускников ВУЗов не идут затем работать по специальности, а их дипломы просто пылятся дома на полочке или на стене в рамке. Чистейшая «инфоцыганщина» получается, разве нет? Что, запретим теперь все ВУЗы, кроме технических?!.



Увы, внятного ответа на свой вопрос я так и не получил, а сначала был закидан тухлыми помидорами со стороны весьма агрессивных последователей секты Ковалёва, а затем и вовсе получил бан от самого основателя секты по борьбе с «инфоцыганами». Признаюсь, тогда (в тот момент времени) я просто плюнул на этих невменяемых и занялся своими обычными делами. Ну, нравится людям бороться с ветряными мельницами, Бог им судья! Хотят они ретранслировать на весь Интернет свою точку зрения о том, что продавать информацию за денежки – это страшный грех, пусть! В конце концов, имеют на это полное право. У нас свобода слова, а каждый человек имеет право на личное мнение, каким бы абсурдным и нелепым оно ни было.



Однако сегодня, читая в «Ведомостях» заметку о новой депутатской инициативе, я уже не на шутку расстроился и взволновался. Нет, то, что злейшим личным врагам г-на Ковалёва – предпринимателям Аязу Шабутдинову и Дмитрию Портнягину, на которых он почему-то имеет личный и весьма острый зуб, – все эти законодательные инициативы, что слону дробина, это и ежу ясно! Налоги они и так платят, ибо при их уровне доходов проще заплатить 6% с оборота, как ИП на УСН «доходы», чем рисковать ВСЕМ, бегая и скрываясь от ФНС. То, что в случае введения обязательного лицензирования уж они-то получат лицензии на «раз-два», это тоже ясно каждому! Скорее всего, тот же Шабутдинов и так имеет лицензию для своего «Лайк-Центра», потому как при подобном размахе работать без лицензии было бы весьма проблематично.



Так по кому же ударит в первую очередь пролоббированная Ковалевым инициатива, в случае, если наши народные избранники решат-таки воплотить все это в рамки правового поля? Во-первых, это ударит по самозанятым репетиторам – простым учителям, подрабатывающим в свободное от основной работы время. Именно им придется пробивать эти идиотские «лицензии» и платить за них дополнительные деньги.



Во-вторых, это ударит по блоггерам, ведущим свои кулинарные, спортивные, ЗОЖ-овские и прочие общеобразовательные блоги, атак же продающим через них свои авторские курсы. Им тоже придется изрядно потрепать нервы в кабинетах чиновников, доказывая, что «ты не верблюд», дабы получить разрешение на право делиться с другими собственными знаниями и опытом. Имеешь монетизацию со своих статей на Яндекс-Дзен или на «Пульсе» mail.ru? – а где лицензия?!.



Наконец, в-третьих, это ударит по всем честным предпринимателям, занятым сейчас в сфере инфобизнеса. Выпускает какой-нибудь бухгалтер свой авторский вебинар через портал «Клерк», извольте купить лицензию! Пробует частный юрист продать свой онлайн-курс через собственный канал в Телеграме – а лицензия у вас есть на это, мил человек?!.



А вот именно мошенникам, махинаторам и пройдохам, на все это будет глубоко начхать! Регистрироваться они нигде не будут, получать лицензии – тоже. Как лохотронили «в серую», так и будут себе продолжать заниматься ровно тем же, меняя сайты как перчатки и прыгая из одного Телеграм-канала в другой. Так спрашивается, ради чего тогда весь этот сыр-бор?! Разве не достаточно для борьбы именно с мошенниками уже действующих норм Уголовного Кодекса?



Достаточно. Более чем! Но г-ну Ковалёву и его сектантам на это плевать. Уверовавшие в собственную исключительность и непогрешимость они продолжают и дальше с упорством оголтелых фанатиков продвигать свои безумные идеи аж на уровень правительства. И слышать не желают о том, что от их безумных инициатив пострадают именно добропорядочные люди, именно честные инфобизнесмены и предприниматели, блоггеры и репетиторы. А там, глядишь, и до нас – писателей, дело дойдет (мы же тоже, по сути, «инфобизнесмены» – продаем информацию за денежки).



Казалось бы, Ковалёв – сам предприниматель, капиталист, акула бизнеса. И должен понимать элементарную истину, что рынок – сам все порешает и урегулирует. Если кто-то продает не полезную информацию и не действительно нужный людям обучающий курс, а откровенную «воду», то очень скоро молва о нем разлетится по всей Сети и никто у него ничего больше не купит. Я сам неоднократно наблюдал с начала нулевых и по настоящее время взлеты и гибель таких пройдох и пустомель.



Если у г-на Ковалёва действительно так болит душа за «наивных овечек», лезущих обучаться бизнесу или чему-либо другому, так пусть организует сам по-настоящему полезные курсы (неважно даже – платные или бесплатные). А не несет со сцены и через свой Ютуб-канал банальщину в стиле: «бизнесу обучить невозможно, вы либо бизнесмен с рождения, либо нет», «не берите кредит на свой первый бизнес, открывайте его только на свои собственные сбережения», и прочие наивности, очевидные даже для школьников.



Наконец, если люди почему-то сами лезут во всевозможные «тренинги личностного роста», финансовые пирамиды, «марафоны исполнения желаний» и прочую бредятину, не смотря на массу публикаций и разоблачений всего этого в СМИ, может быть им зачем-то это все-таки нужно? Раз обжегшись и получив по лбу, человек усвоит урок, если уж не смог допереть до нужно вывода интеллектуальным путем?



Может быть, все эти пирамиды и марафоны есть лишь реакция ушлых дельцов на вполне реальный спрос со стороны определенной части населения и бороться надо не со следствием, а с первопричиной? Вводить в школах уроки финансовой грамотности, объяснять людям еще со школьной скамьи, что волшебной кнопки «бабло» не существует в природе, что для достижения любого результата нужно много учиться и изрядно потрудиться.



И почему это Ковалёв и его сектанты берут на себя право решать за кого-то, что для него хорошо, а что плохо? По какому праву они возомнили себя монополистами на Истину и вершителями людских судеб? С какой это стати они навязывают всем свои убогие, ущербные взгляды на жизнь и бизнес? Взгляды совершенно пещерные, отсталые, относящиеся к прошлому, а не к настоящему и уж тем более не к будущему! Ведь инфобизнес – это мировой тренд. Это будущее всего XXI века (не верите, спросите об этом у Германа Грефа, уж он-то вхож в мировую закулису и знает, что к чему)!



Сегодня, прямо на наших глазах, совершается четвертая промышленная революция – массовое внедрение роботизированных средств в производственный процесс. Иначе говоря, это замена традиционного производства с участием ручной силы полной роботизацией процесса создания продуктов. Повсеместно разрабатываются и внедряются системы искусственного интеллекта. А это означает, что необходимость в ручном физическом и в неквалифицированном человеческом труде будет сведена к минимуму.



Уже в ближайшие 20-30 лет исчезнет огромное количество распространенных ныне профессий – от дворника, кассира и шофера, до бухгалтера, клерка и диктора. Миллионы людей по всему миру останутся не у дел, без работы и средств к существованию. Если только… Правильно! Если только не занять их в виртуальной реальности, в сфере интернет-деятельности, в том числе и в сфере ИНФОБИЗНЕСА!



Ковалёв что, хочет чтобы у России образовалось отставание именно в этом направлении? Такие как Ковалёв и его сектанты в прошлом веке уже угробили в нашей стране самые перспективные и революционные направления, кибернетику и генетику, объявив их лженаукой. Запад – ушел в отрыв в этих сферах, а мы – безнадежно отстали, негативные плоды чего пожинаем и посей день. Сегодня ковалёвцы продолжают дело своих идейных предшественников – лысенковцев, снова пытаясь отбросить нашу страну на десятилетия назад, сворачивая ее с общемирового тренда на виртуализацию и инфобизнес на обочину прогресса.



И наконец, если сегодня Ковалёв и сотоварищи добиваются на законодательном уровне запрета инфобизнеса, где гарантия, что войдя во вкус, они не начнут лоббировать запрет блоггинга (а то, виш ты, пишут, что вздумается!), не потребуют массовой цензуры для нас, писателей, запретив писать и издавать книги, на «сомнительные» с их точки зрения темы (эзотерику, например, философию, прочий «нон-фикшн» – голимая же «инфоцыганщина»)?!



Вот тогда-то те самые сюжеты «1984» Оруэла и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, о которых я упомянул в самом начале своей заметки, станут нашей новой реальностью. А новые хунвейбины – ковалёвцы, станут массово отлавливать неугодных им блоггеров и писателей, сажать их в тюрьмы, а то и расстреливать, точно так же как сейчас (пока еще достаточно робко и не очень уверенно) они травят всех без разбору инфобизнесменов и непонравившихся им предпринимателей.

Думаете, это невозможно? Тогда вернитесь в начало данной заметки и перечитайте еще раз эволюцию моих взглядов и моего отношения к данной проблеме. Я тоже отмахивался от гнусного явления «ковалёвщины» до тех пор, пока в один прекрасный день не прочел о новой инициативе нашего правительства в газете. И если вы не хотите дальнейшей эскалации всего этого безумия, давайте противостоять новой хунвейбинщине вместе!



Максимально распространяйте эту статью в Интернете! Пишите собственные статьи и заметки на данную тему! Дискутируйте в комментариях на каналах Ковалёва с его полоумными сектантами! Пусть они видят, что нормальных и вменяемых людей – большинство! Не дадим задушить свободу слова, самовыражения и похоронить честный инфобизнес в Рунете! Не дадим погрузить нашу страну в новое средневековье и отбросить ее в развитии, по сравнению со странами Запада!..





