Sffera24 - Прием платежей ( Карты, QIWI, YooMoney, Payeer )

Отправлено Вчера, 08:24

Обзор сервиса Sffera24



Sffera24 - это платежный агрегатор, который обеспечивает технологическую возможность приема онлайн платежей за товары и услуги со всего мира.

Возможности и преимущества Sffera24



• Подключение физических и юридических лиц;

• Массовые выплаты;

• Бесплатная разработка модуля под вашу CMS;

• Поддержка 24/7;

• Подключение за 15 минут;



Интеграционные возможности Sffera24



Гибкий функционал API сервиса, позволяет воплотить любые интеграционные задачи не в зависимости от поставленных целей и идей.



• Платежная форма;

• Свободная форма;

• Генерация платежной ссылки;

• Оплата по QR-коду;

• Фиксация выбранных платежных направлений;

• Применение рекомендуемой суммы;

• Фиксированная платежная ссылка;



Способы приема средств



Банковские карты, СБП, Наличный расчет, Payeer, PerfectMoney, AdvCash, QIWI WALLET, YooMoney, Криптовалюты.



Кому подойдет?



Мы рушим старые форматы и создаем новые, идем от сложного к простому, создавая универсальную платежную инфраструктуру, которая идеальным образом подойдет каждому, не в зависимости от сферы вашей деятельности.



Контакты



• Email : contact@sffera24.com

• WebSite : https://sffera24.com/