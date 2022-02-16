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Sffera24 - Прием платежей ( Карты, QIWI, YooMoney, Payeer )

Автор темы sffera24, Вчера, 08:24

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#1 sffera24

sffera24

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Отправлено Вчера, 08:24

Обзор сервиса Sffera24

Sffera24 - это платежный агрегатор, который обеспечивает технологическую возможность приема онлайн платежей за товары и услуги со всего мира.

 

 

Возможности и преимущества Sffera24

• Подключение физических и юридических лиц;
• Массовые выплаты;
• Бесплатная разработка модуля под вашу CMS;
• Поддержка 24/7;
• Подключение за 15 минут;

Интеграционные возможности Sffera24

Гибкий функционал API сервиса, позволяет воплотить любые интеграционные задачи не в зависимости от поставленных целей и идей.

• Платежная форма;
• Свободная форма;
• Генерация платежной ссылки;
• Оплата по QR-коду;
• Фиксация выбранных платежных направлений;
• Применение рекомендуемой суммы;
• Фиксированная платежная ссылка;

Способы приема средств

Банковские карты, СБП, Наличный расчет, Payeer, PerfectMoney, AdvCash, QIWI WALLET, YooMoney, Криптовалюты.

Кому подойдет?

Мы рушим старые форматы и создаем новые, идем от сложного к простому, создавая универсальную платежную инфраструктуру, которая идеальным образом подойдет каждому, не в зависимости от сферы вашей деятельности.

Контакты

• Email : contact@sffera24.com
• WebSite : https://sffera24.com/

 


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