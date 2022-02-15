Страхи, мешающие нам жить

Отправлено Сегодня, 00:25





В детстве, отрочестве и юности мне очень часто снились кошмары. Наверное, в этом нет ничего странного, так как в те периоды моей жизни я и наяву сталкивался с огромным количеством ситуаций, вызывавших во мне страх или некое его подобие. Я очень часто и очень многого боялся. Сейчас (и как минимум последние лет 20), я не сталкиваюсь с кошмарами во сне и не испытываю практически никаких страхов и фобий в реальной жизни.



Да, с одной стороны, жизнь моя стала намного безопаснее. Я не сталкиваюсь с гопниками и хулиганами, хотя по старой памяти и ношу с собой постоянно травматический пистолет (разумеется, с официальным разрешением на это), а дома в сейфе у меня хранится карабин «Сайга» и патроны к нему. Во-первых, со времен 90-х гопники почти исчезли, как класс, в стране наведен достаточный порядок и ходить по улицам давно уже стало делом безопасным, даже ночью. Во-вторых, мой образ жизни состоятельного предпринимателя сильно сузил круг ситуаций, в которых на меня может напасть какое-либо быдло (элитное жилье с охраняемой территорией, перемещение по городу на личном авто, и т.д. и т.п.). Все это – внешние факторы.



С другой стороны, и это мне кажется гораздо более важным, я провел очень серьезную внутреннюю психологическую работу над собой, избавившись от всех тех страхов, которые отравляют жизнь подавляющему большинству взрослых людей. Прежде всего, это страх неизвестности будущего. Страх лишиться работы и остаться без средств к существованию, страх потерять любимого человека, страх заболеть смертельно опасной болезнью и т.п. – все это именно страхи неопределенности будущего. К страхам глобальным, очень часто присоединяются локальные, мелкие страшилки, типа боязни оказаться в глупом положении, ужаса предстоящей конференции, опасения по поводу того, как пройдет ближайшее собеседование…



Жизнь среднестатистического человека просто переполнена подобными страхами, очень часто перерастающими в реальные фобии. Они отравляют жизнь людей, снижают нашу эффективность и самое главное – не приносят нам совершенно никакой пользы. Ведь если, например, страх пещерного человека перед леопардом или тигром позволял ему избегать встречи с этим опасным хищником, а значит – имел в себе более чем рациональное зерно и нес практическую пользу, то какую пользу может нести страх безденежья или навязчивая боязнь сдачи предстоящего экзамена? Никакой! Эти страхи лишь парализуют нашу волю, понижают нашу работоспособность, отравляют нам существование и психически изматывают.



Страх – это эмоция (или чувство), отражающая в сознании индивида конкретную угрозу для его жизни и благополучия. Страх основан на инстинкте самосохранения, и имеет социально и биологически обусловленный защитный характер. Всё это так! Проблема лишь в том, что у современного человека все эти страхи оказываются неоправданно гиперболизированными и в большинстве случаев иррациональными. В самом деле, ну вот боишься ты сдавать экзамен по вождению для получения водительских прав. Тебя трясет, пропадают аппетит и сон, ты начинаешь терять в весе, нервничаешь, срываешься на близких и портишь отношения с друзьями. Но разве все это хоть как-то способствует успешной сдаче экзамена? Разумеется, нет! Тогда, для чего всё это? Зачем?!.



Многие скажут, что подобные психические процессы не зависят от нас, что мы не в силах контролировать их и влиять на них. Ничего подобного, можем! Причем весьма эффективно и относительно просто. Нужно лишь, для начала, осознать саму проблему (наличие таких страхов) и захотеть ее решить, затем – идентифицировать их (составить «поименный список» ваших фобий), после чего – приступить к планомерному всестороннему избавлению от этих ментальных паразитов. А поскольку паразиты – ментальные, то и работать нужно именно с мыслью, со своим разумом, с идеями и установками в вашей голове.



Первое и самое простое, попробуйте рассуждать логически. Лично для меня в большинстве случаев этого оказывается более чем достаточно. Допустим, вам предстоит поход к стоматологу, так как у вас выпала пломба и разболелся зуб. Можете вы избежать этого похода? Конечно же, нет! Чем дольше вы будете оттягивать поход к врачу, тем хуже будет ситуация, тем дороже и сложнее обойдется лечение. Поход в зубную клинику – неизбежен, а раз так, то и нечего переживать по этому поводу. Раз невозможно избежать предстоящего события, то и переживать на его счет – полная бессмыслица.



Далее, поработайте в своем сознании с образами. Не нужно представлять себе ужасы зубодробительных машин и вивисекторов в белых халатах. Напротив, вспомните про то, что за последние тридцать лет стоматология очень далеко шагнула вперед. И если у вас в памяти засели детские воспоминания о школьном зубном кабинете с механической бормашиной и толстой врачихой, с долотом и щипцами, выбросьте их! Вы же знаете, что в современном стоматологическом кабинете все уже давно не так. Вам и укольчик могут обезболивающий поставить, даже если предстоит всего лишь чистка зубного камня, да и обрабатывать зуб будут не чугунным сверлом, а современной насадкой с ультразвуком. Я, например, хожу к зубному врачу в среднем раз в 2-3 года и в кресле у стоматолога вообще засыпаю, пока доктор ковыряется в моей пасти. Словом, создайте в своем сознании позитивный образ будущего, а не накручивайте себя высосанным из пальца негативом!



И наконец, самое важное: мысленно перенеситесь в будущее – в момент времени, который идет сразу следом за событием, вызывающим у вас сейчас страх. Отталкиваясь от приведенного выше примера про стоматолога: перенеситесь мысленно в тот момент, когда вы уже выходите из кабинета врача с вылеченным и запломбированным зубом. Вся экзекуция – позади! Зуб – здоров и готов пожирать новые тонны пищи. На душе – невероятно легко и радостно от того, что в ближайшие 2-3 года, а может и больше, вы не перешагнете порога данного стоматологического заведения. Вы вспоминаете, как боялись сюда идти, как не спали перед этим всю ночь, рисуя в своем сознании различные ужасы и вам становится смешно с этого трусишки… Стоп!



Закрепите прямо сейчас в своем сознании этот момент. Осознайте, что в будущем он уже существует! Перенеситесь мысленно в это будущее и посмотрите оттуда назад, на себя настоящего – дрожащего от страха перед походом к врачу. Пошлите этому глупцу лучики поддержки и силы. Он еще не знает, что все будет хорошо, но вы-то это уже знаете! Ощутите неразрывность между собой в прошлом, настоящем и будущем. И там, и здесь, и далее – все это один и тот же ВЫ!



Как правило, всё то, что мы вспоминаем о своей уже прожитой жизни, окрашено в нашем сознании в позитивные тона. Даже какие-либо неприятные события, которые происходили с нами в прошлом, в ретроспекции – выглядят отстраненно и даже позитивно, с легким налетом ностальгии.



Я, например, сейчас вспоминаю с ностальгией даже то, как меня, подростка, до полусмерти избили однажды гопники в Казани, во время поездки туда на концерт любимой группы (в лихие 90-е). Вот тогда, когда били, казалось: «ужас-ужас!». А сейчас, вспоминая это, всё кажется каким-то несерьезным, забавным и даже чем-то… героическим, что ли (вспоминается, едва ли ни с гордостью, что, не смотря на страх, я тогда пошёл «в отмах», пытаясь этим мордоворотам дать сдачи). С ностальгией и удовольствием я вспоминаю и те времена, когда перебивался с копейки на копейку (но как было весело! какой я был молодой и задорный!). Вспоминаю и посылаю из своего настоящего лучики добра, уверенности и поддержки – себе «тогдашнему».



Словом, оглядываясь на наше личное прошлое, мы смотрим на него с любовью и совершенно без страха или негатива! А почему?.. Да потому, что в это наше прошлое мы смотрим из безопасного настоящего. То есть, мы на 100% знаем, рассматривая те события, что всё в итоге закончится хорошо. Так вот, столкнувшись в настоящем с очередным «страхом будущего», попробуйте воспринимать это «настоящее» так, словно вы смотрите на него из своего «будущего».



Вот сидите вы, предприниматель, сейчас с балансом в минус 800.000 рублей и понятия не имеете, где же взять денег для того, чтобы заткнуть этот кассовый разрыв. Но ведь ясно же, что как-то вы из этой ситуации все равно выкрутитесь, не впервой же! Конечно, выкрутитесь, а по прошествии пяти-десяти-двадцати лет, еще и вспоминать этот сложный момент в вашей жизни будете весело и даже с ностальгией и гордостью.



А раз так, всего-то и нужно в трудной ситуации мысленно перенестись в свое будущее и посмотреть оттуда на текущие события глазами «себя из будущего». А затем – вернуться обратно «в сегодня» и насладиться этой «ретроспекцией» в реальности. Просто почувствуйте ЭТОТ момент так, что «...ведь через десять лет я ЭТО буду вспоминать с кайфом!..», и воспримите его с кайфом УЖЕ СЕЙЧАС. Ощутите себя путешественником во времени, знающим своё будущее, но вернувшимся в свое прошлое!



Поверьте, этот психологический трюк – очень эффективный инструмент преодоления любых навязчивых страхов. Мне он, по крайней мере, помогает каждый миг своей жизни проживать в удовольствие и с наслаждением, без каких-либо значимых тревог и переживаний, даже если внешне ситуация на данный момент времени и выглядит как «ужас-ужас-ужас!».





