Почему людям так трудно договориться?

Отправлено Вчера, 20:21





Взаимоотношения между людьми – один из самых сложных вопросов. Еще более сложной темой является тема взаимопонимания и умения договариваться. Каждому из нас кажется, что то, как именно мы видим и понимаем мир, это и есть единственно возможная истина. И если вдруг мы сталкиваемся с человеком, который заявляет нам, что все устроено совершенно иначе – мы сначала приходим в замешательство, а затем пытаемся всеми силами «перековать» нашего оппонента, стараясь убедить его в том, что он ошибается, а мы – правы.



Да, есть вещи и понятия, которые принимаются 99,9% людей одинаково безоговорочно. С тем, что 2х2=4 едва ли кто-то станет спорить. Так же, едва ли вам удастся найти человека, который не согласится с тем, что если с размаху стукнуть молотком по пальцу, будет очень больно. Еще 10-15 лет назад я приводил в качестве примера полного общественного консенсуса утверждение о том, что Земля имеет шарообразную форму. (Сегодня, увы, уже появилось достаточно много людей, которые на полном серьезе являются сторонниками «теории плоской Земли»).



Еще больше противоречий и несовместимых точек зрения мы обнаружим, когда речь зайдет о политике, этике, морали и прочих «высоких и сложных материях». Религиозные войны веками выкашивали целые страны и регионы – люди убивали друг друга только за то, что верили в разных «богов» или даже просто по-разному трактовали те или иные вопросы внутри одной религии. А какие баталии велись между представителями различных научных парадигм! И ведь, казалось бы, уж ученые-то мужи, люди интеллекта, логики и фактов – должны уметь договориться друг с другом, но нет – грызутся и спорят меж собой высоколобые очкарики с такой же точно пеной у рта, как их религиозные или политические собратья.



Так в чем же дело? Откуда возникает такая разница во взглядах и почему из-за этой разницы ломается столько копий? Ведь, казалось бы, все мы – люди. Все имеем по две руки, две ноги и одной голове. У всех одни и те же органы чувств, у всех один и тот же психический инструментарий – эмоции и разум. Да и окружающий нас мир, вроде бы, на удивление стабилен. Так почему же – «сколько людей, столько и мнений»?!.



А все дело в том, что у каждого из нас – своя собственная КАРТИНА МИРА. Уже устоявшаяся, сформировавшаяся, кажущаяся нам незыблемой и абсолютно истинной. У каждого из нас в голове, по сути, своя собственная мини-вселенная! Каждый из нас – живет в своей собственной, совершенно уникальной реальности. Да, где-то и в чем-то такие реальности могут пересекаться с другими, и тогда мы прекрасно понимаем нашего оппонента, соглашаемся с ним, горячо его поддерживаем и испытываем к нему самые положительные эмоции. Но куда чаще получается так, что одни и те же внешние факты, события и явления – трактуются нашими внутренними системами по-разному.



Итак, всю информацию о внешнем мире мы получаем через пять органов чувств: мы видим – газами, слышим – ушами, воспринимаем запахи – носом, а вкус – языком; кроме того, мы испытываем те или иные тактильные ощущения от прикосновения к различным предметам. Все это – наши сенсорные датчики, данные от которых переводятся затем в электрические импульсы и по проводам-нервам поступают в наш центральный процессор – головной мозг. Именно там, в мозгу, и выстраивается «виртуальная копия» внешнего мира.



Более того, эта копия не просто пассивно копирует и отражает внешний мир, она окрашивается в те или иные этические, эстетические, моральные и прочие тона. Различные элементы этой виртуальной копии наделяются теми или иными смыслами, трактовками и толкованиями. Словом, как я уже упомянул чуть ранее, в нашем субъективном сознании формируется совершенно уникальная, не имеющая аналогов виртуальная вселенная.



Таким образом, взаимодействие между людьми, это НЕ взаимодействие в рамках объективной, единой для всех реальности. Взаимодействие между людьми, это взаимодействие совершенно не похожих друг на друга субъективных реальностей. Взаимодействие различных по своей природе и сути миров, различных вселенных .



Самое смешное, что непосредственно через органы чувств мы получаем лишь ничтожно малый процент от всей, имеющейся у нас в голове информации. В отличие от животных, наделенных лишь первой (сенсорной) сигнальной системой, человек имеет и активно использует еще и вторую сигнальную систему – понятийную. Где условным раздражителем является слово, речь, а основой оказывается абстрактно-логическое мышление. Говоря проще, 99% того, что мы «знаем» (и на основе чего выстраивается наша внутренняя виртуальная модель мира), мы получаем не через органы чувств из внешнего мира, а от других людей – через книги, рассказы, истории, фильмы и т.д. и т.п.



Однако рядовой человек, которого мы с вами, интеллектуалы, так любим презрительно именовать «обывателем», ничего про это не знает. Да и среди нашего брата интеллектуала, чего уж греха таить, лишь немногие задумываются обо всех этих сложных механизмах восприятия и мышления. И уж совсем единицы, увы, осознают и контролирую все эти процессы в рамках своей собственной субъективной реальности. А жаль…



По этому, когда в следующий раз, ваш друг Вася Пупкин в очередной раз начнет с пеной у рта доказывать вам, что через вакцину от коронавируса коварное государство, с инопланетными рептилоидами во главе, пытается чипировать вас, дабы через облучение вышками «5G» превратить в безвольного зомби, не спешите называть его дураком, идиотом и прочими нехорошими словами. Поверьте, Вася это делает не со зла. Вася искренне верит в то, что говорит. Более того, для него все это – столь же реально и «объективно», как для вас «объективны» образующиеся благодаря вакцине антитела, как «объективны» лимфоциты, фагоциты и прочие сущности, которых вы лично – никогда не видели, но про которых знаете, благодаря более продвинутому, чем у Васи, образованию.



Впрочем, не стоит и пытаться переубедить Васю. Максимум, что вы можете сделать, это просто рассказать ему о том, как лично вы видите и понимаете положение дел, касаемо данного вопроса. Помните, что так вот сходу разрушить уже давно сформировавшуюся внутреннюю вселенную Васи – вам едва ли удастся. Для него заблуждающимся будете выглядеть именно вы. Разумнее в такой ситуации просто оставить Васю в покое, а дискутировать и общаться – с Петей или Таней, у которых их собственные внутренние вселенные по своей сути и строению гораздо ближе к вашей. Подобное должно взаимодействовать с подобным. Ищите если не единомышленников, то хотя бы людей, имеющих максимально схожие взгляды и ценности, с вашими собственными взглядами и ценностями.



В животном мире выживают и передают свои гены потомству те виды, которые наиболее успешно умеют адаптироваться к изменениям внешней среды. В социуме, где критерием истины является общественная практика, выживают и развиваются, как правило (и на длинном отрезке времени) именно те идеи, которые наиболее адекватно отражают объективную реальность. И носители таких идей – наиболее успешны по жизни, наиболее гармоничны, самодостаточны и главное – счастливы! Ищите таких людей, учитесь у таких людей, постигайте тайны их внутренних вселенных и перестраивайте на основе этих знаний свою собственную внутреннюю вселенную.



Главное – не тратьте свои время и силы на пустые споры, не пытайтесь переубедить кого-либо в чем-либо против его воли, любой ценой стараясь склонить оппонента на свою сторону. Помните – «история всех рассудит»!..





