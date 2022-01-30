В свете недавнего ультиматума по Японии появляются варианты

Отправлено Вчера, 18:36

Именно острова Малой Курильской гряды без Шикотана японские реваншисты упорно именуют “островом Хабомаи” из группы “Четырёх северных островов”. В муниципальное образование “Южно-​Курильский городской округ” входят самый южный остров Большой Курильской гряды – Кунашир – и все острова Малой Курильской гряды: Шикотан, Зелёный, Танфильева, Грига, Анучина, Юрий, Полонского, Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевый и группа островов Осколки. По проливам между этими островами и Японией проходит государственная граница России.

Южно-​Курильский район был образован на основании указа Верховного Президиума СССР 5 июня 1946 года. Первое время посёлок продолжал носить японское название Фурукамаппу, но 15 октября 1946 году на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР получил нынешнее название – Южно-​Курильск. Таким же образом были переименованы все острова южной части Курильского архипелага.

С установлением Советской власти на островах упор в развитии народного хозяйства был сделан на рыбной отрасли. На территории района были учреждены рыбоколхозы и прочие предприятия рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленности. Хотя в тяжёлые 90-е годы практически все предприятия были закрыты и район переживал не лучшие времена, к настоящему времени ситуация значительно улучшилась. Это стало возможным благодаря политике государства, направленной на развитие Курильских островов, и частной инициативе.

В настоящее время в муниципальном образовании действуют Южно-​Курильский рыбокомбинат, предприятия “Дельта” на Кунашире, два рыбокомбината “Островной” на Шикотане.

Хаос 90-х усугубило Шикотанское землетрясение, произошедшее в октябре 1994 года. За землетрясением последовало цунами, затопившее тихоокеанское побережье Курильских островов. Особенно пострадал Шикотан. Произошедший катаклизм и последовавшая неразбериха стали причиной массового оттока населения с островов на протяжении долгих лет. Сейчас возобновлена программа “Социально-​экономическое развитие Курильских островов на 2016 – 2025 годы”. За последние пять лет на эти цели было направлено 47.7 млрд рублей. Из этой суммы около 22 млрд рублей составили частные инвестиции.

За последние пять лет на Курилах были сданы более 50 объектов: жилые дома, объекты образования, культуры, спорта, ЖКХ. В Южно-​Курильском районе людей активно переселяют из ветхого жилья.

Был сдано 35 километров дорог. Проведена оптоволоконная связь. Повысилась и транспортная доступность: для этого было построено два морских судна, приобретён воздушный транспорт.

За последние 3 – 4 года были построены бассейн, спортивный комплекс “Шикотан Арена”, стадион с искусственным покрытием при школе. Южно-​курильские дети участвуют в областных и дальневосточных турнирах.

Факт тренировок сборной России на острове, который в Японии считается спорной территорией, вызвал протест в Стране восходящего солнца. Несмотря на это, власти и представители профессионального спорта намерены и дальше продвигать этот вид спорта на островах и всерьёз обсуждают вопрос открытия на Кунашире школы сёрфинга.

Любые подвижки на Курильских островах, в первую очередь, на их южной части, вызывают болезненную реакцию в соседнем государстве. Это касается и экономических процессов на “спорных территориях”, например, деятельности рыбохозяйственного холдинга “Гидрострой”. Развитие островов только российской стороной японцам не нужно. Кстати, именно гидростроевская икра считается на Сахалине лучшей. Как минимум мы лично старались ее брать.

Это касается и приездов представителей российской власти. В разные годы южно-​курильский район посетили высшие лица государственной власти России, включая президента, а также полномочные представители президента Российской Федерации, министры, депутаты обеих палат. Каждый раз японцы резко реагировали, направляя ноты протеста. Об этом в фильме не говорится, поскольку фильм не политизирован, но недаром в заключение автор привёл речь губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, произнесённую им в ходе рабочей поездки в Южно-​Курильский городской округ в декабре 2020 года. Губернатор упомянул памятную надпись на плите, установленной в Южно-​Курильске.

Эта надпись “железобетонно” гласит о нерушимости российских границ.

Собственно японцы забывают постоянно, или просто игнорируют тот факт, что в военном плане Россия может уничтожить Японию, как серией подводных взрывов, создающих волну цунами, которая смоет Японию без ядерного заражения территории, так и целенаправленным уничтожением ядерными взрывами критической инфраструктуры (с последующей блокировкой морского транспорта Японии и стран союзников). В неядерном варианте потребуется уничтожить критическую инфраструктуру. В первую очередь морские порты и объекты энергетики. Так как Япония живёт за счёт импорта, для государства это будет очень сильный удар. У Японии реальных военных вариантов в отношении России нет и близко.

Вот так выглядит баланс по первичной энергетике Японии (в quad Btu):

В общем, объективно видно, что даже несмотря на увеличение собственной добычи, обеспеченность собственными ресурсами у Японии катастрофически мала. И в табеле мировых импортеров первичной энергии они идут сразу после Китая, сильно обгоняя США (США вообще в плюсе, неожиданно).

В связи наступающим энергетическим кризисом, проблемы с энергетикой Японии будут увеличиваться. Поэтому степень истерики в адрес России будет только нарастать.

В случае нормализации отношений, Россия может предложить разные варианты взаимовыгодного сотрудничества. Это например и строительство АЭС в Японии, обогащение урана, энергетический мост в Японию, поставка угля, поставки продуктов питания. Питание и первичные ресурсы (Сахалин-​2) уже частично поставляются.

Однако, любые инициативы нормализации отношений блокируются США. Япония не является суверенной страной и у нее есть признаки колониальной зависимости от США. Текущие политики в Японии связаны многочисленными заявлениями предыдущих японских политиков и настроениями в обществе Японии. И любые попытки заявлений по принадлежности Курильских островов за Россией автоматически означают политическую смерть для политика в Японии. Подавляющее большинство при этом игнорируют текущие расклады в промышленности, энергетике и силе армии. Как донести реальное состояние дел до японцев - вопрос. Учитывая доминирование США в медиапространстве. При этом, взаимоотношения Японии нельзя назвать хорошими не только с Россией, но и с обеими Кореями и Китаем (в силу истории).

Ну а так как у нас с Японией нет мирного договора , в свете хотел бы процитировать Телеграфиста (я примерно об этом же писал в статье Кирзовым сапогом по яйцам Фаберже, но тут именно по Японии:

Самое эффективное противодействие это удары по производителям ключевых компонентов в глобальных цепочках поставок. А таких ключевых компонентов в высокотехнологичном западном производстве чуть менее, чем все. Весь технический прогресс за последние 30 лет обеспечивала глобализация с глобальным разделением труда и специализацией. 1-2 фабрики на весь мир обеспечивали компонентами или изделиями все мировое потребление высокотехнологичных продуктов. Мир забыл о немецких и японских компьютерах, все процессоры делает Интел и АМД. Фотошаблоны для фотолитографии с предельными нанометрами делает единственная японская фабрика. Сверхчистую химию тоже пара японских. Машины фотолитографии единственная голландская. И весь хай-​тек состоит из таких уникальных производств, обеспечивающих всю глобальную потребность в своей продукции. Причем вынесено это зачастую в страны третьего мира, причем во все сразу, что бы нигде не могли сложиться условия для производства полного цикла, что опасно для монополии Запада на власть. А теперь представим, что будет, если завтра исчезнут все микросхемы, кроме тех, что могут выпускаться на оборудовании, помнящим дорогого Леонида Ильича. То, что 85% экспорта США в Китай отвалятся сразу, это понятно. То, что новых девайсов никто не купит, тоже понятно. Про добучу крипты лучше не спрашивать. Но сроки службы серверов хранения данных не превышают 1,5-2 года. Надежность "пять девяток", 0.99999, она обеспечивается только при регулярном обновлении серваков. При это нигде не стоят на 100% новые серваки, везде идет постоянная замена выработавших ресурс на новые. То есть, отвал мощностей хранения и обработки начнется сразу. А через 1,5-2 года отвал серваков завершиться полностью. Банки, соцсети, Гугл, Амазон, АНБ, бигдата, биржи, далее по списку. Вот чем можно эффективно держать Запад за его стеклянный член. Запад дожен понимать, что если что, то вынос хотя бы японских глобальных поставщиков, остановит ВСЮ глобальную экономику.

Источник: https://aftershock.n...?q=node/1055434