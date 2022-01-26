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Почему Google не индексирует новые статьи сайта?

Автор темы iamilya, Сегодня, 09:19
индексирование поисковая выдача google раскрутка сео

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#1 iamilya

iamilya

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 104 сообщений
16
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:19

Столкнулся с такой проблемой: Google, почему-то, вывел в топ-100 только 7 статей моего сайта при том, что в поиске Яндекса многие статьи моего сайта занимают хорошие позиции, даже на первых местах топ-10. С чем это может быть связано, на ваш взгляд, и как исправить подобную ситуацию? 


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