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На ваш взгляд, что является мерилом успешности человека?

Автор темы iamilya, Вчера, 17:49
успех

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Сообщений в теме: 2

#1 iamilya

iamilya

    Коммерсант

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15
Хороший
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    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 17:49

На ваш взгляд, что является мерилом успешности человека?

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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8 511
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Вчера, 22:53

На ваш взгляд, что является мерилом успешности человека?

 

 

Сложный вопрос...

Хотя бы потому, что рассматривать его можно с двух совершенно разных точек зрения - субъективной и объективной.

 

С субъективной точки зрения - человек может считаться успешным, если он сам удовлетворен собой и своей жизнью, если его внутренний мир находится в полной гармонии с миром внешним. 

 

С объективной точки зрения - на мой взгляд, мерилом успешности может считаться отнесение человек к "среднему классу"  (то есть, если человек имеет достаточно большое жилище в собственности, хороший и не старый автомобиль, дачу с банькой и домиком, доход не менее 250-300 тыс. руб. в мес., не менее двоих детей, возможность творческой самореализации, ну и - хотя бы с десяток миллионов рублей в тех или иных финансовых активах)...

 

Как-то так, на мой взгляд...  :rolleyes:


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#3 Romanhik

Romanhik

    Коммерсант

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9
Обычный

Отправлено Сегодня, 07:23

Вот космонавты, если в космос слетал, значит ты успешный в своем деле, если не слетал, то чего то не достиг.


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