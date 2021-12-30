На ваш взгляд, что является мерилом успешности человека?
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Отправлено Вчера, 22:53
На ваш взгляд, что является мерилом успешности человека?
Сложный вопрос...
Хотя бы потому, что рассматривать его можно с двух совершенно разных точек зрения - субъективной и объективной.
С субъективной точки зрения - человек может считаться успешным, если он сам удовлетворен собой и своей жизнью, если его внутренний мир находится в полной гармонии с миром внешним.
С объективной точки зрения - на мой взгляд, мерилом успешности может считаться отнесение человек к "среднему классу" (то есть, если человек имеет достаточно большое жилище в собственности, хороший и не старый автомобиль, дачу с банькой и домиком, доход не менее 250-300 тыс. руб. в мес., не менее двоих детей, возможность творческой самореализации, ну и - хотя бы с десяток миллионов рублей в тех или иных финансовых активах)...
Как-то так, на мой взгляд...
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Отправлено Сегодня, 07:23
Вот космонавты, если в космос слетал, значит ты успешный в своем деле, если не слетал, то чего то не достиг.
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