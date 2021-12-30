Отправлено Вчера, 22:53

На ваш взгляд, что является мерилом успешности человека?

Сложный вопрос...

Хотя бы потому, что рассматривать его можно с двух совершенно разных точек зрения - субъективной и объективной.

С субъективной точки зрения - человек может считаться успешным, если он сам удовлетворен собой и своей жизнью, если его внутренний мир находится в полной гармонии с миром внешним.

С объективной точки зрения - на мой взгляд, мерилом успешности может считаться отнесение человек к "среднему классу" (то есть, если человек имеет достаточно большое жилище в собственности, хороший и не старый автомобиль, дачу с банькой и домиком, доход не менее 250-300 тыс. руб. в мес., не менее двоих детей, возможность творческой самореализации, ну и - хотя бы с десяток миллионов рублей в тех или иных финансовых активах)...

Как-то так, на мой взгляд...