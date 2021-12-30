Как вы считаете, в чём может заключаться деструктивный смысл искусства?
Перейти к содержимому
Отправлено Вчера, 22:54
в чём может заключаться деструктивный смысл искусства?
В игре на НИЗМЕННЫХ человеческих чувствах, в потворстве толпе...
Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
Отправлено Сегодня, 07:13
Согласен, например вроде картина - искусство, а на картине изображено убийство к примеру, как на картине Иван Грозный убивает своего сына.
Apirone.com — принимайте BTC, LTC, BCH, DogeCoin у себя на сайте Бесплатно!
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей