Перейти к содержимому

Фотография

Как вы считаете, в чём может заключаться деструктивный смысл искусства

Автор темы iamilya, Вчера, 16:09
искусство

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 iamilya

iamilya

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 102 сообщений
15
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:09

Как вы считаете, в чём может заключаться деструктивный смысл искусства?

 


  • 0
На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 643 сообщений
8 511
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:54

в чём может заключаться деструктивный смысл искусства?

 

В игре на НИЗМЕННЫХ человеческих чувствах, в потворстве толпе...


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

#3 Romanhik

Romanhik

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 213 сообщений
9
Обычный

Отправлено Сегодня, 07:13

Согласен, например вроде картина - искусство, а на картине изображено убийство к примеру, как на картине Иван Грозный убивает своего сына.


  • 0

Apirone.comпринимайте BTC, LTC, BCH, DogeCoin у себя на сайте Бесплатно!

 

#4 iamilya

iamilya

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 102 сообщений
15
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:50

Согласен, например вроде картина - искусство, а на картине изображено убийство к примеру, как на картине Иван Грозный убивает своего сына
искусство, по всей видимости, требует жертв
  • 0
Обратно в На злобу дня


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. На злобу дня
  4. Правила форума