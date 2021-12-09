✅ Промокоды, скидки на хостинг, VPS, VDS, сервера. Обзор.

Отправлено Вчера, 18:47

Промокоды, купоны на хостинг и не только!

Выбирая хостера из лидеров рынка, вы можете быть уверены, что даже на самом дешевом тарифе ваш сайт с легкостью выдержит до 3000-5000 посетителей в сутки. И все это за довольно скромные деньги. А если вам нужно больше – тоже не проблема, есть широкий выбор более ресурсоемких тарифов на любой вкус.

Критерии выбора виртуального хостинга

Ограничения ресурсов сервера хостером, влияющие на быстродействие сервера — количество дискового пространства, оперативной памяти и CPU (процессорной мощности).

Количество сайтов, баз данных, FTP-аккаунтов, почтовых ящиков и прочего.

Используемая операционная система — от неё зависит, какое ПО будет поддерживать функциональность сайта или сервисов.

Компании по хостингу и доменам (2в1) которые я могу посоветовать:

Услуги VPS и VDS, выделенные сервера... - почти везде есть.

МакХост.. Бесплатно 3 месяца. 1.

Переходите по ссылке: и попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете Мак-10, мак-15 или мак-30

Дальше заполняете е-мейл и указываете промокод в специальном поле:

Для тарифа Мак-10: 01CA-42A0-BFF3-2BC2

Для тарифа Мак-15: 6361-F8BA-7C9A-3302

Для тарифа Мак-30: D220-C973-3CAC-32B8

Досконально исследовав услуги компании я нашел для себя ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, компания использует современные серверы, в настоящий момент это серверы DELL с SSD дисками. Во-вторых, так как Макхост официальная Российская компания, то она оформляет все необходимые бухгалтерские документы для организаций. В-третьих у компании круглосуточная техническая поддержка.

Так же вебмастеров может заинтересовать бесплатная помощь в переносе сайтов с других хостингов и выгодная партнерская программа.

Для активации аккаунта нужно пополнить на 100 р, которые остаются на счету, не тратятся.

Бесплатный хостинг на 93 дня, если вам не понравилось - можете вывести эти 100 руб после 3-х месяцев.

Российский хостинг с серверами в России, Европе и США. Среди услуг компании виртуальный хостинг, аренда VPS серверов и выделенных серверов, регистрация доменов. Основное направление работы – аренда VPS серверов по системе «Все включено» с бесплатным администрированием, ISPmanager, DDoS защитой

Вводите промокод при заказе - "VDSSALE"

Оплачивайте услугу хостинга или VPS на любой период

Получайте 60% скидки на первый месяц при оплате заказа

Получите все преимущества, кешбеки, скидки, рассылку с "темами"...

Скидка 60% на первый месяц оплаты хостинга или VPS по промокоду.

Удобно использовать площадку как хостинг для CMS. Будучи официальным партнером «1С-Битрикс», HostCMS, UMI.CMS, NetCat и Simpla, технически компания соответствует строгим требованиям этих систем и дает хорошие скидки, если приобретать сразу лицензию и хостинг. Акции по промокодам АдминВПС бывают на первую покупку, продление или апгрейд лицензии.

Юкит. 14 дней бесплатно 3.

Создайте по-настоящему классный сайт, со всем нужным вам функционалом: без кода, с осмысленными текстами и уже готовый к показу клиентам и продвижению в поисковых системах.

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