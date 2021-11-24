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GetContact --- платное приложение отписаться от него трудно

Автор темы mikey, Сегодня, 01:56

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#1 mikey

mikey

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 01:56

Существует весьма популярное приложение  для  мобильных устройств база данных телефонных номеров -- "GetContact"
Его можно установить как на Android, так на iOS.
Но поскольку я использую ОС исключительно от Google, про устройства от Apple  я писать не буду, но думаю, что там аналогичная ситуация.

Так вот GetContact  на каждый чих -- платная подписка.  Это бы ничего, это их законное право.
Проблема начнется после того, как вы это приложение удалите, чтобы больше мошенникам не платить.
Известно, что в Google Play можно посмотреть все свои платные подписки..
Однако даже после того как приложения  GetContact среди платных подписок не будет, деньги все равно будут продолжать списывать.

В интернете полно разных видеороликов/уроков и текстовых материалов, как отменить подписку на это мошенническое  приложение.
При этом рекомендуют зайти на сайт к мошенникам и там все сделать. Но я не пошел к мошенникам на сайт.
А кроме того, судя по инфе данные банковское карты хранится на сайте у мошенников.

Честно сказать мне  не понятно каким образом информация уходит на сайт мошенников. Я все приложения на свои смартфоны устанавливают только официально через Google Play. Никакие apk  я не использую.
А решаю проблему я так, что просто перевыпускаю в Альфе свою карту.
Хотя с другой стороны если так каждый раз перевыпускать карты....

 


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