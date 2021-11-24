GetContact --- платное приложение отписаться от него трудно

Отправлено Сегодня, 01:56

Существует весьма популярное приложение для мобильных устройств база данных телефонных номеров -- "GetContact"

Его можно установить как на Android, так на iOS.

Но поскольку я использую ОС исключительно от Google, про устройства от Apple я писать не буду, но думаю, что там аналогичная ситуация.



Так вот GetContact на каждый чих -- платная подписка. Это бы ничего, это их законное право.

Проблема начнется после того, как вы это приложение удалите, чтобы больше мошенникам не платить.

Известно, что в Google Play можно посмотреть все свои платные подписки..

Однако даже после того как приложения GetContact среди платных подписок не будет, деньги все равно будут продолжать списывать.



В интернете полно разных видеороликов/уроков и текстовых материалов, как отменить подписку на это мошенническое приложение.

При этом рекомендуют зайти на сайт к мошенникам и там все сделать. Но я не пошел к мошенникам на сайт.

А кроме того, судя по инфе данные банковское карты хранится на сайте у мошенников.



Честно сказать мне не понятно каким образом информация уходит на сайт мошенников. Я все приложения на свои смартфоны устанавливают только официально через Google Play. Никакие apk я не использую.

А решаю проблему я так, что просто перевыпускаю в Альфе свою карту.

Хотя с другой стороны если так каждый раз перевыпускать карты....



