Выбор движка для сайта

Отправлено Вчера, 10:00

Хотел бы задать вопрос людям, разбирающимся в веб-программировании или тем, кто имеет сайт такого типа. Какой лучше выбрать движок для сайта, который предоставлял бы возможность наполнения контентом этого сайта самими пользователями, то есть чтобы они могли писать статьи для этого сайта и добавлять их на него после своей регистрации?