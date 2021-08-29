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Выбор движка для сайта

Автор темы iamilya, Вчера, 10:00

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Сообщений в теме: 3

#1 iamilya

iamilya

    Стажер

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  • 93 сообщений
13
Хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 10:00

Хотел бы задать вопрос людям, разбирающимся в веб-программировании или тем, кто имеет сайт такого типа. Какой лучше выбрать движок для сайта, который предоставлял бы возможность наполнения контентом этого сайта самими пользователями, то есть чтобы они могли писать статьи для этого сайта и добавлять их на него после своей регистрации? 


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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4 345
Очень хороший
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    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 11:42

Одна куча движков имеют такой функционал по умолчанию. 

Другая - с плагинами и расширениями. 

Лучший вариант - платный или с нуля созданный. 

Вопрос лишь в средствах и размерах проекта. 

Для небольшого проекта подойдут и бесплатные. 

Для крупных, коммерческих в идеале с нуля. 


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#3 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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  • 5 956 сообщений
2 326
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 11:47

Одна куча движков имеют такой функционал по умолчанию.  Другая - с плагинами и расширениями. 

 

Интересно Wordpress имеет с плагинами такой функционал ?


  • 0

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#4 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 7 500 сообщений
4 345
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 12:08

Интересно Wordpress имеет с плагинами такой функционал ?

 

По умолчанию имеет. 


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