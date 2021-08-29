Хотел бы задать вопрос людям, разбирающимся в веб-программировании или тем, кто имеет сайт такого типа. Какой лучше выбрать движок для сайта, который предоставлял бы возможность наполнения контентом этого сайта самими пользователями, то есть чтобы они могли писать статьи для этого сайта и добавлять их на него после своей регистрации?
Выбор движка для сайта
#2
Отправлено Вчера, 11:42
Одна куча движков имеют такой функционал по умолчанию.
Другая - с плагинами и расширениями.
Лучший вариант - платный или с нуля созданный.
Вопрос лишь в средствах и размерах проекта.
Для небольшого проекта подойдут и бесплатные.
Для крупных, коммерческих в идеале с нуля.
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#3
Отправлено Вчера, 11:47
Одна куча движков имеют такой функционал по умолчанию. Другая - с плагинами и расширениями.
Интересно Wordpress имеет с плагинами такой функционал ?
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#4
Отправлено Вчера, 12:08
Интересно Wordpress имеет с плагинами такой функционал ?
По умолчанию имеет.
- 0
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