На Ваш взгляд, что такое религия и для чего она нужна?

Есть уже такая тема - https://www.info-for...vrede-religii/

Если очень коротко ответить на Ваш вопрос: религия - это то, что ПАРАЗИТИРУЕТ на идее Бога.

Если ответить развернуто, то вот:

Обычно понятие "вера" связывают с религией. Однако не всякая вера является религиозной. Вера – это особое психологическое состояние уверенности в чем-либо (в достижении цели, наступлении события, истинности идей, и т.д.), при недостатке точного знания об этом нечто. Вера это то, что временно заменяет знание. В какой-то мере, в ней содержится ожидание осуществления желаемого. Вера возникает по отношению к тем событиям, идеям, процессам, которые имеют для человека более или менее значимый смысл. Выражаясь научным языком, данное психологическое состояние возникает в вероятностной ситуации, когда существует возможность для успешного действия, его благоприятного исхода и знание этой возможности. Если событие свершилось или стало очевидным, что оно невозможно, если поведение реализовано или стало ясно, что оно не будет осуществлено никогда, если истинность или ложность идеи доказана, вера угасает.



Вера в Бога может быть реализована и без какого бы то ни было участия религии. На современном этапе развития общества религиозное сознание скорее тормозит духовный прогресс человека, чем стимулирует его. По большому счету, в своей "борьбе за Истину", большинство религий о Боге забыли вовсе. Каждая из них с пеной у рта отстаивает свое представление о Нем, отрицая тем самым Его объективное бытие. Религиозный догматизм, косность и неспособность (или нежелание?), религий приспосабливаться к изменениям окружающего мира уже оттолкнули и продолжают отталкивать от них все большее и большее количество людей. Людей неординарно мыслящих, по-настоящему стремящихся к Господу, ищущих высший жизненный смысл.



Главным в любой религии является ее внешняя форма, ее каноны и обряды, ее культ. Имея в своем арсенале обширнейшие знания и богатейший опыт, накопленные многими поколениями людей, религиозные идеологи объявляют себя монополистами на этот колоссальный багаж, присваивая себе единоличное право трактовать или комментировать имеющиеся в их распоряжении "истины". При необходимости вам будут даны готовые ответы на любые, даже самые сложные и неразрешимые вопросы. Правда, с одним непременным условием – принять эти ответы вы должны безоговорочно, не критикуя, в том виде, в каком они подаются. Именно в этом заключается специфика "религиозной веры", и именно это ставит религию в современном нам мире на грань вырождения. Об этом свидетельствует сама история.



Когда-то, очень давно, религиозное сознание являлось доминирующим. Оно насквозь пронизывало как общественное или групповое, так и индивидуальное сознание. Религиозные общности совпадали с этническими, а религиозная деятельность являлась важнейшим компонентом общей социальной деятельности. Власть религиозная и светская соединялась в одних и тех же руках. Однако постепенно положение вещей изменялось. Светское сознание продолжало существовать бок о бок с религиозным, но зависело от него уже не так жестко. Этнические и религиозные общности все больше дифференцировались.



Сегодня религиозное сознание занимает второстепенное место в сознании общественном, а религиозные отношения являются лишь частным видом социальных отношений. Элементы религиозного культа для среднего человека становятся не более чем экзотикой, модной причудой. Доминируют системы других идей – экономических, политических, философских, научных…



Стало ясно, что религиозность и духовность далеко не одно и то же. Духовность есть возвышение интеллекта и чувствований, самосознание и самопознание, поиск смысла и цели существования, нахождение идеала… наконец, творчество! Разве могут все эти качества реализоваться в организациях, являющихся авторитарными по своей сути, требующих признания абсолютности их лидеров, положений, идей; в организациях, которые склоняют своих членов стать безропотным стадом, так называемой паствой?!.



Вместо того, чтобы помогать человеку развиваться нравственно и духовно, вместо того, чтобы стимулировать его к активным действиям, религия разными способами пытается компенсировать, восполнить его ограниченность и бессилие, как в плане перестройки сознания, так и в плане изменения объективных условий существования, обрекая его тем самым на пассивное прозябание. К подобным выводам, размышляя над сущностью религии, приходили очень многие мыслители. Да не за это ли был отлучен от церкви Л. Н. Толстой, человек глубоко верующий, но отрицавший необходимость посредничества между Богом и Человеком в лице церкви?!.

