Вопрос о востребованности продукта

Отправлено Вчера, 08:43

Поговорим про востребованность продукта. Каждый человек производит некий продукт: физический или интеллектуальный и целесообразностью для производства того или иного продукта служит его востребованность со стороны других людей. Так вот, мне интересен ответ на вопрос: зачем производить продукт, который на фиг ни кому не нужен? Может ли быть, вообще, востребованность быть мерилом его высокого качества, а невостребованность — мерилом мерилом плохого? Понятное дело, что есть продукты, которые востребованы массово, но заведомое причисление их к категории качественных, на мой взгляд, было бы весьма ошибочным.

Массовый продукт делается под массовый спрос, то есть спрос на него заранее известен, и со стороны производителя продукта задействуется алгоритм для его производства с соблюдением качеств, релевантных вкусам его потребителей. То есть это продукт, изготавливается под потребителей определённой категории. Чем должен быть движим индивид, которому интересно создавать интеллектуальный продукт, но этот продукт не востребован? Что, на ваш взгляд, может служить мотивом для создания такого продукта при его невостребованности?