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Вопрос о востребованности продукта

Автор темы iamilya, Вчера, 08:43
востребованность продукта

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#1 iamilya

iamilya

    Стажер

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Хороший
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    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 08:43

Поговорим про востребованность продукта. Каждый человек производит некий продукт: физический или интеллектуальный и целесообразностью для производства того или иного продукта служит его востребованность со стороны других людей. Так вот, мне интересен ответ на вопрос: зачем производить продукт, который на фиг ни кому не нужен? Может ли быть, вообще, востребованность быть мерилом его высокого качества, а невостребованность — мерилом мерилом плохого? Понятное дело, что есть продукты, которые востребованы массово, но заведомое причисление их к категории качественных, на мой взгляд, было бы весьма ошибочным.

 

Массовый продукт делается под массовый спрос, то есть спрос на него заранее известен, и со стороны производителя продукта задействуется алгоритм для его производства с соблюдением качеств, релевантных вкусам его потребителей. То есть это продукт, изготавливается под потребителей определённой категории. Чем должен быть движим индивид, которому интересно создавать интеллектуальный продукт, но этот продукт не востребован? Что, на ваш взгляд, может служить мотивом для создания такого продукта при его невостребованности?

 

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Вчера, 13:11

зачем производить продукт, который на фиг ни кому не нужен?

 

Ну, такого, чтобы совсем-совсем НИКОМУ - наверное, не бывает.

Хоть кому-то, да будет нужен...  :)

 

 

Может ли быть, вообще, востребованность быть мерилом его высокого качества, а невостребованность — мерилом мерилом плохого?

 

Нет!

Тут, скорее, даже обратная зависимость: то, что подойдет МАССОВОМУ потребителю (если говорим об интеллектуальных продуктах, это может быть различное детективное чтиво, примитивное кино для массового зрителя и т.п.), будет являться низкосортным ширпотребом, а то, что воспримут лишь НЕМНОГИЕ (если говорим об интеллектуальных продуктах, это может быть серьезная интеллектуальная проза или серьезное, "не для всех" кино)...

 

 

Понятное дело, что есть продукты, которые востребованы массово, но заведомое причисление их к категории качественных, на мой взгляд, было бы весьма ошибочным.

 

Именно так!

 

Чем должен быть движим индивид, которому интересно создавать интеллектуальный продукт, но этот продукт не востребован? Что, на ваш взгляд, может служить мотивом для создания такого продукта при его невостребованности?

 

Ну, для себя лично я выделил бы здесь два основных фактора:

 

1. Потребность САМОРЕАЛИЗАЦИИ,

2. Поиск немногих но искренних ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ и последователей.


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